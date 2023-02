Flores, bombones, una cena, una joya... Todo cuesta dinero. Creas o no que San Valentín es una celebración comercial, no puedes acabar el 14 de febrero sin recordarle a la persona que amas que lo es todo para ti. Aunque eso debería ocurrir a diario, en el Día de los enamorados no hay excusa. Y aunque es respetable no querer contribuir a la ola consumista que se genera en torno a esta celebración, tener unas palabras de cariño es gratis. Y más hoy en día, que prácticamente todo el mundo tiene Whatsapp. Y es que con él ni siquiera es necesario recortar al máximo la longitud de los mensajes para no pasarse del número de caracteres permitido.

A partir de ahí llega el gran dilema. ¿Qué digo? Hay gente que nace con el don de la palabra, pero a otros les cuesta bastante más. Es difícil no caer en el tópico, no pasarse de empalagoso (pero tampoco quedarse corto), hacer que parezca algo personalizado y no una frase hecha... Encontrar el punto justo no es tarea sencilla. Por eso, siempre es una opción interesante recurrir a los que saben de esto. Y nadie sabe más que los escritores y los músicos que hacen de la palabra su profesión. Sobre el amor se ha escrito y cantado de todo pero, cuando parece que el tema no da para más, llega una última vuelta de tuerca. Porque el amor tiene mil versiones y, de hecho, se diversifica cada día que pasa. Solo hay que ver la infinidad de nuevos conceptos que han surgido en torno al amor en los últimos años. Para los que quieran ir sobre seguro, aquí dejamos una lista de frases célebres con las que declarar el amor a tu pareja. De literatura "Te amo para amarte y no para ser amado, puesto que nada me place tanto como verte a ti feliz", de George Sand

"Te quiero no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo", de Gabriel García Márquez

"El amor consuela como el resplandor del sol después de la lluvia", Shakespeare

"Que en mis soledades siento hambre y sed. El hambre de tenerte a mi lado, la sed de tus cálidas frases, de tus besos, de tus miradas", Corín Tellado

“Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde, te amo directamente sin problemas ni orgullo: así te amo porque no sé amar de otra manera”, Pablo Neruda

"Yo existo en dos lugares, aquí y donde tú estés", Margaret Atwood

"El verdadero amor no es el amor propio, es el que consigue que el amante se abra a las demás personas y a la vida; no atosiga, no aísla, no rechaza, no persigue: solamente acepta", Antonio Gala

"Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección", Antoine de Saint-Exupéry

“Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas”, Mario Benedetti

"Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos", Julio Cortázar De música "El mejor de los pecados, el haberte conocido. Tú no eres sin mí, yo solo soy contigo", Fito y Fitipaldis

"Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad", Los Rodríguez

"Cada parte de mí ama cada parte de ti", John Legend

"Qué maravillosa es la vida desde que sé que estás en este mundo", Elton John

"Conduzco por diferentes caminos, pero todos ellos me llevan de regreso a ti", Taylor Swift

"Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando", Aitana

"Un amor como el nuestro nunca tendrá fin mientras estés a mi lado", The Beatles

“Quiero decirte que te amo porque es mi única verdad”, Laura Pausini

"Si pudiera volver a nacer te vería cada día amanecer", La Oreja de Van Gogh

"No hay montaña suficientemente alta, ni valle suficientemente profundo, ni río suficientemente ancho que me impida llegar hasta ti", Marvin Gaye De cine "Prefiero vivir una vida mortal a tu lado, que enfrentarme a todas las edades de este mundo sola", 'El señor de los anillos'

"Vamos a durar. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque aún despierto cada mañana y lo primero que quiero es ver tu rostro", 'PD Te quiero'

"Dicen que cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo se para… Y es verdad", 'Big Fish'

"Prefiero morir mañana que vivir cien años sin conocerte", 'Pocahontas'

“Todo el mundo debería tener amor verdadero y debería durar como mínimo toda la vida”, 'Bajo la misma estrella'

"Nuestro amor puede hacer todo lo que nos propongamos", 'El diario de Noah'

"Ninguna medida de tiempo contigo será suficiente, pero empecemos con un para siempre", 'Crepúsculo'

"No sé si mi mano podrá expresar lo que mi corazón siente", 'Romeo y Julieta'

"Todo el amor que tengo dentro se queda contigo", 'Ghost'

"Querer es una palabra muy débil para describir lo que siento", 'Annie Hall'