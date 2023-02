Fue el gran éxito de Netflix antes de Navidad y aunque otras ocupan actualmente su lugar en el corazón de los seriéfilos —sí, estamos hablando de ti, "The last of us"—, la sombra de "Miércoles" es alargada y se ha plantado en el Carnaval 2023 como el disfraz más buscado. En las tiendas de disfraces, la demanda para adquirir el modelo de Miércoles Addams se ha disparado en las últimas semanas.

'Miércoles' bate récords en Netflix: es la serie en inglés más vista en una única semana La actualidad y el cine, además de las series, son las encargadas de marcar tendencia en los carnavales, y en esta ocasión, además de la primogénita de la familia Addams, los aficionados a las máscaras se han decantado por el disfraz del pokémon Charizard infantil, el de Avatar y el de la reina Isabel II de Inglaterra. "Otros modelos más clásicos como Mario Bros, Cruella de Vil, Mimos, Vikingos y Los Picapiedra completan la lista de los más buscados", detallan los responsables de un establecimiento especializado de venta online. Disfraces caseros Sea por falta de presupuesto o por una solución de urgencia, también hay quienes optan por elaborar un disfraz en casa. Recurrir a los disfraces caseros es una gran idea para contribuir a cuadrar números mientras salimos airosos de las fiestas. Además, como siempre, estas ideas nos resultarán útiles para decisiones de última hora. Estas son algunas ideas de disfraces caseros de Carnaval: Disfraz casero de superhéroe. Una idea que encandila a los más pequeños. No necesitamos mucho más que una tela roja ­con la que hacer las capas y unos antifaces a juego. Bajo la capa, camisetas que contrasten con el rojo. Por ejemplo, azules o blancas. Podemos encargar para ellas un estampado del dibujo que deseemos o utilizar pegatinas.

Disfraz casero de árbol. Unos pantalones marrones, una chaqueta o sudadera verde con capucha y unos cuantos globos rojos pequeños pegados a ella . Con eso basta en Carnaval para convertirnos en un manzano .

Unos pantalones marrones, una chaqueta o sudadera verde con capucha y . Con eso basta en Carnaval para convertirnos en un . Disfraz casero de fantasma. El disfraz de fantasma es el colmo de lo sencillo, pero si nos esmeramos en los detalles, conseguiremos algo muy resultón. Solo necesitamos una sábana blanca vieja. Tendremos que cuidar el corte, ondulando por ejemplo la falda, así como el dibujo de los ojos –es mejor que los huecos se recorten sobre dos óvalos negros– y el de la boca, para elegir entre una simpática sonrisa o una mueca más terrorífica.