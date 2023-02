“Si elimináramos el tabaco, eliminaríamos el 30% de los cánceres. Si sabemos que el tabaco mata, hay que actuar”. La llamada de atención sobre el impacto que el tabaco tiene en la salud pública la han lanzado esta mañana desde la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de València por boca del catedrático en Medicina Preventiva y Salud Pública, José María Martín Moreno, miembro del comité técnico que ha reclamado “al Gobierno y al parlamento la ampliación de la ley antitabaco y más espacios sin humo, más capacidad para evitar estar expuestos a un peligro que es innecesario”.

Es una de las peticiones “electorales” de AECC València y que esta mañana han formulado con motivo de la conmemoración este sábado del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer y de la celebración en mayo de comicios autonómicos. Porque las cifras son “alarmantes” según han expresado tanto Martín Moreno como Tomás Trénor, presidente de Contra el Cáncer Valencia.

“El tabaco es la primera causa de morbimortalidad prevenible” y pese a ello, según el Observatorio de cáncer de la propia asociación, en la Comunitat Valenciana 395.938 personas “inhalan hasta cinco horas al día el humo del tabaco, que tiene muchísimas sustancias tóxicas que sabemos que generan cáncer”, ha añadido Martín Moreno. Además más de 940.00 valencianos fuman, un 90% a diario.

El catedrático ha puesto también el foco en la falta de una legislación más dura contra los cigarrillos electrónicos, un producto “mucho más atractivo”. “La industria del tabaco está haciendo una estrategia de disminución del riesgo, como el tabaco es más peligroso, démosles otra cosa. El tabaco se ha conseguido legislar y se prohíbe por ejemplo el patrocinio pero sí cabe hacer publicidad de estos productos tecnológicos. Hay que cortarlo de raíz”, ha razonado apuntando que en países como Nueva Zelanda o Finlandia están aplicando duras políticas antitabaco.

Apoyo psicológico desde el sistema público

El tabaco es una de las prioridades de la AECC para incluir en la agenda política como también que el sistema sanitario público incluya la atención psicooncológica a pacientes y familiares, visto el aumento de la demanda que han registrado en este servicio en la asociación, que lo lleva ofreciendo de forma gratuita desde hace 30 años.

“Es urgente porque la demanda está creciendo”, ha apuntado Trénor. Según el observatorio de la asociación cada año un 40% de las personas a las que se diagnostica un tumor (12.000 de los 31.000 valencianos diagnosticados al año) precisan de este servicio “pero también los familiares que sufren esa tensión en proporciones similares o incluso mayores que los pacientes”, ha añadido el presidente de AECC.

Solo en AECC Valencia, en 2021 se prestaron 32.770 de estas atenciones a 4.460 personas entre pacientes y familiares, “un 18% más que el año anterior y el triple que en 2019 y la demanda va a seguir aumentando” ha apuntado Trénor teniendo en cuenta que lo van a hacer las cifras de cáncer por el envejecimiento de la población.

"Se debería de poner al principio del diagnóstico"

Porque para curar un cáncer no solo hace falta operar o dar terapias. Lo sabe bien, Sonia Marqués, una valenciana de 46 años que está en pleno proceso contra un cáncer de mama. “Me han ayudado muchísimo a gestionarlo”, ha explicado Sonia que reconoce que en los primeros momentos “intentaba ser positiva pero el estado de ánimo cada vez me hundía más. La situación cada vez era más dura y no sabía cómo gestionarlo”.

Para ella, esta ayuda debería ser pública y ofrecerse desde el primer momento, desde el diagnóstico. “Me han ayudado tanto que es una experiencia que se debería poner al principio del diagnóstico porque esto es un bicho malo. El mundo se me cayó encima. Para quien pase por esta situación, que sea positiva y que pida ayuda”, ha dicho.

Si te sientes apoyado emocionalmente y con ganas se sabe qeu físicamente va a ser positivo para su evolución, porque el cuerpo es un todo”, ha asegurado Martín Moreno.

Cifras pobres en el cribado de cáncer de colon

Por último, desde AECC Valencia han querido poner en el foco en la necesidad de que mejoren las cifras de adhesión a los programas de cribado de cáncer de colon y de cérvix que tiene en marcha la Conselleria de Sanidad para que se puedan detectar más tumores en estadios iniciales, cuando son más fáciles de curar.

El estándar es llegar al 65% de la población diana pero, según han puesto esta mañana de relieve desde AECC, en el cribado de cáncer de colon que se hace a través de la prueba de sangre oculta en heces "no se ha logrado una adhesión óptima, 681.000 valencianos en edad de riesgo no participan, el 50% de los que tienen entre 50 y 69 años". Y todo pese a que el cáncer colorrectal es el más frecuente, con 4.461 nuevos casos cada año por delante del de próstata o mama.