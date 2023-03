La actriz Bárbara Grandío fue la maestra de ceremonias de la gala, que empezó algo más tarde de las 22.00 horas, de entrega de los premios Mestre Mateo. Estuvo acompañada en el escenario del Auditorio Municipal por las intérpretes Victoria Teijeiro e Belén Constenla.

Se trata de los galardones por antonomasia del sector audiovisual gallego, que este año contaban, además, con la participación de la primera orquesta sinfónica de Ourense —dirigida por José Luis Tielas—. La agrupación, recientemente creada y de la que forman parte 40 instrumentistas, debutó en la ceremonia con música en directo.

La gran vencedora de la noche fue O corpo aberto, de Ángeles Huerta (asturiana afincada en Galicia), que resultó la más premiada de la vigésimo primera edición de los Mestre Mateo. La ópera prima de ficción de la directora —rodada en O Xurés e inspirada en un cuento del escritor ourensano Xosé Luis Méndez Ferrín— conquistó las categorías de mejor largometraje, dirección y guión —compartiendo esta última con Daniel García—. Los académicos reconocieron también con sus votos la interpretación protagonista de Tamar Novas y la de reparto de Federico Pérez que realizan en este mismo filme.

Además, ganó en las categorías de mejor dirección de arte, para Antonio Pereira; dirección de fotografía, para Gina Ferrer; dirección de producción, para Tamara Soto; maquillaje y peluquería, para Raquel Fidalgo, Noé Montes y María Barreiro; mejor música original, para Mercedes Peón; mejor sonido, para Diego Staub y Jordi Rossinyol y mejor vestuario, para Teresa Sousa.

En total, fueron doce los reconocimientos que se llevó una película cuya historia se desarrolla en la España vaciada, de la cual es buen ejemplo el rural ourensano en el que fue rodada.

‘Rapa’ se llevó 4 premios

La serie Rapa —sobre un crimen que intentan resolver un profesor de instituto y una sargento de la Guardia Civil y que se puede ver en Movistar— partía con 19 candidaturas. Finalmente, conquistó cuatro estatuillas: mejor serie de televisión y mejor montaje para Jorge Coira, Gaspar Broullón, Óscar Pardo y Lucía Iglesias.

Los miembros de la Academia reconocieron el trabajo de dos de sus actrices con los premios a mejor interpretación femenina protagonista, para Lucía Veiga, y mejor interpretación de reparto, para Berta Ojea.

Esther Estévez Casado, quien ya fue galardonada el año pasado como mejor comunicadora por su labor en el programa Dígocho eu, repitió, alzándose en esta ocasión también con la estatuilla.

En otra categoría totalmente diferente, la de mejor documental, María Casares. La mujer que vivió mil vidas, recibió el galardón por su narración de la historia de la actriz coruñesa, hija de Casares Quiroga. Y por su abordaje y tratamiento del séptimo arte, Cinephilia —de Noveolas Producciones y Telemiño— fue valorado como mejor programa.

Adrián Castiñeiras, Alba Mancebo, Arturo Fernández, Isabel Naveira, Mayka Braña, María Mera, Monti Castiñeiras, Noelia Rey, Tito Asorey y Trisha Fernández fueron los encargados de anunciar a los premiados.

Fue la noche del audiovisual gallega, la noche de un arte en el que Galicia exporta talento, premios y atractivo. Ayer, a las puertas del Auditorio Municipal, un grupo de trabajadores sindicalistas de la CRTVG también reclamaban “poner fin a los abusos de poder” en la televisión de todos los gallegos.

Durante la gala, el productor, compositor y músico Nani García recibió el premio de honor Fernando Rey en reconocimiento a su dilatada carrera como compositor y a su compromiso con la divulgación musical vinculada al sector audiovisual.

Tanto los nominados que se quedaron a las puertas como los vencedores reconocieron que las propuestas audiovisuales gallegas son cada vez mejores y coincidieron en que todas las interpretaciones eran dignas de reconocimiento.

Raquel Nogueira gana la estatuilla a la mejor serie web por ‘Historias vageniales’, que combate el sexismo con humor

Además de los anteriormente mencionados, la vigésimo primera edición de la gala de los Mestre Mateo también concedió el premio a la mejor serie web a Raquel Nogueira, por Historias vageniales. Esta producción combate el sexismo, con humor, y todos los capítulos se pueden ver en el perfil de Instagram de la autora —que ejerce, a la vez, de actriz protagonista, directora y guionista—. “El mundo está lleno de expertos en COVID o criptomonedas, pero muchos no saben aún dónde está el clítoris”, es una de sus icónicas frases. La gala reconoció la labor al mejor anuncio publicitario, otorgándole el premio a la pieza As Estrellas do camiño-Miradas de Resistencia, de Kaito Estudios y Estrella Galicia. En el spot se explica el proyecto en el que participó el artista Mon Devane con la elaboración de varios murales. Otro de los datos a destacar es que volvieron las categorías de animación —después de varios años sin candidatas de producción gallega—. Los premios recayeron en Sandwich Cat, de David Fidalgo Omil, como mejor cortometraje y en Unicorn Wars, de Alberto Vázquez, como mejor largometraje. En lo que respecta al ámbito musical, el videoclip de la canción NOA, de Guadi Galego, producido por Toño Chouza, se alzó con el Mestre Mateo a la mejor producción. Y La entrega, de Pedro Díaz, fue reconocido como el mejor cortometraje. Por su trabajo de realización en Catro Gatos e Delicias amargas, de Kraken Media, recayó un premio en Jairo Iglesias.