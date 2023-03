El Hospital de A Coruña se alía con otros 24 centros españoles para acelerar el diagnóstico de las enfermedades raras

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se conmemoró ayer, esta red nacional, denominada Únicas, se presentó en el Congreso, durante un acto que contó con la participación de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y de la presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, quien calificó la iniciativa de “extraordinaria”. “De las que hacen “que un país sea mejor”, resaltó. El propósito es poner en marcha un “cambio disruptivo” en el tratamiento y atención a las enfermedades raras e “impactar en la vida” de los pacientes y sus familias, según explicó el director gerente del Sant Joan de Déu, Manel del Castillo.

El 80% de las dolencias poco frecuentes aparecen en la infancia, el 85% son crónicas, el 65% generan discapacidad y, en casi el 50% de los casos, tienen afectación en el proyecto vital, por lo que son las responsables del 35% de los fallecimientos de niños menores de un año, y de más del 10% de las muertes de 1 a 15 años. Son enfermedades que se caracterizan por la falta de diagnóstico, de tratamiento, de investigación y porque provocan que los familiares de estos niños, en muchos casos las madres, tengan que dejar sus trabajos e incluso su lugar de residencia para buscar una vivienda más cercana al hospital donde el menor recibe sus terapias, cuando las hay.

“Es inaceptable [...], por eso queremos disparar a la luna, pensar a lo grande, cambiar la historia de estas enfermedades y para eso necesitamos una red de hospitales”, subrayó Del Castillo, quien detalló que el proyecto Únicas tiene seis programas de actuación, entre ellos un software que permitirá compartir datos entre los hospitales federados para generar un conocimiento que permita atinar mejor el diagnóstico y el tratamiento. Y es que, uno de los principales problemas de los investigadores a la hora de impulsar ensayos clínicos sobre nuevos tratamientos, es conseguir una muestra significativa de pacientes. Al tratarse de enfermedades raras, el número de afectados en cada comunidad es reducido y hay que buscarlos a nivel estatal y mundial. Además, la red permitirá a los profesionales mantener contacto para consensuar las acciones con los profesionales referentes en cada patología completa.

Por otro lado, Únicas incorpora la telemedicina y la motorización de los pacientes a distancia, para evitar desplazamientos innecesarios, y el modelo de atención integral 360º, que permite que en una única visita al hospital vean al paciente todos los especialistas implicados. Además se crearán unidades de paliativos pediátricos, inexistentes todavía en muchas partes de España.

Pacientes con enfermedades “multisistémicas”, que requieren “mayor dedicación” y un “estudio diferente”

La Unidad funcional multidisciplinar de enfermedades minoritarias del área sanitaria de A Coruña y Cee, incluida en la estrategia del Sergas para mejorar el abordaje de esas patologías, echó a andar hace un año, con Susana Rivera y Ana Arévalo, adjuntas de Medicina Interna del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), al frente. Desde 2009, ambas especialistas habían estado viendo en sus consultas, “de forma no reglada”, a afectados por ese tipo de dolencias, realizándoles seguimiento, acompañando y mejorando, en la medida de lo posible, la calidad de vida de los pacientes con dolencias poco frecuentes y sus familias. Un “perfil complicado” de pacientes, “no solo por la dificultad que entraña el abordaje de enfermedades que son multisistémicas”, sino porque ven a “muy pocos enfermos de cada patología”, y eso “requiere una dedicación mayor y un estudio diferente”, reconocía la doctora Rivera, a este diario, al poco de entrar en funcionamiento la Unidad, a donde los pacientes pueden llegar derivados de Atención Primaria, de Pediatría —dado que hacen la transición de niño a adulto, a partir de los 15 años— o de otras especialidades. “Cada vez que nos llega un caso de una dolencia de ese tipo, tenemos que estudiarlo muy a fondo porque es posible que no hayamos visto uno igual en mucho tiempo. Puede que nunca. No son pacientes al uso de Medicina Interna”, admitía la internista del Chuac, quien aseguraba que lo que más demandan los afectados por enfermedades raras al llegar a sus consultas es “un interlocutor”, es decir, “un médico que conozca toda su patología”, puesto que “muchos acumulan a sus espaldas un largo peregrinaje de especialista en especialista”, ya que “este tipo de dolencias son multisistémicas”. “Requieren abordaje por parte de áreas como Aparato Digestivo, Neurología, Traumatología o Rehabilitación (entre muchas otras), pero cada una de ellas se limita al manejo de la afectación del órgano o el sistema correspondiente. No hay nadie que trate de manera integral a estos enfermos y que se encargue de coordinar a los diferentes especialistas”, apuntaba la doctora Rivera, quien avanzaba que, con la estrategia del Sergas y la puesta en marcha de tres unidades funcionales multidisciplinares en Galicia —en A Coruña, Santiago y Vigo— se buscaba “mejorar esta cuestión”, al igual que “el aspecto social y sociosanitario”, de ahí que el comité clínico de la del área coruñesa cuente con un trabajador social.