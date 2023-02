Ghost será la banda estelar en la apertura del Resurrection Fest

El Resurrection Fest Estrella Galicia ha anunciado este martes su cartel por días, la primera edición en la que el festival contará con cuatro jornadas de música, encabezado por Parkway Drive, Ghost, Pantera y Slipknot.

Según ha traslado la promotora Bring The Noise en un comunicado, el festival, que se celebrará en Viveiro (Lugo) entre el 28 de junio y el 1 de julio, contará con cuatro escenarios que estarán abiertos desde el primer día.

Por días, los escandinavos Ghost encabezarán el miércoles, cuando tocarán otros grupos como Behemoth, The Ghost Inside, Motionless In White o Dead By April. Así, el jueves será Pantera la gran actuación de la jornada, que contará con artistas como Powerwolf, Alterbridge o Elegant Weapons.

Los americanos Slipknot volverán a ser los cabezas de cartel del viernes, día en el que se subirán a los escenarios de Viveiro otras bandas como Nervosa, Megara, Wind Rose o Papa Roach. La última gran actuación, el sábado, correrá a cargo de la formación Parkway Drive, que compartirá día con Architects o Polar.

De este modo, las entradas de día estarán a la venta este jueves 16 de febrero a partir del mediodía en la página web del festival.