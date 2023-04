La integración de El Correo Gallego en la red de Prensa Ibérica, que recibió este lunes el respaldo explícito de los principales actores de la política, la empresa y la sociedad civil y eclesiástica a nivel autonómico, no es una operación más, sino que pone de relieve el “vínculo y el compromiso” de la compañía con Galicia, “un territorio principal en nuestra escala de prioridades, donde ya editamos Faro de Vigo y LA OPINIÓN A CORUÑA”.

Son palabras del presidente del grupo líder de información local y regional en España, Javier Moll, durante el acto de presentación oficial de la nueva era que emprende el diario de referencia de la capital gallega, celebrado en el Hotel Monumento San Francisco y que reunió a más de 250 invitados. Entre las autoridades institucionales que asistieron a la cita se encontraban el titular de la Xunta, Alfonso Rueda; el presidente del Parlamento do Hórreo, Miguel Santalices; el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, y el recién nombrado delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. También acudieron el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, Diego Calvo, así como el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y regidor de Vigo, Abel Caballero. El portavoz del PP en la Cámara, Pedro Puy; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón y el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, completaron la representación de los principales partidos.

Todos ellos, además del arzobispo administrador apostólico de Santiago, monseñor Julián Barrio, y el arzobispo electo, monseñor Francisco Prieto, fueron recibidos por Javier Moll, junto a la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola; el director general del grupo, Sergi Guillot; el director general en Galicia, Jesús Echevarría; el subdirector general autonómico, Juan Carlos Da Silva; el director general de contenidos Isidoro Nicieza; el gerente general en Galicia, Jaime Abella; y el director de El Correo Gallego, Xaime Leiro.

Además de ciudad Santa de la Cristiandad, Santiago puede presumir de ser la sede de una universidad con más de quinientos años de historia y también la capital de Galicia. Un lugar donde se toman decisiones importantes que impactan en la vida diaria de los ciudadanos y que se sitúa en el epicentro del interés informativo. Política, economía, cultura, espiritualidad o turismo marcan el día a día de un destino universal, cuyas noticias merecen ser contadas de manera “rigurosa, responsable, libre, independiente y adaptada a la evolución de los tiempos y de las nuevas tecnologías”.

Así lo subrayó ayer el presidente del grupo Prensa Ibérica, Javier Moll, con motivo del arranque de una nueva era para el periódico santiagués tras su incorporación a una empresa de comunicación que edita 26 diarios en España y que consolidó en los últimos años su liderazgo en la información local y regional. “Para nosotros es un reto y un orgullo sumar a nuestra red de medios una cabecera histórica que está en el corazón de la sociedad compostelana y que une a ella su destino”, indicó.

Tras casi siglo y medio ejerciendo como notario de la actualidad, el “periódico por antonomasia de Santiago”, en palabras del presidente de Prensa Ibérica, continúa fijando como prioridad proporcionar la mejor información regional y local, la más próxima al ciudadano y la que mejor conecta con su visión del mundo. Orgulloso de su trayectoria, tampoco pierde de vista los retos de presente y sobre todo de futuro. Una transformación de la profesión que discurre al compás de la digitalización y avances tecnológicos de la magnitud del big data o la inteligencia artificial, por la que Prensa Ibérica, como subrayó su máximo responsable, apuesta de forma “inequívoca” con una clara declaración de intenciones: “Queremos hacer de El Correo Gallego un medio multiplataforma a la vanguardia del actual proceso de transformación”. De la mano del Grupo, el diario compostelano “llegará antes, mejor y más lejos”, subrayó Moll. “Vive un nuevo tiempo que celebramos con ilusión, con fuerza, con responsabilidad y con amor a Santiago y a Galicia”, añadió a renglón seguido. El Correo Gallego, tal y como se comprometió en esta nueva puesta de largo, “redoblará ese esfuerzo informativo, contribuirá al desarrollo del territorio, defenderá los intereses de sus ciudadanos, engrandecerá la imagen de la ‘marca Santiago’ y aprovechará en beneficio de sus lectores las ventajas que aporta pertenecer a una empresa de comunicación que cuenta con más de 1.200 periodistas”, cuyas sinergias permitirán al lector disfrutar también de una ventana mucho más potente para conocer e interpretar mejor lo que ocurre en España y en el mundo.

El periodista Xaime Leiro Darriba (Folgoso-Cerdedo, 1961) tomó posesión ayer del cargo de director de El Correo Gallego en un acto celebrado en la redacción.

Rueda: “El Correo’ atesoura boa parte da historia de Galicia”

Acompañado del vicepresidente segundo, Diego Calvo; la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, y del conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asistió a la ceremonia de la presentación oficial de la nueva etapa que inicia El Correo Gallego, una vez que fue adquirido por el grupo Prensa Ibérica. En su intervención, dividida en dos idiomas, español y gallego, Alfonso Rueda recordó los orígenes de Prensa Ibérica en la comunidad, “un grupo de comunicación que en el año 86 decidió vincularse con fuerza a Galicia y a lo largo de los años estrechó más esos lazos, de manera que hoy no podemos decir simplemente que Prensa Ibérica esté en Galicia, sino que podemos afirmar que es parte fundamental de Galicia y lo demuestra día a día”. “Que Prensa Ibérica naciera con la Constitución es una coincidencia que lleva encerrada un gran simbolismo, ya que la información es la savia fundamental de la democracia”, afirmó. Y tras estas palabras sobre Prensa Ibérica, el presidente gallego celebró que en su camino se encontrara El Correo Gallego, “una unión que corrobora la confianza en esta tierra” y definió la expansión de este grupo por España “tejiendo una amplia red de cabeceras prestigiosas” como el fiel reflejo de “un país unido, con muchas cosas comunes, pero también muy diverso”. Y ahondó Rueda en el proyecto que distingue a Prensa Ibérica de esta manera: “A democracia que hoxe desfrutamos ten moito que ver cos medios de comunicación. Alguén acuñou naqueles tempos primeiros da democracia a expresión ‘Parlamento de papel’ e non podía ser máis acaída esta metáfora. A aposta por este arraigo territorial, a España das autonomías, tiña que ter unha tradución informativa”. Recordó la importancia que acredita el periódico santiagués como testigo de todo lo acontecido en la comunidad durante el último siglo y medio: “El Correo atesoura boa parte da historia de Galicia. Na súa hemeroteca están gardadas as vidas, as inquedanzas, os reveses e as ledicias de moitas xeracións de galegos, desde os máis anónimos aos máis relevantes” .

Bugallo agradece la apuesta

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, expresó ayer su convencimiento de que “un periódico forma parte das sinais da identidade dunha cidade” y valoró el hecho de que la capital gallega pueda seguir contando con su diario centenario. En su discurso durante la presentación de la nueva era de El Correo, Xosé Sánchez Bugallo quiso reconocer y agradecer “el compromiso e a aposta” del Grupo Prensa Ibérica con Santiago y Galicia, al tiempo que también mostró su gratitud a los trabajadores que hicieron posible que el periódico haya sobrevivido “as dificultades e incidencias que atravesou” a lo largo de sus 145 años. “En El Correo e en Santiago pasamos anos de un certo sufrimento e preocupación”, admitió el regidor, antes de afirmar que “non sería xusto se non expresase o meu recoñecemento aos traballadores do xornal, que atravesaron dificultades enormes ao longo deste proceso e foron capaces de manter a ilusión e o espírito para manter vivo un periódico como o que hoxe temos”.