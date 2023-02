A derradeira xornada do centenario de Manuel Murguía (1833– 1923) mirou onte cara a América desde a Fundación Rosalía de Castro (lugar da Matanza, Padrón). A profesora da Universitat de Barcelona María Xesús Lama detívose na relación do primeiro presidente da Real Academia Galega (RAG) e de Rosalía coa emigración transatlántica na mesa redonda sobre literatura e nación que se celebrará, a partir das 17.00 horas, no último fogar da escritora. A profesora da Universidade de Vigo Ana Acuña analizou a pegada en Murguía da literatura popular tanto na obra literaria coma no eido da investigación e o filólogo Xurxo Martínez achegouse á súa contribución á fixación dunha literatura nacional.

O presidente da Fundación Rosalía, Anxo Angueira, moderou a mesa, que deu paso a unha actuación musical da soprano Anna Mélikhova e o pianista Martín M. Chaves Fraga. Interpretaron entre outras pezas, Rosa de abril, Maio longo e Negra sombra, con música de Andrés Gaos, José Baldomir e Juan Montes para os poemas homónimos de Rosalía de Castro. A sesión púxolle ramo ás Xornadas Manuel Murguía, organizadas pola Real Academia Galega co apoio económico da Xunta e a colaboración da propia Fundación Rosalía, a Universidade de Santiago, o Concello da Coruña e a Fundación Luis Seoane.