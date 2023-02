Frente al VIH, “deja tu huella” en las Urgencias de A Coruña

“Deja tu huella y, ante síntomas asociados, pide una serología de VIH”. Con este lema, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) puso en marcha, en 2020, el programa Deja tu huella, cuyo objetivo es promover el cribado del VIH en los servicios de urgencias españoles.

“La iniciativa surge a raíz del problema de infradiagnóstico y detección tardía del VIH existente en España, donde se estima que unos 20.000 afectados desconocen que sufren esa infección, y se calcula que un 46% de los diagnósticos son tardíos”, apunta José Manuel Fandiño, responsable de las Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), participantes en el proyecto desde sus inicios. “La demora en la detección del VIH tiene consecuencias, por ejemplo, multiplica por cinco el riesgo de muerte. Implica, asimismo, un aumento de las hospitalizaciones y más complicaciones. Además, mientras no se diagnostica la infección, quienes desconocen que la sufren continúan con su vida sexual y, si no emplean un método de barrera (preservativo), siguen contagiando. De hecho, la tasa de transmisión del VIH en personas que ignoran que están infectadas es 3,5 veces mayor”, resalta.

El germen de Deja tu huella, refiere el doctor Fandiño, fue “un estudio llevado a cabo en Aragón, entre 2011 y 2015”, en el que se constató que había “un 28% de oportunidades diagnósticas del VIH en los servicios de urgencias”. “Con los datos de ese informe sobre la mesa, se pensó en que hay una serie de pacientes que, en ocasiones, acuden más a las Urgencias. Por ejemplo, jóvenes (sexualmente más activos), inmigrantes y población de cierta edad con reticencias a visitar a su médico de Atención Primaria, quizás porque les da reparo que sepan que han tenido un contacto sexual. Por otro lado, se determinó qué patologías son más frecuentes en nuestros servicios y tienen una mayor prevalencia de infección, y de ahí sale este programa, que está avalado por el GeSIDA (Grupo de Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología)”, explica el responsable de las Urgencias del Chuac, quien especifica que el proyecto, consistente en ofrecer la posibilidad de realizar una serología de VIH, se centra en seis grupos de pacientes.

“Aquellos que acuden a las Urgencias con neumonía adquirida en la comunidad; con herpes zóster, especialmente en el rango de 18 a 65 años; con infecciones de transmisión sexual (ITS); con el síndrome mononucleósico; que refieren haber tenido un contacto sexual sin método de barrera; o que han practicado chemsex (consumo de drogas para intensificar la actividad sexual). A estos pacientes, les informamos de la posibilidad de que pueda existir infección por VIH y no lo sepan, sin alarmarlos, porque realmente donde la prevalencia es mayor es en los afectados por ITS. Para hacerles la serología, tiene que haber un consentimiento verbal, y aunque no se realiza por la vía urgente, el resultado suele estar en menos de una semana. En nuestro servicio el sistema está totalmente automatizado, de modo que, si sale un positivo, desde la Unidad de Infecciosas del hospital salta una alerta, y ya se contacta con los pacientes para captarlos. Actuamos con rapidez para que puedan comenzar inmediatamente el tratamiento”, señala.

“A los pacientes que llegan temerosos de haberse infectado del VIH tras un contacto sexual que pueda ser de riesgo —continúa José Manuel Fandiño—, sí les damos la profilaxis correspondiente (tratamiento antirretroviral), en menos de 72 horas (cuando es más efectivo), así como una cita para la Unidad de Infecciosas”, indica el jefe de las Urgencias del Chuac, quien detalla que su servicio participa “desde hace unos dos años” en Deja tu huella.

“En ese periodo, se detectaron 614 infecciones en toda España, y a nivel gallego llevamos una decena de casos de VIH determinados, principalmente en nuestro Servicio de Urgencias y en el del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, los que más estamos funcionando, aunque el de Santiago (CHUS) también se ha unido al programa”, apunta el doctor Fandiño, y recalca: “El índice de transmisibilidad oscila entre 2 y 4, con lo cual estaríamos hablando de que, gracias a esta iniciativa, se habrían evitado entre 1.200 y 1.400 nuevos contagios en España y, en Galicia, entre 20 y 40. Sin duda, Deja tu huella es la iniciativa más destacada en la determinación del VIH en pacientes que desconocen que sufren la infección. Diagnosticar estos casos supone, además, poder dar a esos pacientes el tratamiento adecuado, conseguir la remisión y ofrecer los mejores cuidado sociosanitarios a los diferentes colectivos afectados”, subraya.