Galicia achica los escasos médicos de los que dispone sin darse cuenta, porque mientras la comunidad se las ve para cubrir las plazas disponibles de personal sanitario tirando de listas y ofrece incentivos económicos por las guardias, otros países se han lanzado a una caza sin cuartel para llevarse al sanitario que tenga dudas con su futuro inmediato. Antigua suena ya la guerra de precios entre comunidades autónomas para intentar cubrir sus plantillas de médicos. El nuevo escenario es el de un mercado internacional donde ciertos países europeos con déficit de médicos patrios se enfrentan por el botín español.

Surge así la figura del reclutador, perteneciente a una agencia especializada en recursos humanos que, a través de LinkedIn e Instagram busca, seduce y contrata a los médicos españoles para países como Francia. “No necesito ir a España para nada, a diario contacto por Instagram y las entrevistas se hacen por teléfono. Estoy hablando con unos veinte médicos gallegos para que se vayan a trabajar a clínicas francesas. Uno de ellos ya ha firmado la promesa de trabajo, está pendiente de colegiarse en Francia”, afirma la responsable de reclutamiento médico en España de la agencia Jober Group, Conchi Muñoz. “Hay muchos profesionales quemados con la situación laboral que hay en España, no se sienten valorados después de haber estudiado tantos años. Y en Francia hay una necesidad impresionante de médicos, ahora buscamos 3.000. Muchos de los franceses no se pueden jubilar porque no tienen reemplazo. Por eso las clínicas ofrecen tan buenas condiciones a los españoles. Tienen contrato indefinido desde el principio y cobran entre 7.000 y 10.000 euros al mes dependiendo de la especialidad. Las más reclamadas son oftalmología, ginecología, dermatología, radiología y oncología”, asegura Muñoz.

El perfil general de los médicos que deciden irse a trabajar a otros países es el de especialista con edades en torno a los 30 años. Normalmente no tienen hijos aunque muchos sí pareja. Además de las redes sociales es muy habitual en toda España que los mismos colegios oficiales ofrezcan en sus instalaciones charlas y sesiones informativas sobre ofertas de empleo en el extranjero. En muchas ocasiones, son ofrecidas por personal reclutador de agencias privadas.

La falta de personal sanitario para cubrir la demanda de servicios es generalizada en toda Europa. Francia es uno de los países más activos en el reclutamiento de profesionales en España porque, además de valorar su formación médica, la cercanía cuenta como ventaja. Otros países en la pugna son: Suiza, Inglaterra, Alemania y los países nórdicos.

“Trabajo tres días, coordino y tengo una hora por paciente”

María es gallega y psiquiatra coordinadora de un equipo de atención comunitaria para pacientes entre 0 y 18 años. Algo que como bien indica ella “claramente no hay en España” . Para la doctora, es la primera razón por la que sigue en Londres después de varios años y cuatro cambios de trabajo como doctora especialista buscando el que le gusta. “Trabajo tres días a la semana porque así lo elegí, no veo pacientes a no ser que sea necesario. El tratamiento lo coordinan desde enfermería y yo les superviso. Y puedo elegir los días que trabajo de manera presencial y los que lo hago en remoto, a no ser que tenga que hacer clínica; esos días veo yo a los niños, pero cuento con un tiempo por paciente de entre una y dos horas, dependiendo del caso. En España eso es imposible”, explica la doctora. Otras ventajas de su trabajo en Inglaterra, junto con el sueldo, son no tener que hacer guardias presenciales (solo tiene que estar localizable una vez cada seis semanas) y la posibilidad de coger vacaciones cuando quiere, siempre que su labor esté cubierta por algún compañero. Algunas de las empresas de reclutamiento más activas con los médicos en Gran Bretaña son Pulse y Athona desde las que la doctora recibe noticias de forma habitual. “A mí me están llamando todos los días de agencias”, dice la psiquiatra.