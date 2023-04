Mariluz Álvarez, coruñesa con párkinson: “Opté por luchar y ponerle buena cara”

“El párkinson, a día de hoy, lo llevo muy bien. Me puedo levantar, puedo caminar, puedo desempeñar mi trabajo... lo demás no me importa. He aprendido a convivir con mi enfermedad, es lo que me ha tocado y lamentándome todo el día no gano absolutamente nada. No hay que sentir lástima por uno mismo”, resume Mariluz Álvarez, vecina de A Coruña de 58 años, diagnosticada de párkinson en 2020. En el Día mundial de esa dolencia, que se conmemora hoy, Mariluz, conocida por “todos” como Lila, comparte su experiencia para visibilizar una enfermedad que continúa rodeada de mitos, pese a ser la segunda patología neurológica, crónica y degenerativa más frecuente. También para animar a otros afectados a que busquen ayuda en asociaciones como Párkinson Galicia-A Coruña, donde ella recaló “hace poco más de un año”, y donde dice haber encontrado “una segunda familia”. “Que no lo demoren, como hice yo en su momento, porque el apoyo allí es total”, reivindica.

Mariluz es telefonista en la Universidade da Coruña (UDC), y fue en el trayecto hacia su puesto de trabajo cuando comenzó a “sospechar” que algo no iba del todo bien. “En una ocasión, sin venir a cuento, se me empezaron a juntar los dedos pulgar e índice, como haciendo pinza. Me pareció raro, más aún cuando esa situación pasó a repetirse a diario. Se lo comenté a mi médico de cabecera, quien primero me derivó a Psiquiatría. De ahí, me pasaron a Neurología, donde la especialista que me atendió ya me dijo que era parkinsonismo. Me redirigió entonces a otro neurólogo más experto en párkinson, quien me pidió varias pruebas, entre ellas, un PET-TAC que me hicieron en el Centro Oncológico y cuyo resultado determinó que sufro la enfermedad”, refiere esta vecina de A Coruña, quien admite que el diagnóstico lo recibió “incrédula”. “No obstante, al minuto uno ya me dije: ‘Qué le voy a hacer. Esto es lo que hay, y punto’. Desde entonces, he optado por luchar y ponerle buena cara. Hay cosas peores”, considera.

Tres años después del diagnóstico del párkinson, cuenta Mariluz que el síntoma que más condiciona su día a día es “la rigidez en la pierna derecha”. “Para andar, por ejemplo, cien metros, puedo pararme tres o cuatro veces, porque se me agarrota la pierna como si fuese una pata de palo, desde la cintura hasta el dedo gordo del pie. Tengo que ir tirando de ella, como el típico dibujo animado del pirata malo”, describe esta vecina de A Coruña, quien destaca que “la rigidez es un síntoma bastante habitual del párkinson”, aunque “la gente suele asociar más la enfermedad a los temblores”. “A mí a veces me tiembla la mano derecha, aunque me sucede más cuando estoy en estado relajado”, refiere.

“También noto la enfermedad en la lentitud de movimientos en el brazo derecho, por ejemplo, al escribir. De hecho, la letra se me ha empequeñecido un montón, cuando antes la tenía muy grande”, prosigue esta vecina de A Coruña, quien asegura que, a nivel laboral, el párkinson no le ha afectado porque, “al ser telefonista”, trabaja “sentada”. “Si acaso, me ha repercutido en el sentido de que antes tardaba diez minutos en llegar al trabajo, y ahora tardo media hora, pese a vivir prácticamente al lado. He tenido que reorganizar mis rutinas, porque me lleva más tiempo hacer las cosas, pero tengo unos compañeros estupendos, de modo que, si algún día llego un poco tarde, no supone un problema, aunque a mí me fastidia”, señala.

En la Asociación Párkinson Galicia-A Coruña recaló hace poco más de un año, “en enero de 2022”, precisamente “gracias” a sus compañeras de la UDC, quienes llevaban “mucho tiempo” insistiéndole en que se dejase caer por allí. “Tardé unos dos años en dar el paso, porque para ciertas cosas soy muy poco decidida. Lástima no haberles hecho caso antes... Entrar en contacto con personas en tus mismas circunstancias, o similares, ayuda un montón. Además, el trato es maravilloso: la directiva, los compañeros… son todos fantásticos. No puedo describir con palabras lo positivo que es ir allí”, resalta Mariluz, quien detalla que, en la asociación, va “a un montón de terapias”. “A logopedia, a fisioterapia, a estiramientos... y, todas las semanas, me dan un dossier con ejercicios cognitivos para realizar en casa”, describe esta vecina de A Coruña, quien asegura que su familia “también ha asimilado bien” su enfermedad. “Convivo con mi madre y con dos hermanos, y en general lo llevan bien, aunque a veces me quejo porque me dejan hacer menos cosas de las que podría. Me protegen un poco, no obstante, si veo que se pasan, ‘cojo’ mi espacio y les digo: ‘Hasta aquí’. Mientras pueda, haré todo por mí misma; cuando sea incapaz, ya pediré ayuda”, subraya.

Insiste Mariluz de nuevo, en este punto, en pedir “a quienes no conocen el párkinson” que “dejen a un lado la condescendencia” y traten a los afectados “con más naturalidad”. “No hay que hacer un drama de esto”, incide. A otras personas aquejadas por su misma enfermedad, les aconseja “acudir, desde el minuto uno”, a las asociaciones de pacientes. “Que no lo demoren, como hice yo en su momento, porque no van a encontrar nunca mejor apoyo que allí. En Párkinson Galicia-A Coruña se preocupan muchísimo por cada uno de nosotros, son como una segunda familia. La acogida que te dan es tan, tan, tan grande…”, reivindica esta vecina de A Coruña, quien lamenta que “lo peor” sea “llegar, literalmente, allí”, porque los accesos al Barrio de las Flores [las instalaciones de la entidad se están ubicadas en la calle Jazmines, 10, aunque se entra por Girasoles], considera, “son terribles”. “Para las personas con párkinson, que tenemos tendencia a tropezar y a caernos, el empedrado que hay allí es malísimo. Además, todo son escaleras y la plazoleta está intransitable. Estaría bien que lo mejorasen”, sugiere.

“Respeto a los tiempos” de los afectados por una dolencia “súper reconocida, pero muy poco conocida”

Con motivo del Día mundial del párkinson, que se conmemora hoy, la Federación Española de Párkinson ha lanzado una campaña de sensibilización, que bajo el lema Dame mi tiempo, “pretende poner encima de la mesa el respeto a los tiempos de las personas con párkinson”, resalta Mila Oreiro, directora de la Asociación Párkinson Galicia-A Coruña, quien asegura que esta enfermedad “es súper reconocida, pero muy poco conocida”. “Todo el mundo asocia el párkinson a los temblores, pero otros síntomas tremendamente frecuentes, como la rigidez, son menos conocidos. Esto es debido, en parte, a que los afectados sufren muchas fluctuaciones a lo largo del día, de modo que ahora mismo pueden estar estupendamente y, de golpe, pasar a tener muchísima rigidez, problemas de equilibrio... pero la gente no suele estar al tanto esto, y supone una barrera a las relaciones sociales de las personas con párkinson”, explica Oreiro, y continúa: “Después, están los síntomas no motores, como depresión, ansiedad, trastorno del control de impulsos… que tienen un gran impacto en la calidad de vida. Con Dame mi tiempo, queremos llamar la atención sobre todo esto, y mejorar el conocimiento social y el respeto hacia el párkinson. Solo así podremos construir una sociedad más justa y empática”, reivindica. Con esa campaña como telón de fondo, Párkinson Galicia-A Coruña ha organizado una serie de actos para celebrar el Día mundial del párkinson. Así, a lo largo del día de hoy, se instalarán “mesas informativas y petitorias” en “una veintena de puntos muy concurridos” de la ciudad coruñesa, y el sábado se hará lo mismo en Betanzos. Además, este mediodía, a las 12.00 horas, se dará lectura al manifiesto elaborado por las asociaciones, en un acto presidido por la alcaldesa, Inés Rey, en la plaza María Pita. A mayores, este viernes 14 tendrán lugar las IV Jornadas de abordaje integral del párkinson, que reunirán en la sede de Afundación a reconocidos especialistas en esa enfermedad. El broche de oro lo pondrá una actuación del Coro de la Escuela Municipal de Música, el mismo viernes por la tarde, en Iglesia de San Nicolás.