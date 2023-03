Los feminismos resisten en las calles de Madrid: centenares de miles de personas quisieron manifestarse este 8 M, aunque el movimiento volvió a marchar dividido. La agitación y las desavenencias políticas desatadas en torno a la ley trans y los efectos de la ley del solo sí es sí agrietaron la unidad, pero no eclipsaron ni silenciaron la reivindicación de la igualdad. Dos manifestaciones partieron de la céntrica glorieta de Carlos V hacia destinos diferentes: una se dirigió a la calle Atocha, la otra hacia Cibeles. El recorrido parecía una metáfora de la escisión feminista: mismo punto de partida, distintos finales.

Multitudinaria fue la marcha convocada por la Comisión 8-M, la que abogaba por un feminismo inclusivo e integrador de otras causas y quería ser un “espacio de encuentro de los feminismos”, sin “dejar a nadie atrás”. En ella participaron las políticas de Unidas Podemos y las del PSOE.

Bastante más reducida la del Movimiento Feminista de Madrid, abolicionista de la prostitución, muy crítica con la ley trans y que pidió la dimisión de la ministra Irene Montero. A esta acudieron distintas políticas del Partido Popular.

Pero ayer no era el día de las políticas, sino de las ciudadanas que salieron a reivindicar sus derechos. Cada una tenía muy claro por qué protestaba. “La solidaridad entre mujeres salva vidas”, se leía en una pancarta. “División es perdición”, decía otra. “Juntas somos más fuertes que el ambientador de Stradivarius” o “el patriarcado nos enseñó a ser rivales, pero nosotras decidimos ser aliadas”, se veía en otras.

En Andalucía, miles de personas participaron en las distintas manifestaciones convocadas por los colectivos feministas en todo el territorio andaluz, unas marchas que se celebraron de manera unitaria en todas las capitales de provincia salvo en Sevilla y Almería. La división sí se produjo en Valencia, donde dos manifestaciones recorrieron las calles de la capital, convocadas de manera separada por la Coordinadora Feminista y la Assemblea Feminista. Ambas tiñeron de morado las calles y reunieron a miles de personas en un ambiente reivindicativo, festivo y multitudinario. Pese a la división, sí hubo unanimidad en las demandas de los manifestantes. En Barcelona, donde la marcha fue unitaria (con unas 40.000 personas según la Guardia Urbana), organizada por la Asamblea 8M, los asistentes secundaron el lema ‘Si nosotras paramos se detiene el mundo’.

Movimiento por la igualdad en toda Galicia

Con 13.000 participantes, según la Policía Local, la manifestación de Vigo fue la más numerosa de Galicia. Santiago fue la única ciudad gallega en la que se convocaron dos manifestaciones diferentes y con solo una hora de diferencia, aunque con el mismo lugar de inicio, la Praza 8 de marzo, con dos finales, la Praza do Obradoiro y la Praza do Toural. Los partidos políticos de la ciudad también fueron separados este 8 de marzo. Mientras que representantes del PSOE compostelano y gallego y concejalas de Compostela Aberta se dejaron ver en la primera convocatoria, el BNG participó en la segunda marcha. El bloque abolicionista, convocado por Plataforma do Feminismo Radical de Galicia, partió con la primera movilización pero se separó en el tramo final para dirigirse a la Praza de Praterías para leer su propio manifiesto, al que asistieron una veintena de personas. Las manifestaciones se centraron en reclamar mejoras para las mujeres, más derechos y menos machismo.