El Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas (COP) celebró este viernes sus Jornadas de Actualización del Abordaje de las Conductas Adictivas. La formación, en cuya puesta en marcha colaboró la Fundación Forja, contó con la presencia de profesionales de la Psicología y la Medicina, así como con representantes de los principales Grupos Parlamentarios de Canarias para hablar de un tema de gran importancia para la sociedad. Las mesas estuvieron presididas y moderadas por el decano del COP en la provincia, Francisco Javier Sánchez Eizaguirre

La jornada comenzó con una mesa sobre adicciones a sustancias comportamentales, en la que varios expertos compartieron sus conocimientos, experiencias y puntos de vista. Así, el psicólogo Francisco Ramírez Acosta, director terapéutico de la Fundación Canaria Forja y especialista en Intervención, disertó sobre las adicciones a diversas sustancias. Además, recalcó la importancia del terapeuta en estos casos. "Es el encargado de cuidar la salud mental que, tristemente, es la hermana pobre de la sanidad", indicó el profesional. "Las adicciones serían la prima lejana", agregó.

Ramírez Acosta, también destacó que, en cualquier caso, "el objetivo es acabar con el protagonismo de la sustancia". Para ello "hay que entender qué función cumple la adicción para cada persona".

Síntoma

En este sentido, advirtió de que "es importante evitar las prohibiciones o censuras", mostrándose más partidario de "ir en la línea de que el paciente reconecte con sus emociones, porque la adicción es el síntoma, no la causa".

Un punto de vista similar al que ofreció el doctor José María García Basterrechea, especialista en Medicina Interna, experto en drogodependencias y exdirector de la Unidad de Adicciones del Hospital Reina Sofía de Murcia, quien se centró en el tabaquismo. Comenzó alertando de las "terribles consecuencias" que tiene el consumo de tabaco en la salud y el medioambiente. "Más de ocho millones de personas mueren cada año en el mundo debido al tabaquismo", que "también produce una reducción importante de la calidad de vida", recordó. Y aseveró que "las medidas preventivas funcionan, por lo que hay que implementarlas".

El doctor Basterrechea no se olvidó de aquellas personas que no quieren o no pueden dejar de fumar. En estos casos, además de no dejar de animarles a dar el paso, apuntó a la opción de plantear otras opciones diferentes a la abstinencia, como se hace con otras enfermedades. Así, se mostró partidario de estudiar "las alternativas sin combustión", si bien en España existe un amplio debate en torno a estas opciones. "En otros países como Inglaterra, tanto el Departamento de Salud como el Colegio de Médicos defienden que son un complemento muy potente para el tratamiento alternativo e incluso proponen que puedan ser prescritos".

Nuevas tecnologías

Por último, el doctor Carlos Mur de Víu, especialista en adicciones y jefe del servicio de Salud Mental del Servicio Andorrano de Atención Sanitaria, intervino de forma telemática para abordar el preocupante asunto de la adicción a las nuevas tecnologías. Estas, indicó, forman parte de la vida actual, por lo que lo importante es "aprender a regularlas".

Centrándose en los menores y adolescentes, unos de los grupos poblacionales en los que más preocupa este tipo de adicciones, el doctor Mur de Víu se mostró a favor de "trabajar la autoestima y el control de las emociones", con el fin de proporcionarles herramientas que les ayuden a evitar el desarrollo de una conducta adictiva. "La clave es que sepan organizar su tiempo con otro tipo de actividad, que controlen su impulsividad y sepan identificar los problemas que les genera el uso excesivo de Internet o del teléfono móvil".

Mesa política

La jornada concluyó con una mesa política en la que tomaron la palabra miembros de los diferentes grupos parlamentarios, con el objetivo de dar a conocer la perspectiva política del Plan de Adicciones de Canarias en el que están trabajando. Así, los diputados Miguel Ángel Ponce González (Grupo Parlamentario Popular), María Esther González González (Grupo Parlamentario Nueva Canarias), Beatriz Calzada Ojeda (Grupo Parlamentario Nacionalista Canario) y Marcos Francisco Hernández Guillén (Grupo Parlamentario Socialista) explicaron sus posturas.

"En el trámite parlamentario hemos contado con la presencia de técnicos y expertos que han ahondado en las posibilidades y propuestas de mejora del plan", explicó Hernández Guillén. E indicó que el documento en el que trabaja el Parlamento de Canarias "bebe de las aguas del Plan Nacional de Drogas". "Vamos a trabajar para que sea una herramienta que nos permita trabajar en el ámbito de la prevención desde los ámbitos de la educación y comunitario, con el fin de tener una sociedad mucho más sana y libre de sustancias", añadió el diputado socialista.