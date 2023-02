Moda gallega icónica para la Fashion Week

La organización de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid ha tomado nota y ofrece poder asistir a los photocalls (por diez euros) de la pasarela de moda más importante de España o poder contemplar al menos un desfile por 60 euros. Se busca reconectar con la audiencia, crear expectativas para, como señalan, “vivir la moda más cerca que nunca”.

En esta edición, además, la moda hecha o firmada por gallegos volverá a tener una presencia fuerte tras unas últimas ediciones más lánguidas en cuanto a marcas de la tierra asistentes.

Entre el 15 y el 19 de febrero, podremos ver en los desfiles OFF —fuera de la pasarela principal— el resurgir de la firma coruñesa Viriato y también la propuesta de Pertegaz (con diseños del betanceiro Jorge Vázquez). En la jornada siguiente, Jorge Vázquez regresa con la colección de su propia firma a la pasarela de la Fashion Week en una jornada con pesos pesados, pero no gallegos, como Ágatha Ruiz de la Prada, Sardá o Pedro del Hierro, entre otros.

Habrá que esperar al día del cierre para volver a ver otra presencia gallega en los desfiles Allianz EGO, reservados a los creadores emergentes. Aquí, debutará la pontevedresa Sabela Juncal, que se formó en la Esdemga, la escuela de diseño de moda de la Universidade de Vigo.

Lo hará con la colección “Condominio” de la que señala que “refleja el proceso de construcción de una casa. Quería transmitir el microcosmos que nos podemos encontrar dentro. Es como la construcción de un hogar”. En su caso, al tratarse de un tema “abierto” podría echar mano de él para explorar vías e “investigar” con la parte gráfica y complementos muchas técnicas.

“También está patente el tema de las casas de muñecas, las maquetas, la escala... Otra fuente de inspiración es el gabinete de curiosidades que es el lugar donde se mezclan todo tipo de cosas. La casa, para mí, es eso, un sitio que muestra la amalgama de objetos que posee alguien. También me interesa ver cómo la vivienda sobrevive a la gente que la habita”, señala para reconocer que en la inspiración de las piezas jugaron un papel importante las obras de David Hockney. “Podemos ser espectadores desde fuera de este hogar y controlarlo”, añade.

Juncal explica que es un trabajo de fin de master ampliado para participar en el EGO. En total, 15 estilismos, plasmados en algodón para recordar el ámbito doméstico; el punto de mohair y otros tejidos como la pana, el denim o paño, apostando por tejidos excedentes de stocks o recuperados.

Abundan las camisas donde se puede observar el estudio que ha realizado en el patronaje Sabela Juncal en las mangas. “Son prendas muy grandes, incluso vestidos largos para hombres”, recalca ya que entiende que la prenda no tiene por que tener un género definido. Respecto a la paleta de colores, el azul comanda, acompañado de blanco y rojo.

A través de la voz de Juncal se puede entrever la felicidad contenida de esta joven por participar en el Fashion Talent: “Es una oportunidad muy grande. Al final es como un reconocimiento al trabajo. Estoy emocionada, nerviosa y muy contenta. Es un altavoz muy grande”.

En el caso de esta diseñadora gallega, desde “siempre” le atrajo el diseño de moda, aunque los primeros estudios universitarios fueron de Publicidad.

“Cuando acabé me metí en el Master de Diseño y Dirección Creativa. Me di cuenta de que en el taller es donde más cómoda me siento”, añade esta creadora que trabaja para Adolfo Domínguez como diseñadora de moda masculina y que entre sus marcas de referencia tiene al británico Steven Stokey-Daley y el sueco Eytys.