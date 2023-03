Las estadísticas dicen que entre el 1 y el 2% de la población mundial es celíaca, una enfermedad autoinmune y crónica que produce una reacción al gluten en personas genéticamente predispuestas y que provoca una lesión grave en la mucosa del intestino delgado.

Cada afectado tiene que gastar una media de casi 540 euros (538,98 en concreto) más al año en su cesta de la compra para seguir una dieta estricta sin gluten, único tratamiento para esta patología. El dato figura en el Informe de Precios de productos específicos para personas celíacas 2023, elaborado por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE).

Esa es una de las razones por las que la Asociación de Celíacos de Galicia (Acega) acude este domingo, 5 de marzo, a la concentración convocada por todas las agrupaciones de España en Madrid.

“Es un hecho histórico el que nos unamos todas las asociaciones a nivel estatal, que engloban a más de 30.000 personas”, asegura Gloria Bernárdez, presidenta de Acega.

Reclaman financiación para su única medicina, igual que en el caso de otras enfermedades, que se pueden tratar con fármacos. Quieren salir a la calle, que se les escuche: “Queremos poner seriedad a la dieta sin gluten porque, aunque hoy parece estar de moda, lo nuestro es por necesidad”, zanja.

Y es que en España, salvo alguna ayuda puntual, no se subvenciona el sobrecoste de los productos para celíacos en ninguna comunidad autónoma. Aunque en los últimos años se recortó esta enorme diferencia y se encuentran en más sitios, el precio es mucho más alto todavía.

En otros países europeos la población afectada cuenta con ayudas del Sistema Nacional de Salud, donde, a través de unas tablas, a una persona de determinado peso y características físicas le corresponden ciertos alimentos al mes. Italia, el país de la pasta por excelencia, es pionera en este aspecto, pero también tienen sistemas parecidos Inglaterra, Alemania y Portugal.

Gloria Bernárdez cree que esta sería una de las soluciones para este tipo de pacientes. “No queremos que se financien productos que podríamos denominar más de capricho, pero sí los básicos”. Habla, por ejemplo, de cereales para el desayuno, pan diario, pasta... “Los productos básicos del día a día, que si pensamos en un hogar con dos adolescentes, ese sobrecoste es muy importante. Ya no hablamos de una tarta de cumpleaños o unas galletas, por ejemplo”.

Otro aspecto en el que quieren incidir el domingo en su protesta en Madrid es en la inclusión y que la sociedad reflexione: “Cuando pensamos en inclusión pensamos en una rampa, pero tenemos que pensar en todos los niveles y el nuestro es a nivel alimentario, igual que muchos alérgicos e intolerantes en este país”, se queja.

Quieren que se conozca la enfermedad celíaca, no solo la dieta sin gluten, que sí está más extendida. De hecho, en estos momentos hay mucha gente que sigue esta alimentación sin diagnóstico de celiaquía. “Por muchos motivos, por moda, por antiinflamatoria, por intolerancia no celíaca, pero no padecen una enfermedad autoinmune como esta”, matiza, y recuerda que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como crónica y discapacitante.

En Galicia hay entre 27.000 y 54.000 celíacos (1-2 por ciento de la población), pero la presidenta de Acega asegura que solo 1 de cada 5 pacientes está correctamente diagnosticado.