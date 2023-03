“Tenemos que contar el mundo tal y como es, no podemos ni debemos edulcorarlo”

Aimar Bretos (San Sebastián, 1986) viaja hoy a A Coruña para dirigir el programa Hora 25 desde Palexco. Antes de debatir sobre Inteligencia Artificial y otros asuntos, el periodista habla de la radio, de las elecciones, de los pódcast y de los nervios que siente cada vez que tiene el micrófono delante.

Me sorprende que tenga un rato libre. ¿Cómo es dirigir un programa diario? ¿Hay tiempo para el descanso o desconexión?

No, no hay desconexión para nada. El programa se emite cinco días a la semana y eso implica que estás metido en una rueda de la actualidad que, a veces, te pasa por encima. Pero a mí me gusta.

¿Cómo fue recibir la llamada para dirigir un programa que tiene más años que usted?

(Ríe) Eso es una cosa que todavía me sigue impactando muchísimo, el pensar que soy el primer director de Hora 25 que no había nacido cuando nació el programa. Fue, creo, la llamada más importante de mi vida. Aunque ni siquiera fue una llamada, fue una reunión con la directora de la SER en su despacho. Me lo dijo allí y me acuerdo de abrazarla con toda la emoción de saber la responsabilidad que estaban poniendo sobre mis hombros.

¿Se considera el relevo de la radio como muchos dicen?

No creo que haya un relevo como tal. Creo que todos formamos parte de una actualización permanente de la radio, a la par que se va actualizando la sociedad y sus hábitos de consumo. No creo en relevos generacionales sino en una carrera conjunta permanentemente.

Igualmente se ha dado un mensaje: alguien joven puede llegar a lo más alto.

Claro. Las empresas, y sobre todo los medios de comunicación, son los mensajes que proyectan ellas mismas. Apostar por una persona joven, de dentro de la casa, para darle una continuidad al proyecto de la propia radio creo que manda un mensaje muy importante, no solo hacia dentro sino también hacia fuera.

Dijo en una entrevista en Buenismo bien que en su habitación tenía un póster de Carles Francino. Parece que su destino estaba en la SER.

(Ríe) No lo sé. Lo único que sé sobre ese póster es que si en aquel momento hubiese sabido lo de puta madre que es Francino, hubiera tenido tres en lugar de uno.

Y se enteró en aquel programa.

Sí. Francino es posiblemente la persona más vergonzosa ante los elogios. Cuando pasa algo, un buen EGM o el Premio Ondas, recibe todo el cariño de la redacción porque no hay un tío que genere una simpatía más trasversal que él. Con el Ondas, me acuerdo que me mandó un mensaje que decía: “Esto de los elogios no lo llevo nada bien”. Y es verdad. Y en esa entrevista de la que hablas, en Buenismo bien, se nota que él lo estaba pasando casi peor que yo.

¿Todavía siente nervios al entrar en antena?

Sí, significa respeto hacia el micrófono y el micrófono como depositario del respeto que le tenemos a los oyentes. Si no sintiéramos esos nervios permanentes y vitalicios sería porque le habríamos perdido de alguna manera ese respeto al micrófono y es algo que jamás podríamos permitirnos.

¿Cuánto piensa en la audiencia? ¿Tiene en cuenta las franjas de edad?

Pienso mucho en cómo son los oyentes y los datos demuestran que es una audiencia muy trasversal, empezando por la edad, pero siguiendo por el género, las profesiones… El hecho de tener una audiencia tan trasversal y tan fiel nos demuestra que hay preocupaciones que también son trasversales. Seamos como seamos, vivamos donde vivamos dentro de España, tengamos la edad que tengamos, hay determinadas preocupaciones que son muy trasversales y sobre esas tenemos que poner el foco en un programa como Hora 25.

Entre esas preocupaciones, inevitablemente está la política. ¿Qué le dice a aquellos que comentan que no les interesa la política o que todos los políticos son iguales?

Les diría que, aunque digan que la política no les interesa, les interesa muchísimo más de lo que creen. Porque en la política es donde se deciden todas las coordenadas, los límites y las leyes sobre las que se va a basar su vida del día a día. Todo lo que afecta a nuestra vida se decide en la política. Otra cosa es la política del relato corto, el politiqueo… Eso entiendo perfectamente que a la gente le aburra y tenemos que huir de ahí. Pero la política con mayúscula, en la que se decide prácticamente toda nuestra vida, requiere un interés por parte de todos. Es indiscutible.

¿Escucha mucho eso de “es que lo que contáis en el programa es muy triste o no me gusta”?

Sí. Pero nosotros tenemos que contar el mundo tal y como es, no podemos ni debemos edulcorarlo. Ni a mí personalmente me interesa en absoluto un mundo edulcorado. Tenemos que contar el mundo, el país, la comunidad, la ciudad o el pueblo tal y como es, con sus cosas bonitas y sus cosas no tan bonitas y poner el foco sobre ellas, intentar entenderlas es el primer paso para cambiarlas si es que requiere cambiarlas. Tendrá que ser la sociedad y sus representantes quienes lo deciden, pero nuestra tarea es analizarlo y contarlo.

Decía su compañero Javier del Pino que cree que en España no hay ni un solo periodista al que le haga ilusión cubrir una campaña electoral y, si lo hay, debería estar en terapia. ¿Está de acuerdo?

A mí me gustan mucho las campañas electorales. Me someto a la terapia de la información. Creo que las campañas electorales son un momento en el que hay auténticos destellos de la política de verdad. A mí me encantan.

En tres meses hay elecciones autonómicas y municipales. ¿Da vértigo pensar en lo que pueda pasar?

Bueno, lo que viene será lo que los españoles quieran que venga. No creo que los periodistas tengamos que sentir vértigo en ningún sentido, vértigo lo tenemos que sentir por cómo lo contamos. Tenemos que hacerlo lo mejor posible sin discusión. Y a partir de ahí, lo que venga, a contarlo y poco más.

En Hora 25 además de hablar de actualidad ofrecen reportajes atemporales que se pueden escuchar en cualquier momento como un pódcast. ¿Es así como entiende el futuro de la radio?

Creo que el futuro de la radio, como el de cualquier otro medio de comunicación, pasa por formatos mixtos. Nuestra oferta de audio a través de la radio va a seguir siendo principalmente en directo, porque es lo que quiere nuestra audiencia, porque es en lo que somos buenos y porque es exactamente la definición de radio. A partir de ahí, ¿por qué no combinar eso con oferta de contenidos de audio pensados para una escucha más a la carta, más segmentada? Claro que sí, vamos hacia un mundo de formatos mixtos. No hay que tenerle miedo a eso. Nosotros tenemos que estar donde esté el oyente y tenemos que ofrecerle el contenido, en nuestro informativo y en audio, que quiera y satisfacer sus necesidades informativas y de entretenimiento.

Se podría decir que la irrupción del pódcast ha sido casi revolucionaria.

Sí, pero para bien. En este sentido, no le veo ningún riesgo. Nosotros somos generadores de contenidos de calidad en audio, ya sea para escuchar en directo o, con una producción distinta, bajo demanda. Que haya una capacidad de producir audio para una escucha bajo demanda en la otra punta del mundo hace que tengamos abierto un mercado de 600 millones de habitantes en todo el mundo que hablan castellano. Me parece una oportunidad brutal.

¿Usted también los consume?

Sí. Picoteo muchísimo en el mundo del pódcast porque me interesan los nuevos lenguajes que están introduciendo en el mundo del audio. Al final, todos tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y humildes para escuchar lo que están haciendo los demás y aprender de ellos.

Esta noche hará el programa desde A Coruña. ¿Le gusta salir del estudio?

Me encanta. Es la manera que tenemos de encontrarnos con los oyentes y de someter el programa a la auténtica prueba del algodón. Tienes a los oyentes a cinco metros de tu micrófono y ahí ves claramente sus caras, si están disfrutando o no del contenido que les estás ofreciendo. Luego hablas con ellos y te dicen: “Esto me gusta, esto no, esto lo cambiaría...”. Es un termómetro fantástico.

Y con invitaciones agotadas. La radio está muy viva.

Hombre si está viva. Me encantan cuando me llaman de la emisora, en este caso Radio Coruña, para decirme que las invitaciones se han agotado, siempre siento un pequeño placer culpable.