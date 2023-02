Sanidade ofertará 400 plazas de médico sin oposición y reducir las agendas a 33 pacientes

La sanidad constituye en estos momentos el principal campo de batalla político. La Xunta suma anuncios para revertir el aumento de las listas de espera y paliar lo que considera “falta de médicos” y la oposición de BNG y PSdeG percute sobre ese flanco. En vísperas de la manifestación a favor de la sanidad pública convocada el domingo en Santiago, Ejecutivo y oposición chocaron de nuevo en un tenso debate parlamentario, en el que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, avanzó tres nuevas medidas para mejorar la atención a los ciudadanos. Ofrecerá este mes 400 plazas de médico sin necesidad de superar una oposición en lugares de difícil cobertura y un contrato de tres años para todos los residentes (MIR) al acabar su formación y prometió que en Atención Primaria se fijará un cupo máximo de 33 pacientes diarios con un tiempo de consulta de 10 minutos, así como siete espacios reservados para atender urgencias.

En caso de sobrepasar esa carga, los médicos de Primaria cobrarán más. “Cuando haya picos de demanda y deban atender a más personas, se permitirá que se prolonguen las jornadas a cambio de una remuneración adicional”, expuso Rueda en el cara a cara parlamentario con los portavoces de BNG, Ana Pontón, y PSdeG, Luis Álvarez.

La Xunta impulsó el año pasado una reforma legal para poder contratar facultativos sin necesidad de que superasen una oposición, en un intento de facilitar la incorporación de médicos. En diciembre ofertó 106 plazas, que este mes serán otras 400 para médicos de familia y en hospitales comarcales, pediatras de Atención Primaria, y profesionales de salud mental. Se limitarán a lugares habitualmente rechazados por los médicos, como concellos del rural.

Esta reacción se suma al plan presentado el mes pasado para realizar 1.200 consultas, pruebas y cirugías extras cada día y así reducir los tiempos de espera, que han afectado ya incluso a la Atención Primaria.

Las propuestas reveladas por Rueda fueron planteadas por Sanidade en la mesa sectorial de ayer por la mañana con los sindicatos CIG, CCOO, CSIF, Satse y UGT. El encuentro abordó también la situación en el área de Pontevedra-Salnés, la más afectada en Primaria; el plan de ordenación de recursos humanos o la propuesta para elevar la edad de jubilación de los facultativos a 72 años. No hubo acuerdo en ningún punto clave, según fuentes sindicales.

El titular de la Xunta reconoció “problemas” en la atención sanitaria, pero replicó las críticas con más munición. “Dicen que nosotros desprestigiamos la sanidad pública gallega, pero luego ustedes la comparan con la de países tercermundistas o llaman panda de psicópatas a directivos del Sergas”, censuró sobre los ataques de la oposición. “Sigan degradando la sanidad pública”, resumió.

También se refirió a la protesta del domingo, censurando que concellos como Cambados financien el transporte ciudadano a Santiago. “Ustedes no ahorran dinero para pagar autobuses para manifestarse contra la Xunta”, arremetió Rueda ante la primera gran protesta en la calle contra el Ejecutivo desde que él es presidente. Además, se produce a las puertas de las elecciones municipales de mayo.

La plataforma convocante, SOS Sanidade Pública, mostró músculo al entregar esta semana en el Parlamento 50.000 firmas de apoyo a una iniciativa legislativa para mejorar el sistema sanitario.

En ese contexto, la oposición pisó el acelerador. La nacionalista Ana Pontón recuperó más de una década después una frase de Xosé Manuel Beiras, antecesor al frente del BNG y luego líder de Anova y AGE. “Si algo quedó claro, es que los recortes matan”, expuso tras blandir una información de LA OPINIÓN que revelaba el récord de mortalidad en Galicia alcanzado el año pasado. “Pida perdón por las urgencias saturadas, por tener a miles de niños sin pediatra, por tener un Gobierno que se ha convertido en un peligro para la saludad de los gallegos”, resumió.

Por su parte, el socialista Luis Álvarez acusó a Rueda de liderar la “demolición controlada” de la sanidad pública con una “gestión corrosiva”. Afeó las “precarias” condiciones laborales de los sanitarios y de ocultarse tras sus ataques al Gobierno central.

Solo el PP pide retrasar a 72 años la jubilación de facultativos

El PP se quedó solo ayer en el Parlamento gallego en su petición al Gobierno central de elevar a 72 años la edad de jubilación de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria, dos años por encima del tope que fijó la comunidad en 2016. El PSdeG se abstuvo y el BNG votó en contra de la proposición no de ley, un texto declarativo en que se insta a la Xunta a realizar esa demanda al Ejecutivo central de Pedro Sánchez. El objetivo de elevar la edad de retiro de esos dos colectivos es el de aliviar los problemas asistenciales en la sanidad. “Aunque esta medida no constituye una solución definitiva al problema de déficit de médicos que sigue atascándose en un modelo de formación sanitaria especializada pendiente de reforma que no genera suficientes especialistas, es cierto que la prolongación del servicio activo de los especialistas en ejercicio constituye una solución parcial, pero inmediata”, reza el texto, que hace referencia al proyecto legal que maneja el Gobierno sobre jubilación activa. La nacionalista Montse Prado afeó “avalar cualquier paso atrás” en la conquista de una “jubilación en edad justa”, informa Efe, y acusó a la Xunta que querer prolongar la vida laboral de unos sanitarios “cansados y exhaustos”. El socialista Xulio Torrado lamentó los “bandazos” de la Xunta en este terreno y vinculó sus propuestas de ayer con un intento de contrarrestar la manifestación del domingo. Finalmente, la popular Encarna Amigo contrapuso las críticas de la oposición y la “desidia” del Gobierno a las recetas de su partido.