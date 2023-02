Las carencias de las casas elevaron la ansiedad en la pandemia, según un estudio

Su salud no solo depende de dónde viva, que también, sino de cómo sea su casa. La precariedad de las viviendas españolas es el objeto de un estudio recién publicado en la revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health y elaborado por investigadores de las universidades de Granada, Málaga y Pablo Olavide (Sevilla). El ruido, la climatización o las humedades de su vivienda tienen una incidencia directa sobre la salud y la posibilidad de tener enfermedades crónicas tanto como otros factores más ampliamente estudiados, como el índice de delincuencia del barrio donde resida o la contaminación. También es clave el número de apartamentos que haya en su edificio, aunque no lo percibamos igual. La ansiedad o la depresión se disparan cuando las condiciones físicas de su casa empeoran.

Los profesores Demetrio Carmona-Derqui, Jonathan Torres-Tellez y Alberto Montero-Soler sostienen en su estudio que la crisis de 2008 fue mucho más allá de las ejecuciones presupuestarias por falta de liquidez de las familias. El empobrecimiento y los graves apuros económicos de aquella etapa conllevaron que las viviendas españolas empeoraran de forma importante. Hacer obras de mejora de la vivienda no figuró durante muchos años como posibilidad para muchas familias españolas. Justo en ese momento llegó el confinamiento por la pandemia. Ese encierro por el COVID obligó a convivir durante meses con las carencias de las casas y “analizar intensamente las deficiencias que tenías las viviendas”. “Los problemas físicos y también los mentales se disparan cuando la vivienda no reúne determinados requisitos”, sostienen. Este estudio utiliza por primera vez datos de la Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) en un periodo de tiempo de diez años, del año 2009 a 2019. Nunca antes, explica Montero, se había analizado la incidencia de la vivienda en la salud en una década. La relación es además directa con los niveles de renta. A mayores ingresos, mejor vivienda y más calidad de vida, subraya el investigador.