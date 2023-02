“A la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) hay que apoyarla sí o sí, porque cuando estás afectada por esta enfermedad, te ayuda en todos los aspectos. No solo en el plano físico, también en el psicológico, que es súper importante. A mí me ayudaron, sobre todo, a asimilar lo que me había pasado. Algo que no te esperas nunca, menos aún en un caso como el mío, que siempre me he hecho muchísimas pruebas y que nunca me abandoné. Sin embargo, me vino un cáncer de mama. Ahí me perdí, pero la AECC me impulsó hacia adelante. Me costó muchísimo, pero gracias a ellos pude seguir, y aquí estoy”. Gabriela Villamor es coruñesa, tiene 59 años y en mayo hará dos que convive con el cáncer. “Estando en cama me noté un bulto enorme en el pecho izquierdo, y aunque en los dos años anteriores me había hecho mamografías, fui rápidamente al médico para que me lo mirasen”, rememora. Tras someterse a varias pruebas, incluida una biopsia, el diagnóstico confirmó el peor de sus temores.

“En ese momento, se me cayó el mundo encima. Primero me extirparon la mama izquierda completa, a continuación me sometí a radioterapia y ahora estoy con un tratamiento hormonal que, entre otros efectos secundarios, me produce insomnio crónico y mucho cansancio. Estando un poco tocada por todo esto, una amiga que había pasado un cáncer muy complicado me aconsejó visitar la Junta Provincial de la AECC, porque tienen un montón de servicios. Yo empecé con el de psicología y me ha ido genial. Me dieron unas pautas para encontrarme mejor y lo he conseguido. Tener a alguien al lado que te apoye y te haga ver que no todo es tan negro es muy, muy importante. No puedo decir que mi psicóloga de la AECC, Rosa, me ha salvado la vida, pero sí puedo asegurar que es maravillosa”, resalta. Tampoco escatima elogios hacia “Inés, la fisioterapeuta”, ni hacia los “fantásticos profesores” y las “amigas” que ha hecho yendo a “frontotenis” en la asociación. “Con personas que han pasado por lo mismo te sientes muy a gusto porque te comprenden mejor. No tengo palabras para agradecer a la AECC todo lo que ha hecho por mí”, reitera, emocionada. Gabriela participó ayer en la puesta de largo del acto central organizado por la Junta Provincial de la AECC en A Coruña con motivo del Día mundial contra el cáncer, que se conmemora este sábado, 4 de febrero. Junto a ella, arropándola, el presidente de la entidad, Manuel Aguilar, quien invitó a todos los coruñeses a unirse al gran lazo humano solidario que se formará el mismo sábado, en la plaza de María Pita (12.00 horas), para “visibilizar el apoyo” a los miles de afectados por esa dolencia, que en 2030 sufrirá “uno de cada dos hombres, y una de cada tres mujeres”. Desde la asociación hacen un llamamiento a “llevar ropa verde”, color que representa la lucha contra el cáncer. “¿Quién no tiene en su entorno más próximo, familiar o de amistad, a alguna persona, o a varias, que hayan pasado, o que estén pasando ahora mismo, un cáncer?”, destacó Aguilar, quien anunció que esa misma acción se llevará a cabo “en otra veinte localidades” de la provincia, en torno al lema Todos contra el cáncer y en el marco de una campaña —declarada “Acontecimiento de excepcional interés público” por el Gobierno— que, bajo el mismo nombre, pretende alcanzar “el objetivo del 70% de supervivencia media de esa enfermedad” al inicio de la próxima década. En la actualidad, ronda “el 53%”. “Todos contra el cáncer es un movimiento social y ciudadano que ofrece a personas, familias, empresas e instituciones la posibilidad de unirse a la lucha contra esta dolencia, con esa finalidad de alcanzar el 70% de la supervivencia en 2030. Para lograrlo, hacemos prevención enfocada en evitar el consumo de tabaco y alcohol, y la obesidad”, resaltó el presidente de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña. “En relación con el tabaco”, especificó, el objetivo de la asociación es “que dentro de siete años nazca la primera generación libre de tabaco”. Acudir a los cribados es "fundamental" Con respecto a la prevención, “es fundamental”, también, acudir a los cribados que ofrece la sanidad pública “para una detección precoz o en estadíos iniciales”, que insistió Manuel Aguilar, puede suponer una diferencia notable en supervivencia y calidad de vida. “En Galicia los hay de cáncer de mama, colon y cérvix, y en breve arrancará un programa piloto de cáncer de pulmón”, señaló el presidente de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, quien llamó la atención sobre el hecho de que, en el caso del cribado del cáncer de colon —el de “mayor prevalencia” en la comunidad gallega, “seguido de mama en mujeres, y próstata en hombres”—, “apenas el 50%” de los ciudadanos convocados envíen sus muestras para realizar el test de sangre oculta en heces, pese a tratarse de una prueba “sencillísima y muy rápida”. “Los compromisos y las conductas responsables con la propia salud alargan la vida y mejoran su calidad”, reivindicó.