El paciente que estrenó las terapias CAR-T en A Coruña: “Me veía con un pie en el otro lado”

“A la terapia CAR-T, y al equipo médico que me la administró y que me está llevando en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) les debo todo, porque yo tenía un pie más en el otro lado que aquí”, resume José Manuel Budiño, coruñés de 62 años y primer paciente en recibir ese novedoso tratamiento contra el cáncer para enfermos hematológicos en el centro de As Xubias. Medio año después de entrar en la red nacional de hospitales autorizados por el Ministerio de Sanidad para el uso de las CAR-T en adultos, en junio de 2022, y tras obtener la aprobación oficial “con enorme esfuerzo y en un tiempo récord”, el Chuac empezó a administrar en noviembre esas terapias a pacientes con alguna de las dos patologías oncohematológicas para las que están indicadas, el linfoma difuso de células B grandes y la leucemia aguda linfoblástica, y solo en caso de recaídas. Desde entonces, las han recibido tres pacientes, un cuarto está a punto de hacerlo y se han valorado ya casos procedentes de otros hospitales gallegos. José Manuel fue el primero. “En noviembre, celebraré dos cumpleaños. El día 5, hará 63 años que nací, y el 21, será el primer aniversario desde que me pusieron la CAR-T y me devolvieron la salud y la vida”, resalta, agradecido.

Una vida que empezó a cambiar en 2019, un año después de jubilarse como empleado de banca, cuando José Manuel notó una “pequeña molestia”, un “bultito” en la zona de la mandíbula, que finalmente resultó ser un linfoma difuso de células B grandes. “En principio, estuve en seguimiento (cada tres meses, aproximadamente) en la sanidad privada con Guillermo Debén, un ‘padre médico’ para mí y que, posteriormente, me ha estado viendo también en el Chuac. En diciembre de 2021, empecé a tener alguna molestia más, que atribuí a cansancio debido a otras circunstancias, pero no era eso. Lo que sucedía es que la enfermedad se había reproducido”, rememora este vecino de A Coruña, quien admite que recibir un diagnóstico de ese tipo fue “un shock”, aunque “lo acabas asumiendo”. “Los primeros días, lo mantuve un poco en stand by y ni siquiera se lo comuniqué a mi mujer, Julia, para no preocuparla en exceso, porque sabía que para ella y nuestros dos hijos el golpe iba a ser aún mayor”, refiere.

“En enero de 2022 —continúa— inicié una primera fase de quimioterapia, ya en el hospital de día del Chuac. Fueron seis sesiones semanales, pero como no funcionaba, en julio pasaron a darme otro tipo de quimio más fuerte, que implicaba estar hospitalizado una semana para recibir el tratamiento durante las 24 horas. Eran tres sesiones, las dos primeras me las dieron en julio y agosto, pero entre medias me realizaron un PET-TAC, y en esa prueba ya se vio que esta segunda línea de tratamiento tampoco estaba resultando efectiva, y se decidió pararlo. A partir de ahí, fue cuando entraron en escena los hematólogos Víctor Noriega y Rubén Vázquez, quienes me plantearon la posibilidad de optar a las terapias CAR-T. Me dijeron que podía ser una alternativa para mí, pero había que reunir unos parámetros y unos requisitos, así que quedé a la espera de las indicaciones que ellos me fueron dando”, explica José Manuel, quien detalla que, después de varias entrevistas con los doctores Noriega y Vázquez, y tras someterse a numerosas pruebas, se puso en marcha el proceso para estrenar las CAR-T en el Chuac. “Desde el minuto uno, supe que iba a ser el primer paciente al que se iba a administrar estas terapias en A Coruña, que podrían ir bien o no, pero lejos de preocuparme, me sentí afortunado, porque en aquel momento mis expectativas no eran buenas. Los dos tipos de quimioterapia que había recibido no funcionaron, de hecho, tras el segundo tratamiento, en septiembre de 2022, se celebró la boda de mi hijo José Manuel, y yo estaba ya muy hecho polvo, con un pie aquí y otro allá. Cuando te ves en esa situación, te agarras a lo que sea”, destaca.

“El 18 de octubre —prosigue—, me sometí a la recolecta de células (linfocitos T), por el método de aféresis, para elaborar el tratamiento, y alrededor de un mes después, el 21 de noviembre, en apenas unos minutos, me infundieron mis propios linfocitos ya modificados”, indica este vecino de A Coruña, quien después pasaría “un mes ingresado en aislamiento en el Chuac”, junto a su mujer, como “medida de precaución”. “En mi caso, todo fue bien, más allá de sufrir algo de fiebre y una bajada de defensas. No obstante, el equipo médico optó por mantenerme un mes en el hospital para detectar, inmediatamente, cualquier efecto adverso que se pudiese producir. Me hacían analíticas a diario, incluso a veces más de una, y en todo momento me sentí muy controlado, y también muy cuidado, por el personal del área de Hematología, donde estuve ingresado. Son unos profesionales maravillosos, desde el primero, hasta el último”, subraya.

“El 21 de diciembre, me realizaron un primer PET-TAC, en el Oncológico, el 20 de febrero me hicieron otro, y el resultado que dieron ambos es que no hay células malignas. Esta semana tuve consulta con los hematólogos, en abril volveré tras someterme a otra analítica y en mayo me han programado un nuevo PET-TAC”, precisa José Manuel, antes de describir su estado actual: “He recuperado mucho, ahora me encuentro con fuerzas, llevo una vida sana, aunque puedo comer de todo, y estoy feliz. Durante las primeras semanas, me aconsejaron estar próximo al hospital por si se produjese cualquier alteración, y es algo que, incluso a día de hoy, estoy respetando”, comenta, “agradecido a todos los niveles” con el equipo que lleva su caso y, en general, con la sanidad pública. “El personal de Hematología del Chuac es de lo mejor, y la sanidad pública, un tesoro”, reivindica. Al futuro le pide “que todo siga yendo como hasta ahora”, mientras tacha los meses que restan para el nacimiento de su primer nieto, Pablo. “Si hace medio año me hubiesen dicho que hoy iba a estar así, no me lo hubiese creído”, concluye.