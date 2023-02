Fármacos cardiovasculares, antibióticos y antidiabéticos, los que más escasean

Cada semana de 2022, según los datos del Consejo General de Farmacéuticos (Cgcof), se identificaron de media más de 70 fármacos con faltas de suministro significativas. Todos los grupos terapéuticos se vieron afectados, pero destacan los destinados al sistema nervioso, con un 20%, y cardiovascular, con un 19%. Además, hay dos grandes grupos de medicamentos que han experimentado un “incremento significativo” en las faltas de suministro durante el último ejercicio: los antibióticos pediátricos y los antidiabéticos.

“Cada falta nos preocupa, porque detrás de cada medicamento hay un paciente”, afirmó ayer el presidente del Cgcof, Jesús Aguilar, quien destacó que las causas que están detrás de esos problemas de abastecimiento de fármacos son “múltiples y complejas”. Aguilar apuntó, entre otros, a la falta de materias primas —que afectan incluso a los materiales de embalaje—, las estrategias de precios, los problemas de producción, la globalización, la escasez de principios activos...Un tema, puntualizó, distinto al desabastecimiento, que supone que ese “ese medicamento no está disponible para nadie, mientras que la falta de suministro es que hoy tengo y mañana no”. Incidió en la importancia de diferenciar ambas situaciones.

El problema, admitió el presidente del organismo colegial, “va a peor” y afecta a toda España y al resto de Europa y del mundo. Eso sí, Jesús Aguilar matizó: “Aunque se ha producido un incremento importante, no alcanzamos las cifras de 2019”, el año en el que se vivieron más problemas de este tipo.

Por su parte, Antonio Blanes, director de los Servicios Farmacéuticos del Consejo General, repasó los datos de incidencias registrados en el Centro de Información Sobre el Suministro del Medicamento (Cismed), sistema que puso en marcha en 2014 el Consejo y que permite conocer a tiempo real los fármacos con problemas de suministro. Entre otros, Blanes destacó que hasta 403 presentaciones de medicamentos fueron clasificadas con incidencias de suministro, lo que representa un incremento cercano al 150%.

Todos los grupos terapéuticos se vieron afectados, pero destacan especialmente los destinados al sistema nervioso, con un 20%; y cardiovascular, con un 19% de los medicamentos afectados. Además, Blanes añadió dos grandes grupos de medicamentos que han experimentado un incremento significativo en las faltas de suministro en 2022: los antibióticos pediátricos y los antidiabéticos. En este último caso, aludió al problema que se está dando de que cada vez más personas recurren a estos fármacos para la diabetes con el fin de inducir la pérdida de peso.

Durante la presentación de los datos, el Consejo General de Farmacéuticos (Cgcof) anunció también el lanzamiento de una nueva campaña para promover el uso de FarmaHelp, la herramienta de la Organización Farmacéutica Colegial que conecta a las farmacias para ayudar al paciente a localizar un medicamento en otra farmacia cercana cuando no se dispone del mismo, en caso de urgencia, facilitando así a los pacientes la continuidad de sus tratamientos.

El vicepresidente del Cgcof, Juan Pedro Rísquez, dio a conocer los datos de este “servicio colegial gratuito fácil, no invasivo y que respeta la privacidad de farmacéuticos y pacientes”. FarmaHelp cuenta ya con 5.700 farmacias adheridas que están localizando más de 3.000 medicamentos cada mes para que los pacientes, reseñaron, no tengan que ir recorriendo todas las boticas en busca del medicamento que les falta, la gran preocupación de los farmacéuticos.

Un problema “endémico” que “se ha vuelto más serio”

“El desabastecimiento de fármacos se ha agudizado en los últimos años, pero quizás ahora tenemos un problema más serio. La alerta saltó con antibióticos infantiles, pero hay otras medicaciones afectadas, tanto para niños, como para adultos”, advertía ayer, en estas páginas, Paula Briones, integrante de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), sobre la falta de suministro de medicamentos, un problema “endémico” que se ha disparado casi un 170% en los últimos cuatros años y que en España afecta, en la actualidad, a más de 670 fármacos. “En España, los medicamentos son muy baratos y los laboratorios desvían su reparto a otros países donde realmente les pagan más. Hay que pensar que si, por ejemplo, una caja de ibuprofeno de 40 comprimidos cuesta 1,97 euros, cada pastilla son 5 céntimos... a día de hoy, no sé qué se puede comprar por ese importe. Probablemente, a la hora de elaborar los materiales de acondicionamiento, los laboratorios tendrán problemas para adquirir esos productos, pero también es cierto que muchos desisten de fabricarlos ellos mismos porque les compensa la venta en otros países”, consideraba Briones, quien aseguraba que, “hasta ahora”,las farmacias habían ido “solucionando” estos problemas de suministro “con genéricos, y con otras medicaciones similares”. “Solicitábamos hablar con el facultativo que había pautado el fármaco en cuestión, y le pedíamos que haciese el cambio. No obstante, a día de hoy, al no tratarse de algo aislado, y al haber ya muchos medicamentos en desabastecimiento, cada vez tenemos más problemas”, admitía la integrante de la junta de gobierno del COFC, quien sugería que “no estaría de más” que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad “habilitase” a los boticarios para “sustituir la forma farmacéutica de medicamentos con el mismo principio activo”, entre otras medidas. Algo que solo se ha autorizado, “en un hito sin precedentes”, para la amoxicilina.