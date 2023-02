Inibic de A Coruña: “El avance de la mujer en la ciencia es imparable”

“Siempre fui de ciencias. Era lo que más me gustaba. Se me daba bien. Decidí estudiar Medicina, de hecho, bastante pronto, estando en el instituto, porque me encantaba la biología, todo lo relacionado con la parte en la que te explican un poco cómo funciona el cuerpo humano y algo de patología. Al inicio de la carrera, no tenía predilección por ninguna especialidad. Sin embargo, cuando en los últimos años de la titulación estudié la asignatura de Neurología, opté por ese camino, pese a que, en aquel momento, era una especialidad diagnóstica, por así decirlo, ya que muy pocas dolencias tenían posibilidad de curación. Eso me llamó la atención, lo vi como un reto y creo que de ahí nació mi vocación investigadora. No me equivoqué. A lo largo de estos años, han cambiado muchísimo las cosas en este área gracias a los grandes avances científicos que se han producido”. Mar Castellanos, directora científica del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic) y jefa del Servicio de Neurología del Complexo Hospitalario Universitario coruñés (Chuac), habla de su profesión con un entusiasmo contagioso. Cuenta que su vocación científica se apuntaló “siendo ya médica residente” en Girona, gracias a un “mentor” de “clara vocación investigadora”, Antoni Dávalos, que “orientó muy bien” sus pasos en esa dirección. “Me ayudó muchísimo, no me puso ninguna cortapisa y me enseñó claramente lo que era el método científico ya desde el primer año de residencia: la importancia de recoger datos, de participar en ensayos clínicos, de llevar a cabo estudios para saber más sobre aquello con lo que trabajábamos día a día y, sobre todo, de poder aplicarlo a los pacientes”, destaca.

El Inibic se consolida como referente en investigación Comparte la doctora Castellanos estas reflexiones con motivo del Día de la mujer y la niña en la ciencia —que se conmemoró ayer y que, a su vez, coincide con el Día de la mujer médica—, una celebración dedicada a visibilizar y reconocer el papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica. “Esta jornada es importantísima para dar visibilidad a lo que hacemos las mujeres en ciencia. También para reivindicar, porque todavía existe una cierta desigualdad, eso sí, cada vez menor. Se han tomado medidas, a nivel institucional, y los institutos de investigación cuentan con planes para disminuir esa diferencia de género. Y se están logrando avances. Este pasado jueves, el Instituto de Salud Carlos III de Madrid nos reunió en una jornada a las directoras científicas de esos centros en España y, durante ese encuentro, se puso sobre la mesa un dato bastante revelador: en 2018, solo había dos mujeres al frente de la dirección científica de institutos de investigación sanitaria acreditados en España; hoy somos diez de 34. En apenas un lustro, el panorama ha cambiado de forma notable”, reivindica la directora científica del Inibic, que agrupa a los investigadores del área sanitaria coruñesa y de la Universidade da Coruña (UDC) y cuyo órgano gestor, la Fundación Profesor Novoa Santos, también tiene a una mujer al frente, la bióloga molecular y aparejadora Patricia Rey. Igualdad de oportunidades “Esto no quiere decir que no haya cosas por hacer”, continúa la doctora Castellanos, quien admite que “aún existe desigualdad”, sobre todo, “en algunas comunidades autónomas”. “Durante esa jornada en el Instituto de Salud Carlos III se comentó, también, que en la franja norte de España sí hay mujeres como directoras científicas en los institutos de investigación, sin embargo, en otras zonas del país, la diferencia sigue siendo notable a favor de los hombres”, apunta la directora científica del Inibic y jefa del Servicio de Neurología del Chuac, quien considera que “tampoco se trata de competir entre hombres y mujeres”. “Estamos hablando de que unas y otros tengamos las mismas posibilidades de desempeñar un trabajo por estar preparados. Este Día mundial de la mujer y la niña en la ciencia tiene como objetivo, precisamente, hacer notorio que las mujeres podemos llegar y ejercer perfectamente puestos de responsabilidad en el ámbito científico, si es que así lo deseamos. Hay que visibilizar, desde los institutos y en las etapas precoces en las que se empiezan a formar nuestros estudiantes, que esto es posible y que ha de ser cada uno quien se marque sus objetivos. Y, sobre todo, hay que insistir en que las mujeres estamos aquí, que nuestro avance en la ciencia es imparable y que la desigualdad en este ámbito, afortunadamente, es cada vez menor”, incide. El Inibic coruñés estudia si fármacos para el colesterol influyen en la evolución del Covid Poniendo el foco en Galicia, la doctora Castellanos reivindica que la dirección científica de los tres institutos de investigación sanitaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas) “está ejercida por mujeres”. “La comunidad gallega es un ejemplo de la ruptura del techo de cristal en este sentido”, subraya la directora científica del Inibic, quien resalta que en el centro coruñés “casi el 56% del personal científico —280 de 502 profesionales—, más de la mitad, es femenino”. “Además, once de nuestros grupos de investigación están liderados por mujeres, en patologías tan relevantes como el cáncer, la insuficiencia cardíaca, enfermedades neurológicas... de hecho, acaba de formarse un nuevo grupo de investigación en el área de Microbiología pilotado por una mujer”, refiere la también jefa de Neurología del Chuac, quien desvela que el tirón de la rama biomédica entre las mujeres no se evidencia solo en los laboratorios del Inibic. Tiene su reflejo, también, en los datos de incorporación de médicas y enfermeras residentes para trabajar y cursar la especialidad en el Chuac, donde la curva de feminización de la profesión sanitaria es ascendente. “El 70% de los 114 residentes que incorporamos en nuestra área sanitaria, este último año, son mujeres”, refiere. Diversificación de perfiles La directora científica del Inibic llama, asimismo, la atención sobre el hecho de que, “dentro del campo de la biomedicina”, se haya producido “una diversificación espectacular”. “Antes, cuando uno hablaba de ciencia en este ámbito, se le iba la mente a la medicina, pero ahora hay muchas ‘bio algo’ que estudiar. Esto favorece también que cada uno escoja la vertiente que prefiere para su vida profesional. Cierto es que en las áreas más tecnológicas todavía existe una mayor representación masculina. No obstante, jornadas como este Día mundial de la mujer y la niña en la ciencia están, precisamente, para lograr una representación igualitaria en todos los campos científicos. También para recordar que todos tenemos las mismas capacidades para acceder —en este caso dentro del ámbito científico— a lo que nos planteemos desde el punto de vista profesional”, reitera. O Inibic, motor do coñecemento médico na Coruña María Gloria Álvarez es un ejemplo de esa “diversificación” dentro del campo de la biomedicina a la que alude la doctora Castellanos. Graduada en Ingeniería Biomédica por la Universidad Politécnica de Madrid, es la responsable de Calidad de la Plataforma de Simulación e Impresión 3D, Simim3D, nacida en el Centro Tecnológico de Formación (CTF) en 2020, respaldada por el Instituto de Salud Carlos III —al ser incorporada al HUB 3D(BIO)Print de la Plataforma Nacional de Biobancos y Biomodelos— e integrada, desde finales del pasado año, como un servicio más,“completamente transversal”, del área sanitaria de A Coruña y Cee, tras “conseguir la licencia de fabricante de producto sanitario a medida", lo cual les permite “dar apoyo a la asistencia clínica” en todo el Chuac y en los centros de salud. Cuenta esta joven ingeniera toledana que, a la hora de orientar sus estudios, le surgieron ciertas “dudas” porque “no tenía una vocación clara por algo en concreto, como puede ser la que caracteriza el mundo de la medicina o la enfermería”, no obstante, sí le “gustaba” el ámbito de la salud “y, a la par, la ciencia y la tecnología”. “Justo un año antes de mi acceso a la Universidad, salió este nuevo grado de Ingeniería Biomédica, una especie de mezcla entre telecomunicaciones y diseño derivado hacia el mundo de la salud. De hecho, antes de que existiese esta titulación como tal, eran las propias escuelas de Telecomunicaciones las que, una vez finalizada la carrera, ofrecían la posibilidad de realizar un máster para especializarse en aplicaciones más clínicas”, explica Álvarez, quien resalta que la labor de los profesionales de la Ingeniería Biomédica es “muy diversa”, y abarca “desde el desarrollo de dispositivos médicos en sí”, hasta “el mantenimiento y las calibraciones” de esos aparatos. El Inibic acerca la ciencia a escolares en la Domus “Nuestra plataforma Simim3D, en concreto, se dedica a dar soporte, tanto en la asistencia clínica en los hospitales del Chuac y en los centros de salud, como en la investigación en el Inibic y en la docencia en el CTF, mediante tareas de ingeniería y de impresión 3D”, apunta, y especifica: “En docencia, nuestra labor está enfocada en el desarrollo de simuladores para que los profesionales sanitarios puedan entrenar, por ejemplo, patologías muy raras o, simplemente, acelerar su curva de aprendizaje antes de pasar a la práctica clínica. En investigación, damos apoyo en tareas de diseño y desarrollo de productos sanitarios, bien procesando imagen médica o bien en labores de diseño digital de ingeniería o impresión 3D. Y, en cuanto a la asistencia clínica, llevamos a cabo planificaciones quirúrgicas, por ejemplo, para aportar información extra a los profesionales sanitarios, que les ayuda tanto para tomar decisiones en diagnósticos, como para preparar tratamientos”. “En la plataforma Simim3D trabajamos en esto —continúa—, no obstante, también hay ingenieros biomédicos que se dedican a la biomecánica, al desarrollo de materiales para aplicaciones clínicas, a la informática —todo el tema de software que no vemos pero que está continuamente procesando datos, prediciendo— e, incluso, a la telemedicina”, indica la ingeniera biomédica, y sobre esta última cuestión, detalla: “Por ejemplo, hay países en los que se están haciendo ya pruebas para operar a distancia, igual que se hace con el robot Da Vinci, estando el cirujano en una consola y siendo esa tecnología la que ejecuta sus movimientos”. Recalca María Gloria Álvarez que la tecnología “se está implementando, cada vez más”, en los hospitales, “incluso en procesos relativamente básicos, que se van automatizando” o que, “simplemente, se convierten en más seguros o más rápidos”. “ Ya ha llegado un nivel de implementación en el que, los propios profesionales sanitarios, al tiempo que atienden a sus pacientes y actualizan los conocimientos de sus áreas en cuestión, no pueden mantenerse al día, también, sobre el funcionamiento y el manejo de cada nueva tecnología. Eso hará que cada vez sea más necesaria la incorporación de perfiles técnicos ingenieriles dentro de esos centros”, considera esta ingeniera biomédica, quien reconoce que “esto es algo que todavía no se ha contemplado legalmente”. De hecho, destaca, Galicia fue “la primera autonomía que, hacia octubre-noviembre del pasado año”, empezó a “considerar a los profesionales de la Ingeniería Biomédica personal estatutario”. “La comunidad gallega ha sido pionera, por tanto, en todo ese proceso”, remarca. El centro abre sus puertas a estudiantes para fomentar las vocaciones: “Detectamos un interés creciente en las carreras científicas y tecnológicas” “El avance de la mujer en la ciencia es imparable”, reivindica Patricia Rey, bióloga molecular, aparejadora y directora de la Fundación Profesor Novoa Santos, quien sostiene que así lo corrobora, también, “el interés creciente en las carreras científico-técnicas, y de las alumnas en particular”, que vienen detectando, desde hace años, a través del programa destinado a fomentar vocaciones científicas, consistente en abrir las puertas del Instituto de Investigación Biomédica (Inibic) y acercar la labor de su personal investigador a estudiantes de colegios e institutos coruñeses. “Creemos que esto es debido, en parte, a que hay una acción muy proactiva de los centros educativos. De hecho, cada vez tenemos más solicitudes de colegios e institutos para que sus alumnos conozcan, desde etapas más tempranas, las oportunidades formativas que ofrecen los ámbitos científicos y tecnológicos, con una aplicación muy transversal a todas las áreas”, apunta la directora de la Fundación Profesor Novoa Santos, quien resalta que esta organización “participa, activamente, en todas las iniciativas que se llevan a cabo con ese objetivo de despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes”. “Pretendemos ofrecerles una visión más práctica de lo que sería su desempeño profesional tras cursar una determinada titulación. Con esa finalidad, tenemos programas muy consolidados desde hace años, como el de visitas escolares, a través del cual recibimos en el Inibic a alumnos de Bachillerato, incluso a veces de etapas anteriores. En nuestras instalaciones, les organizamos talleres de cultivos, de genómica... intentamos que puedan ‘palpar’, realmente, cuál sería el desempeño profesional en un centro de investigación. También contamos con acciones más recientes, relacionadas con la evolución de la propia oferta educativa. Colaboraciones en el marco de los centros que ofertan el STEMBach (Bachillerato de excelencia en Ciencias y Tecnología), un programa específico con más horas dedicadas a esta rama de ciencias. Requiere el diseño de un itinerario, y en función de las ideas de cada centro, tratamos de adaptarnos, a veces con talleres en los propios colegios e institutos, otras veces aquí...”, refiere. Rey considera que “otra cuestión que está facilitando que cada vez haya más interés” por las carreras científicas y tecnológicas es “lo atractiva que se ha vuelto la oferta”. “Las nuevas titulaciones ofrecen una visión muy transversal de todo, al permitir dar soluciones a temas muy complejos. En nuestra organización contratamos personal a veces muy junior, que viene en etapas formativas pero con capacitaciones para un desempeño profesional muy completo: dobles grados de Física y Química, de Matemáticas y Física... Las ramas son cada vez más específicas porque el nivel de conocimiento —en el ámbito científico, y en la biomedicina en particular— es también muy creciente”, recalca la directora de la Fundación Profesor Novoa Santos.