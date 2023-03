Irene Montero y Ione Belarra asistieron ayer en solitario al debate sobre la aceptación a trámite de la proposición registrada por el PSOE para modificar la ley del solo sí es sí y elevar las penas a los agresores sexuales. En la bancada del Gobierno no había ningún otro ministro. La mayoría de los del PSOE estaban en el Senado y el presidente, Pedro Sánchez, priorizó otros compromisos. Sin embargo, el blanco de las críticas más feroces no fue la ministra de Igualdad, principal responsable de la polémica norma, sino el propio Sánchez. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, confirmó el “sí” necesario de su partido para salvar la iniciativa socialista ante el “no” de Unidas Podemos, ERC y Bildu, pero eso no evitó que cargara duramente contra el jefe del Ejecutivo, al que acusó de realizar esta reforma por puro interés electoral.

“El único motivo de esta iniciativa es la alarma electoral. Ni más ni menos. Es el desplome de Pedro Sánchez; son las encuestas. (...) Para esto sí que valen algunos informes, los informes (del CIS) de (José Félix) Tezanos. Estos sí que se tienen en cuenta a la hora de legislar para el PSOE”, protestó Gamarra. Pese a la riña, la iniciativa del PSOE fue admitida a trámite con el voto de los populares, Cs, PNV, PDeCat, Coalición Canaria, PRC, Foro... 231 “síes”, contando los del PSOE. Hubo 56 rechazos, los de Unidas Podemos, ERC, Bildu, la CUP... Y la abstención de 58 diputados. La intervención de la portavoz popular fue el cierre a un debate duro, en el que el PSOE y Unidas Podemos escenificaron un choque que llevaba días anunciado y que ambos partidos insistían en minimizar para proteger la salud del Ejecutivo. La reforma llevó a la coalición al límite: del “cansancio” a la “vergüenza”. Aunque apenas hubo paños calientes, la posibilidad de una ruptura del Gobierno no parece estar sobre la mesa. La dirección socialista considera que la coalición resiste, mientras que desde la formación morada se asegura igualmente que continuarán de la mano hasta que acabe el mandato de Sánchez, informó Efe. La intervención de la diputada de Podemos Lucía Muñoz evidenció el tono lacerante que ayer emplearon entre sí los socios del Ejecutivo. Muñoz criticó que los socialistas dieran “la espalda a todas las mujeres de este país”, que formaran parte de una “ofensiva contra una ley que protege a las mujeres”. También puso en duda el feminismo del PSOE, debido al apoyo del PP a la reforma legal. Muñoz incluso llamó a la movilización contra el PSOE durante el 8-M. “Mañana (por hoy) todas las feministas tenemos que gritar alto y claro que solo sí es sí, que si esta Cámara les da la espalda a sus derechos las mujeres volverán a luchar por ellos”, reclamó. Las palabras de la diputada morada caldearon aún más los ánimos en el PSOE. Mientras la parte socialista del Gobierno intenta quitar hierro al choque y rebajarlo a una cuestión meramente “técnica”, en el partido se mordían menos la lengua. “Ha sido una intervención irresponsable, impresentable y fuera de la realidad”, dijo el portavoz del PSOE, Patxi López, en una de las declaraciones públicas más contundentes que se conocen desde que se formó la coalición. Hasta ahora, este tipo de expresiones se reservaban para el ámbito privado. Al mediodía, cuando el debate aún no había comenzado, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se había esforzado en minimizar el enfrentamiento. “La mejor forma de defender la ley es su reforma en lo que ha significado un problema”, dijo durante su comparecencia después del Consejo de Ministros. Pero allí, en la Moncloa, hubo ausencias muy relevantes. El Ejecutivo acababa de aprobar el anteproyecto de ley de paridad para que la representación entre hombres y mujeres sea igualitaria en gobiernos y grandes empresas. Se trata de la principal nueva iniciativa con la que el Gobierno acude a este tenso 8-M, una norma de corte claramente feminista, que atañe a las materias competencia del Ministerio de Igualdad. Sin embargo, como confirmó la vicepresidenta Nadia Calviño, Irene Montero no ha tenido absolutamente ningún papel en su redacción. Como encargada de defender la reforma de la ley, que eleva las penas para que no haya nuevos agresores sexuales que se vean beneficiados, Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE, arrancó el debate argumentando que la norma, en su redacción actual, “no está funcionando”. “El PSOE asume la voluntad de modificar esta ley”, explicó. Aun así, los reproches tampoco se hicieron esperar. Fernández acusó a los morados de “jugar a desacreditar la hoja de servicios del PSOE” sobre Igualdad. “Nos gustaría que nos hablaran ustedes de nuestra propuesta, estamos cansadas de sus peroratas”, señaló directamente a los diputados de Unidas Podemos. Además, como ya hizo López por la mañana, la dirigente del PSOE restó importancia al apoyo del PP: “No importa el con quién, sino el para quién”. “Estamos asistiendo a un acontecimiento inédito en la democracia. Un Gobierno que se censura a sí mismo”, concluyó la portavoz del PP.