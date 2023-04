La criptomoneda dogecoin, creada en 2013 a modo de chiste, vio su cotización disparada el lunes después de que Twitter sustituyese su habitual logotipo del pájaro azul por la imagen de un perro de raza japonesa shiba inu asociada a este producto.

La cotización del dogecoin llegó a subir más de un 26% en una aparente reacción a este movimiento de la empresa de Elon Musk, que en el pasado ya ha promocionado a menudo esta criptomoneda, aceptando incluso para la compra de accesorios de Tesla, la compañía de vehículos eléctricos que dirige.

El multimillonario ha dicho en más de una ocasión que es propietario de dogecoins y el año pasado fue demandado por un inversor que le acusaba de inflar de forma ilegal el precio de la criptomoneda, una de las más volátiles del mercado.

Al cierre del mercado bursátil el pasado viernes, el dogecoin cotizaba casi un 90% por debajo de su máximo histórico, que alcanzó en mayo de 2021.

El lunes, Twitter sustituyó en su versión web su habitual logo por la imagen del shiba inu, un popular meme desde hace años en internet a raíz del cual se creó la criptomoneda.

Los drásticos cambios en Twitter siguen causando problemas para sus usuarios. El domingo, Musk, habría ordenado eliminar la insignia de verificación de la cuenta de The New York Times después que el medio asegurara que no pagaría la nueva cuota de la red social.

Ese mismo domingo, Twitter puso en marcha una nueva política que eliminará progresivamente el pin de verificación de aquellas cuentas que no hayan pagado por un plan de suscripción a Twitter Blue, que cuesta entre 8 y 11 euros al mes. Sin embargo, el precio es mucho mayor para las empresas que quieran seguir verificadas en la plataforma. Aunque el coste varía dependiendo de los países, en España es de 1.149,50 euros al mes.

Con ese aumento de los precios, Musk busca a la desesperada nuevos ingresos para tratar de impulsar el negocio de Twitter, especialmente mermado por la caída de las inversiones de los anunciantes —acelerada con la llegada del magnate— y por la presión que supone el pago de deudas.

El pasado fin de semana, The New York Times y otros medios de comunicación aseguraron que no pagarían esa cantidad de dinero para mantener la medalla dorada que representa las cuentas de organizaciones verificadas.