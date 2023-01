O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, anunciou onte que a Cámara galega atenderá á petición impulsada polo Partido Galeguista e as entidades da emigración de Bos Aires e acollerá un acto de homenaxe para recoñecer o pael de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como “Presidente do Consello de Galiza-Primeiro Presidente de Galicia”.

Santalices avanzou dita homenaxe no acto conmemorativo polo 137 aniversario do nacemento do escritor e político de Rianxo no Panteón de Galegos Ilustres, en Santo Domingo de Bonaval. Esta celebración contou cunha ampla asistencia entre os que se atopaban o conselleiro Román Rodríguez, Xan Leira, o alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, Luis González Tosar, Ana Vila Portomeñe ou o secretario xeral do PG, Francisco López, Chesqui.