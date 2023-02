Acordes y risas que ‘sanan’ en A Coruña

Durante una hora y media, cada miércoles, desde hace apenas un mes, acordes y risas en varios actos inundan una de las salas de terapia de la Federación Galega de Enfermedades Raras e Crónicas (Fegerec), en el centro cívico de San Diego, donde la entidad ha puesto en marcha un novedoso programa gratuito de intervención terapéutica a través de la música y el teatro. La iniciativa echó a andar como un proyecto piloto, con un grupo muy reducido de usuarios mayores de 18 años, pero la intención del equipo terapéutico de la Fegerec es que pueda tener continuidad y ampliarse a niños y adolescentes con dolencias poco frecuentes.

“Es la primera actividad de este tipo que realizamos en la Fegerec, y estamos muy ilusionados”, resalta Candela Presedo, terapeuta ocupacional y responsable directa del programa junto con la psicóloga María Borrazás, quien detalla que la finalidad del proyecto es “darle un toque de ocio y diversión al aspecto rehabilitador”, y su germen se remonta “al confinamiento domiciliario” de la primera ola de la pandemia de SARS-CoV-2.

“En aquel momento, empezamos a perfilar diferentes iniciativas que podíamos llevar a cabo, en común, desde las distintas áreas de rehabilitación. Nos parecía importante que, una vez finalizase todo aquello, los usuarios pudiesen volver a relacionarse en alguna actividad más grupal, ya que las terapias se realizan en salas, de forma más individual. Una de las ideas que salió entonces fue este programa de intervención terapéutica a través de la música y el teatro, en el que hay muchos profesionales de la Fegerec implicados (de los servicios de fisioterapia, psicología, terapia ocupacional...), aunque María y yo estamos presentes de una manera práctica”, refiere.

Incide, la terapeuta ocupacional de la Fegerec, en que más que un taller (como lo denominan), se trata de un programa de recuperación terapéutica, en cuyas sesiones los participantes trabajan “tanto destrezas motrices, como cognitivas y psicosociales”, pero “a través de herramientas que ofrecen la música y el teatro”. “De aquí no van a salir músicos, actrices ni actores, porque nosotras tampoco lo somos. Lo que hacemos es usar herramientas de esas dos disciplinas para trabajar aspectos terapéuticos. Valoramos las necesidades de los usuarios que van a acudir al programa, y adaptamos las actividades para que puedan participar”, resalta Presedo, quien explica que el proyecto ha arrancado con adultos, no obstante, “la idea es poder hacer algo también para población infantil”. De hecho, asegura, “ya hay familias interesadas”.

“Nos pareció más idóneo empezar con adultos porque los niños ya tienen un abanico más amplio de actividades lúdicas (dentro de las propias terapias se usa el juego como una herramienta más), y los mayores vienen con la mentalidad de trabajar, realizar ejercicio... durante las sesiones de este programa hacemos indirectamente todo eso, pero de forma más entretenida”, reitera.

Ángel Prego y Javier Fernández dan fe de ello. Vecinos de A Coruña y Oleiros, de 50 y 51 años, respectivamente, ambos sufren esclerosis múltiple primaria, acuden a varias terapias en la Fegerec y están “encantados” de participar en esta novedosa iniciativa. “De pequeño, siempre me gustó el teatro, pero nunca me animé a ir a clases ni nada por el estilo. Hace dos o tres de años, empecé a hacerlo en la escuela municipal de Oleiros, y cuando Candela me planteó la posibilidad de venir a este taller, me pareció muy interesante y me animé. De momento, solo he podido asistir a un par de sesiones, pero han sido muy divertidas. Pinta muy bien”, subraya Javier, a lo que Ángel agrega: “Cuando María y Candela me comentaron que estaban trabajando en esta iniciativa, y me ofrecieron la posibilidad de participar, no me lo pensé. Hace unos veinte años que me diagnosticaron la esclerosis, llevo un lustro viniendo a terapias a la Fegerec, donde me apunto a todos los bombardeos, y este nuevo proyecto está muy bien. Las interacciones que hacemos tienen bastante que ver con aspectos que trabajamos en las terapias, y un punto muy importante, al menos para mí, es que las sesiones son grupales. La pandemia de SARS-CoV-2 no me resultó especialmente llevadera porque vivo solo. Fue un periodo de demasiada introspección y soledad y, lógicamente, echaba de menos el poder tener interacciones sociales. No solo en este caso en concreto, sino en general”, destaca.

“En estas primeras sesiones, nos echamos unas risas, y eso está muy bien ”, continúa Ángel, quien incide en que “lo importante” de este nuevo proyecto de la Fegerec es que, “aunque enmascarado, el aspecto terapéutico está ahí y también es muy trascendente”.

En la faceta lúdica de esta actividad hace hincapié, también, Concha Vázquez, vecina de A Coruña de 61 años, aquejada por el síndrome de Tietze, una dolencia poco frecuente que hace que se le “inflamen las costillas y el esternón”. “Aparte de esta enfermedad, tengo otros problemas crónicos, entre ellos, que sufrí tres infartos. Por este motivo, el cardiólogo me recomendó que no fuese a terapias que requieran un esfuerzo físico, pero vengo a San Diego a otras actividades, más de tipo cognitivo, y cuando me propusieron participar también en este taller de música y teatro, decidí apuntarme. Lo hice animada por mi marido, y lo cierto es que estoy encantada. Nos lo pasamos pipa, además, después de todo el tiempo que estuvimos encerrados durante la pandemia de SARS-CoV-2, son muy necesarias este tipo de actividades en grupo”, recalca.