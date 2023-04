La Santa Sede ha hecho público este mediodía el nombramiento de monseñor Francisco José Prieto como arzobispo metropolitano de Santiago de Compostela.

Así lo ha confirmado en una rueda de prensa el ya arzobispo saliente, monseñor Julián Barrio, quien informó de que el papa Francisco ha decidido que quien hasta ahora ha sido su Obispo Auxiliar asuma la mitra compostelana como titular de la sede.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en el palacio arzobispal, al tiempo que repicaban las campanas de la catedral, Monseñor barrio, que desde este momento será administrador apostólico hasta la toma de posesión del nuevo arzobispo, felicitó a quien será su sucesor al frente de una diócesis que ha pastoreado durante tres décadas.

"Durante todo este tiempo me he sentido como en casa; acogido, comprendido, apoyado, ayudado, en los días fáciles, que han sido la mayoría, y también en los difíciles, que no han faltado", señaló Barrio. Su sucesor, Monseñor Francisco Prieto ha agradecido "al Señor que, por medio del Papa Francisco, haya confiado en mí para ser y servir como pastor a la Iglesia en Santiago de Compostela”.

Monseñor Prieto, de 54 años y natural de la diócesis de Orense, es obispo auxiliar de Santiago desde abril de 2021. Experto en teología patrística, se ha formado en Roma y Salamanca. Su labor pastoral se centró principalmente en la diócesis de Orense, donde ocupó varias responsabilidades, entre otras la de profesor del Seminario Mayor.

Quienes han trabajado a su lado estos dos años en Santiago destacan su capacidad intelectual en el ámbito de la teología, sus dotes para la gestión de gobierno, su espíritu de sacrificio en el trabajo y su propia edad, 54 años . Además, hacen hincapié en el hecho de que es gallego y “conoce nuestra idiosincrasia”.

Las campanas de la catedral anuncian el nombramiento de Monseñor Francisco Prieto como Arzobispo de Santiago de Compostela. La toma de posesión tendrá lugar el próximo 3 de junio, en la catedral. pic.twitter.com/2XV5IXV63M — Catedral de Santiago (@CatedralStgo) 1 de abril de 2023

Con el nombramiento de Monseñor Prieto se mantiene además una tradición que inició Monseñor Rouco Varela en 1984, cuando siendo auxiliar sucedió a Monseñor Ángel Suquía. En 1995 fue monseñor Barrio quien siendo auxiliar sucedió al cardenal Rouco en la sede compostelana. Una tendencia que ahora se repite.

Monseñor Francisco José Prieto tomará posesión del cargo de arzobispo de Santiago el próximo 3 de junio.