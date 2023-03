A Coruña acoge este viernes 3 de marzo el XIV Congreso Lo Que De Verdad Importa con tres historias de superación a través de los testimonios de Ousman Umar y Arantxa Martínez, premios Princesa de Girona, y de Albert Espinosa. El congreso, del que Felipa Jove es presidenta de honor, podrá seguirse presencialmente y en streaming a través de la página web de la Fundación LQDVI, facilitando que jóvenes y mayores de todas partes puedan seguirlo desde sus centros educativos y casas.

Nacido en Ghana, Ousman Umar legó a Europa con 17 años. Tras un durísimo viaje durante cinco años en los que cruzó el desierto del Sáhara hasta llegar a Libia. Cuando pudo ahorrar, cogió un patera y finalmente llegó a España. Ya en Barcelona fue adoptado por una familia catalana. En 2012 fundó Nasco, ONG a través de la cual brinda educación en su país natal con la filosofía de alimentar mentes mediante el fomento de la educación digital.

Escritor, guionista, actor y director de cine, a Albert Espinosa, a los 13 años, le diagnosticaron un cáncer que le llevó a pasar diez años en hospitales. Esta experiencia vital le inspiró para crear sus trabajos más exitosos como el guión de la película Planta 4ª y la serie Pulseras Rojas, donde narra la historia cotidiana de un grupo de adolescentes que coinciden en un hospital a causa de sus enfermedades.

Tras unos años trabajando en banca de inversión, en marketing estratégico y finanzas en París y Dublín, en Merrill Lynch, Arantxa Martínez se fue a India como voluntaria cooperante. En 2009 fundó ONG It will be centrada en combatir la pobreza a través de la innovación tecnológica. Fue premio Princesa de Girona 2018.