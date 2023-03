“Recibir la noticia de que tienes cáncer es muy duro. Nadie quiere escuchar esa palabra. Todos vamos a morir en algún momento, pero cuando los médicos te comunican que sufres esa enfermedad, esa posibilidad se hace más latente. La vida te cambia un cien por cien”, reflexiona Ana María Garzón Ayala, vecina de A Coruña de 53 años, diagnosticada de cáncer colorrectal y de ovario. En el Día mundial contra el cáncer de colon, que se conmemora hoy, Ana María comparte su experiencia para visibilizar esa enfermedad, con una tasa de supervivencia del 90% cuando se diagnostica de forma precoz. De ahí que anime a todos los ciudadanos a “hacerse análisis” y “aprovechar las oportunidades” que ofrece la sanidad pública para prevenir y detectar la dolencia. A los afectados, les aconseja buscar apoyo en la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), donde ella, lejos de su país y de su gente [es de Colombia], ha encontrado “una familia”: “Siempre están ahí, incluso en los peores momentos”.

En su caso, “todo empezó el 3 de noviembre”. “Al llegar del trabajo, me hice la siesta de la tarde y, cuando me estaba dando una ducha para marcharme al gimnasio, me dio un cólico muy fuerte que me ya impidió ir. Estuve aguantando el dolor hasta la una de la madrugada, cuando decidí acudir a Urgencias. Allí me hicieron análisis, y detectaron una infección, que no era apendicitis. Me dijeron que había ‘algo delicado’, me hicieron más pruebas, entre ellas una colonoscopia, y entonces fue cuando vieron que tenía un tumor en el recto”, rememora. Encajar la noticia “no fue fácil”, ya que “al mismo tiempo”, le detectaron “un cáncer de ovario”. Además, Ana María es colombiana y, por aquel entonces, apenas llevaba medio año en A Coruña, a donde llegó en mayo de 2022.

“Estando lejos de tu país, de tu familia… resulta muy complicado. Tras el diagnóstico, los médicos me comunicaron que me iban a operar. Me dijeron que no me preocupase, que todo iba a salir bien… pero es tan difícil escuchar la palabra cáncer, lejos de tu tierra y de tu gente...”, reitera, antes de detallar cómo después de reunirse los equipos de “Oncología, Ginecología y Cirugía General y Aparato Digestivo”, fue intervenida en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera (Chuac), donde le extrajeron “ovarios, matriz, colon, parte del recto...”. “Tras la cirugía, pasé cinco días en Cuidados Intensivos (UCI) y, al salir de esa unidad, me trasladaron al Hospital Universitario, donde continué mi recuperación, hasta que el 9 de diciembre, me dieron el alta. Al mes salieron los resultados de Anatomía Patológica, e inicié la quimioterapia. Llevo tres sesiones, me las han puesto cada 21 días, durante seis horas. Por ahora, este tratamiento lo tengo programado hasta mayo”, avanza Ana María, antes de desvelar que, tras la operación, ha quedado “con bolsa de ostomía de por vida”. “Al principio, no lo quería aceptar. Pregunté si había posibilidades de volver a tener mi cuerpo ‘normal’. Una mujer es muy orgullosa con su anatomía, y asimilar el tema de la bolsa... me parecía imposible. Sin embargo, no había otra alternativa, y ahora he asumido ya que es parte de mi cuerpo”, señala.

En la AECC recaló por casualidad, después de que “alguien” le hablase de la asociación. “Volviendo de una cita médica en autobús, busqué en Google su teléfono y me decidí a llamar. Ese día estaba muy decaída, pero me contestó un chico muy amable, estuvo un buen rato hablando conmigo y me tranquilizó. Fue la primera persona que me atendió y me dio apoyo. Él me concertó las primeras citas con Rosa Trillo, psicóloga, y con Paula Romero, trabajadora social de la asociación. Cuando las conocí, estaba emocionalmente mal. Nunca olvidaré sus primeras palabras: ‘No te preocupes, no estás sola’. En ese momento sentí que había encontrado una familia que no tengo acá. Rosa y Paula son mi eje, mi motor, mi estabilidad... me apoyan incondicionalmente, igual que Ricardo Calza y todo el equipo de voluntarios de la AECC, que me acompañan a las sesiones de quimioterapia, a las citas médicas…”, resalta Ana María, emocionada. “Sin su ayuda, no estaría tan fuerte como estoy. Por eso recomiendo a todas las personas que estén pasando por un proceso como el mío, que busquen el apoyo de la asociación. Siempre están ahí, incluso en los momentos más difíciles”, insiste. También anima a toda la ciudadanía a “hacerse análisis” y “aprovechar las oportunidades” que ofrece la sanidad pública española para prevenir y detectar precozmente el cáncer, a través de cribados: “Hay que estar pendientes de la salud, es lo más importante”.