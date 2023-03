“Me apetecía tratar el tema de la mujer en un momento de cambio”

Santiago de Compostela, año 1931. Cuatro hermanas se enfrentan a una trama de muerte y traición en una ciudad al borde de la ruptura. Marta Estévez (Vigo, 1971) soñaba con escribir una novela. Dejó tres en el cajón hasta que se encontró con las hermanas Asorey. Sabía que quería viajar al pasado, en los albores de la Segunda República, y contar una historia de mujeres en una ciudad única. Presenta El secreto de las hermanas Asorey este sábado 11 de marzo en la Fnac de A Coruña, donde estará acompañada por la periodista Guada Guerra.

¿Se podría decir que su novela es como Mujercitas pero en 1931?

Fíjate, nunca pensé en Mujercitas cuando empecé a escribir. Ni se me pasó por la cabeza. Siempre digo que escribimos lo que leemos, nos inspiramos y siempre hay algo en el inconsciente-subconsciente. Sí que es cierto que cuando llevaba bastante escrito pensé “cuatro mujeres, una enferma, otra revolucionaria...” decidí hacer un guiño. Eso ya fue deliberado y en mitad de la novela decidí hacer que se cortase el pelo Eloisa, que podría ser el alter ego de Jo. Pero en ningún momento pensé en hacer Mujercitas a la gallega o Mujercitas de la República ni nada por el estilo. Yo misma me di cuenta de que hay similitudes, pero no fue mi intención.

Cada una con su personalidad. ¿La forma en la que guardan un secreto las define?

Sí, podría decirse que sí. Son cuatro perfiles antagónicos, pero no creo que sea tanto debido a sus perfiles como al contexto histórico y al escenario, la Compostela de 1931. En esta novela quise poner el foco ya no tanto en la República sino en los momentos previos. Ese momento cero de la historia en el que se sabe que las cosas van a cambiar, pero no se sabe exactamente hacia dónde o hasta qué punto. Ese momento cero me iba a dar esa incertidumbre y esa incertidumbre da mucho juego. Gracias a ella, los personajes temen o se ilusionan dependiendo de dónde estén posicionados. Ese contexto va a justificar los motivos de estas hermanas. Son cuatro mujeres solteras en una época en la que la mujer pasaba básicamente de estar tutelada por su padre a estar tutelada por su marido. En ese contexto de trasvase de tutelas, cuatro hermanas solteras acaban de perder a su padre, que lo era casi todo para ellas. Si esta novela no hubiese estado ambientada en ese momento previo al cambio, no funcionaría.

¿Por qué ese 1931?

Quería tratar esa época. No sé si la historia vino un poquito después. Me apetecía tratar el tema de la mujer en un momento de cambio, cuando empezaba, no diría como un clamor popular porque no lo era, el sufragio femenino.

Además en Santiago, que aparece como un protagonista más del libro.

Sí, sí, yo creo que claramente es un personaje. Santiago se prestaba muchísimo. Es una ciudad de contrastes. Es esa ciudad pequeña, como de provincias, con ese organigrama perfectamente delimitado, con sus familias de toda la vida. Esa atmósfera encantadoramente hostil. Pero, por otra parte, también ha sido siempre epicentro de movimientos culturales, intelectuales, artísticos y políticos, además de ciudad universitaria y centro de peregrinación. Me interesaba subrayar ese contraste entre esos dos Santiagos, el más convencional y el más underground.

¿Le ha prestado algo suyo a las hermanas Asorey?

Pues conscientemente creo que no. Es como lo de Mujercitas, no hay nada de consciente en eso pero yo creo que no solo escribimos lo que leemos sino también lo que vivimos, lo que oímos y lo que vemos. Vas cogiendo de aquí y de allá, pero no de manera consciente.

Esta es su primer novela publicada. ¿Tenía clara esa idea de poner en papel esta historia?

Sí, aunque esta es mi primera novela publicada, es mi cuarta novela. Siempre he escrito de una manera u otra, como los relatos que me guardaba para mí. Cuando mis hijos eran pequeños, que se llevan muy poco tiempo, 18 meses, decidí quedarme en casa para cuidarlos. Pensé “tengo que hacer algo aparte de cambiar pañales y dar biberones”. Al pasar más tiempo en casa, abrí un blog y me fue muy bien. Decidí hacer lo que siempre había querido: escribir una novela. Con la primera, no le conté a nadie que la había escrito y la envié al premio Azorín y, para mi sorpresa, quedó finalista. En la segunda hice una incursión a la novela negra pero no terminaba de convencerme. La tercera la presenté al premio Planeta y quedó cuarta. Fue el año de Carmen Mola. Ahí dije “creo que ya estoy un poco rodada”.

Y nació El secreto de las hermanas Asorey.

Sí. Mi objetivo era darme a conocer. A partir de ahí, tuve un agente, que fue quien se puso en contacto con la editorial y hasta hoy. Cuando acabé la finalista del Planeta, ya estaba acabando esta novela. Cuando se pusieron en contacto conmigo, se barajó si esta o la otra y se decidió que saliese El secreto de las hermanas Asorey.

¿Algún día leeremos la otra?

No lo sé. Mi máxima es siempre escribir algo mejor que lo anterior. Ahora tengo en mente otra historia, pero podría ser.