Los Mossos d’Esquadra investigan a cinco menores, de los que tres tienen menos de 14 años y por lo tanto son inimputables, acusados de agredir sexualmente a dos compañeros de un instituto escuela en El Vendrell (Tarragona), de 12 años, en el patio del centro, según avanzó El Caso.com y confirmó El Periódico, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN.

Los hechos habrían ocurrido en el Instituto Escuela Àngel de Tobies el pasado 3 de marzo. Ese día, según la denuncia presentada por las familias de los dos alumnos agredidos, un grupo de cinco chicos acorralaron sus hijos en el patio del colegio. Los presuntos agresores cogieron a la primera víctima y simularon una penetración poniéndole los dedos por encima del pantalón, además de cogerle los testículos. Cuando el chico intentó marchar, le tumbaron de un puñetazo antes de que consiguiera huir.

El pasado 10 de marzo, los Mossos detuvieron a los dos agresores mayores de 14 años y los puso a disposición de la fiscalía de menores, que ordenó para ellos libertad vigilada y les prohibió acercarse a las víctimas a menos de 50 metros. Los otros tres implicados son inimputables, al tener solo 12 años.

Contactada por El Periódico, la dirección del instituto escuela declinó hacer declaraciones sobre el asunto.

Medidas internas

Fuentes del departamento de Educación de la Generalitat señalaron que el centro educativo actuó “rápida y efectivamente” después de la agresión. “Hay un proceso judicial abierto, y el juez ha dictado unas cautelares que se están cumpliendo”, confirman la misma voz de la conselleria, que añade que el caso está derivado a la DGAIA y la Unidad de Apoyo al Alumnado en Situación de Violencia (USAV) está activada desde el primer momento e “Inspección ha tomado medidas pedagógicas internas para garantizar la seguridad de las víctimas”.

El Instituto Escuela Àngel de Tobies inició su andadura como tal el curso 2019-2020, dejando atrás su historia como escuela Teresina Martorell. El cambio, nombre incluido, buscaba, además de dotar de ESO al centro, acabar con la estigmatización de este escuela, con una gran matrícula viva, en el marco de la campaña del Departament d’Educació contra la segregación escolar.

Jesús Martín, delegado sindical de UGT Ensenyament en la zona, destaca que el Baix Penedès, en general, y El Vendrell, en particular, sufren problemas sociales muy graves. “Es un entorno muy aislado, está muy lejos de Barcelona, pero también de Tarragona. El trabajo que hay es estacional, en la hostelería. Hay mucho paro. El problema no es el instituto; el problema es la segregación escolar y social de determinadas zonas. Los maestros solos no pueden luchar contra todo lo que provoca la pobreza”, señala el sindicalista.