El Hospital de A Coruña implanta una veintena de prótesis de pene a pacientes con disfunción eréctil cada año

La disfunción eréctil es una de las patologías más frecuentes en las consultas de salud sexual. Afecta, aproximadamente, a un 15% de la población masculina, una cifra que se dispara por encima del 40% entre los mayores de 40 años. “No se trata solo de un problema sexual, de hecho, en seis de cada diez casos se presenta como un efecto secundario de otras patologías como la diabetes, problemas vasculares, neurológicos o urológicos”, advierte el jefe del Servicio de Urología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Venancio Chantada Abal, quien asegura que la falta de erección también puede tener su origen en el consumo de alcohol, de tabaco o en la ingesta de determinados medicamentos, de ahí la importancia de “estudiar cada caso”, porque “muchas veces es el primer síntoma de otra enfermedad que permanece oculta”, resalta.

El “primer paso” para tratar la disfunción eréctil, por tanto, es “abordar el trastorno que la origina”. En este sentido, se puede actuar sobre la glucosa, o cambiar los fármacos antihipertensivos, que pueden agravar la disfunción, o si es un trastorno hormonal, sobre la testosterona, o sobre la obesidad... “Los cuatro medicamentos que hoy en día se comercializan (Viagra, Cialis, Levitra y Spedra), y sus correspondientes genéricos, son bastante eficaces, ya que consiguen mejorar la erección en un elevado porcentaje de casos”, apunta el doctor Chantada Abal, quien admite, no obstante, que la célebre pastilla azul [como se conoce popularmente a la Viagra], que este año cumple un cuarto de siglo, no es infalible.

“Cuando los fármacos orales están contraindicados —fundamentalmente, por el uso de vasodilatadores— o se sabe que no van a funcionar porque la disfunción eréctil es muy severa, se suele recurrir a inyecciones en el pene y, si estas tampoco logran el efecto buscado, el último recurso es implantar una prótesis de pene”, refiere el responsable del Servicio de Urología del Chuac, y prosigue: “Con mayor frecuencia, se recurre a la prótesis en caso de pacientes con un deterioro muy importante del riego sanguíneo peneano, como los diabéticos severos (que llevan muchos años poniéndose insulina o que tienen una historia muy antigua de la enfermedad), o en operados de tumores de próstata, vejiga o recto muy avanzados, que tras haber sido sometidos a una cirugía radical, no han recuperado la erección”.

El doctor Chantada Abal especifica que este último grupo de pacientes “suelen ser hombres mayores de 60 años”, sin embargo, aclara, “la prótesis de pene también se implanta a jóvenes”, incluso “de 40 años”. “Por ejemplo, a afectados por diabetes de tipo 1 muy agresiva. En alguna ocasión, también hemos colocado prótesis de pene a pacientes con paraplejia relativamente jóvenes, que dependiendo del grado de lesión medular, tienen una erección reflexógena, es decir, que no está bajo su control, sino que se presenta aleatoriamente”, explica el jefe de Urología del Chuac, donde cada año se implantan “una veintena” de dispositivos de ese tipo. “Nuestro hospital fue pionero en Galicia, de hecho, llevamos cuatro décadas colocando prótesis de pene a pacientes con disfunción eréctil. Antes, la mayoría eran rígidas o semirrígidas, más toscas desde el punto de vista tecnológico, pero eran eficaces, y lo que había. No obstante, a partir de 1992 empezamos a utilizar las prótesis hidráulicas, y venimos colocando alrededor de una veintena cada año, de modo que, si no hemos llegado a las mil, pocas faltarán”, estima.

Reivindica, en este punto, el doctor Chantada Abal, el hecho de que el Chuac cuente con “una consulta específica de Andrología”. “En algunos hospitales, los pacientes con disfunción eréctil van a la consulta de Urología general, sin embargo, en nuestro centro disponemos de una específica de Andrología, donde reciben un tratamiento más profundo y mejor enfocado a ese problema. Los urólogos que la llevan conocen perfectamente bien a los pacientes y el manejo de su patología porque son expertos, algo también favorecido por el gran trabajo de difusión que hemos realizado en Atención Primaria, dando a conocer esa consulta a los compañeros de ese nivel asistencial. Muchas veces, son ellos quienes tratan a los pacientes con disfunción eréctil de inicio, pautándoles Viagra u otra medicación y, cuando fracasan esas opciones, nos los derivan a nuestra consulta de Andrología”, refiere el jefe del Servicio de Urología del Chuac, quien insiste en que la existencia de esta “subespecialización” es “importante para lograr la excelencia”.

El doctor Chantada Abal explica que “el único problema” de la prótesis de pene es que, “una vez que se coloca, ya no hay vuelta atrás”, de modo que “si el paciente sufre rechazo, o el dispositivo deja de funcionar”, hay que reemplazarlo por otro. “Cuando los pacientes llevan muchos meses o años sin erección, el pene sufre una pérdida de elasticidad, de modo que no puede estirarse como antes. Las prótesis se tienen que adaptar al tamaño peneano de cada individuo, por eso es bueno que, cuando un hombre sufre una agresión quirúrgica que le provoca un problema de erección, se actúe cuanto antes. Así la prótesis que se le implante no tendrá que ser más pequeña de lo deseable”, indica el responsable de Urología del complejo hospitalario coruñés, quien apunta que “la inmensa mayoría” de las prótesis de pene “se colocan por primera vez” —aunque también se lleva a cabo algún “reemplazo”—, mediante una cirugía “muy protocolorizada” y “que conviene hacer con bastante rapidez” para “minimizar el riesgo de infección” por “contaminación mínima ambiental”.

“La intervención dura menos de una hora, y se hace con sedación y anestesia epidural, para evitar cualquier molestia a los pacientes, que suelen pasar una noche en el hospital antes de marcharse de alta a sus casas”, explica el doctor Chantada Abal, quien asegura que el posoperatorio “suele ser muy llevadero”. “De un tiempo a esta parte, en el Chuac se viene desarrollando un programa de CMA (cirugía mayor ambulatoria) para agilizar los ingresos en situaciones de mucha demanda de camas, de modo que, a veces, a los pacientes se les coloca la prótesis de pene por la mañana y, a última hora de ese mismo día, reciben el alta hospitalaria. Este programa de CMA está dando buenos resultados aunque, por ahora, a la mayoría de los casos los mantenemos 24 horas en el hospital”, apunta el jefe de Urología del complejo hospitalario coruñés. “Entre cuatro y seis semanas después”, avanza, “estarán listos para retomar sus relaciones sexuales”.