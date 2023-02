Cúmprense cen anos do pasamento de Manuel Murguía e o Concello, a Xunta e a Real Academia Galega inician os seus actos conmemorativos. O primeiro que se celebrou onte na cidade foi o do cemiterio de Santo Amaro, lugar onde repousan os restos mortais de escritor. Concello e Academia instalaron unha placa coa cita “O primeiro é o noso idioma. El prométenos o porvir que procuramos”, extractada do discurso pronunciado polo autor no ano 1891 con motivo dos Xogos Florais de Tui.

10 A académica Margarita Ledo leu unha versión adaptada do texto. Xa pola tarde, en María Pita, o académico de número e director da sección de historia da Real Academia, Ramón Villares, repasou a vida e o legado de Manuel Murguía, nun acto no que a alcaldesa, Inés Rey, lembrou que o Concello da Coruña foi a primeira institución pública de Galicia en izar a bandeira galega o 25 de xullo de 1921.