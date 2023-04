‘Centinelas’ de la buena deglución en el párkinson

“Si una persona con párkinson sufre pérdida de peso sin causa aparente, infecciones respiratorias recurrentes sin justificación o manifiesta miedo a tomar ciertos alimentos, o tendencia a evitarlos, son señales que indican que algo no funciona bien”, advierte Belén Castro, responsable de Logopedia de la Asociación Párkinson Galicia-A Coruña, al frente de la recién creada Unidad de disfagia de esa entidad. Un servicio pionero en Galicia, cuyo objetivo es “detectar de forma precoz” y “tratar” la “dificultad para tragar líquidos, sólidos e incluso la propia saliva”, que “entre el 50-80% de los diagnosticados de párkinson o de síndrome parkinsoniano pueden llegar a desarrollar en algún momento de la enfermedad”. “Hay otros síntomas más evidentes, como el exceso de salivación, la tos al ingerir bebidas o alimentos, el ‘carraspeo’, los cambios en la calidad de la voz después de comer... no obstante, ante las señales anteriormente mencionadas, es importante también consultar. La disfagia puede aparecer en fases iniciales de la enfermedad, pero pasa desapercibida porque su instauración es lenta, aunque progresiva”, refiere.

Reconoce Belén Castro que la puesta en marcha de una Unidad de disfagia —que funciona como tal desde el pasado mes de enero— era “un reto muy importante” para Párkinson Galicia-A Coruña, aunque la asociación trataba ya ese trastorno en su servicio de Logopedia. “Pero queríamos darle un enfoque más integral, de ahí que incorporásemos un servicio de Nutrición, para intentar prevenir y, sobre todo rehabilitar, cualquier sintomatología vinculada a los trastornos de deglución y alteraciones asociadas”, señala la responsable de Logopedia de la entidad coruñesa, quien insiste en que el principal objetivo de la recién creada Unidad de disfagia es “tratar de atajarla, en la medida de lo posible, y si ya está instaurada, darle un tratamiento individualizado y multidisciplinar”. “Nos hace muchísima ilusión este proyecto, que teníamos en mente desde hace un montón de tiempo, pero que la pandemia de SARS-CoV-2 nos obligó a posponer”, resalta.

El servicio de Logopedia de Párkinson Galicia-A Coruña ha tratado “siempre” la disfagia, insiste su responsable: “Lo que sucede es que ahora tenemos un control mucho más exhaustivo. Todos los meses, hacemos llegar un test de cribado rápido a todos los usuarios de la asociación para detectar cualquier posible problema a nivel de deglución. Les preguntamos, por ejemplo, si han perdido peso sin causa aparente; si les cuesta tragar líquidos, las pastillas o alimentos sólidos; si cuando beben o comen tosen... En caso de detectar problemas de deglución, les pasamos otro test mucho más específico, que nos indica signos clínicos de la disfagia, y los derivamos al servicio de Nutrición, y si solo hay pérdida de peso sin motivo aparente, también hacemos esto último”, explica Belén Castro, quien especifica que todas las personas con párkinson que llegan a la Unidad de disfagia “son valoradas por las áreas de fisioterapia, psicología y logopedia” de la asociación. “En Logopedia, tenemos un apartado específico de deglución. Previamente, en las sesiones individuales y grupales siempre se preguntaba ya a los usuarios si tenían problemas con las comidas y demás, pero ahora el protocolo es mucho más específico”, reitera.

Incide, la responsable de Logopedia de Párkinson Galicia-A Coruña, en que la recién creada Unidad de disfagia de la asociación trabaja en dos frentes, “prevención y tratamiento”. El primero incluye “el control periódico de todos los usuarios con los test de cribado rápido”, pero también “un programa de entrenamiento neuromuscular (en el que se trabajan movilidad, fuerza, tono, sensibilidad, respuesta de reflejos y todos los componentes que intervienen en la deglución: musculatura orofacial, respiratoria, faringe, esofágica...), y otro de entrenamiento respiratorio, también muy importante”. “Además, impartimos charlas y talleres formativos, y resolvemos cualquier duda que pueda surgir a los usuarios y a sus familiares sobre alimentación y problemas de deglución para que estén siempre bien informados y nos comuniquen cualquier signo de alarma”, detalla Belén Castro.

“Cuando ya hay un problema de disfagia instaurado —prosigue—, llevamos a cabo un tratamiento mucho más específico, individualizado y adaptado a las necesidades de cada persona. En unos casos, establecemos estrategias posturales para que al comer haya una modificación de la vía faringolaríngea y el alimento pase bien de la boca hasta el esófago, sin que haya ningún problema. En otros, instauramos maniobras de deglución segura, que garantizan la protección de la vía respiratoria. Y al igual que en el ámbito de la prevención, trabajamos también todo el tema de la musculatura orofacial, respiratoria... así como estrategias de incremento sensorial, que son muy importantes para activar el sistema nervioso central antes de las comidas, como el uso de frío o de alimentos ácidos”, señala.

La disfagia “no sigue un patrón específico”, de modo que “puede aparecer, incluso, en fases iniciales de la enfermedad de Parkinson”, reconoce Belén Castro. “Cierto es que, cuando aparece, lo hace de forma lenta, pero evoluciona progresivamente, de ahí nuestra insistencia en detectar los signos de alarma, porque puede pasar desapercibida. Por ejemplo, los usuarios muchas veces nos comentan: ‘Ahora no suelo comer frutos secos porque parece que se me quedan atrapados en la garganta’. Esto es una pequeña señal de alarma, igual que lo es que les suceda lo mismo con determinadas pastillas”, incide la responsable de Logopedia de Párkinson Galicia-A Coruña, quien explica que los problemas de deglución son “más evidentes” cuando los afectados “llevan, a lo mejor, siete años de evolución de la enfermedad”. Con todo, “tener un diagnóstico de párkinson no significa que, en todos los casos, se vaya a desarrollar disfagia”, aclara.

Junto con el servicio de Logopedia, capitaneado por Belén Castro, el otro puntal de la recién creada Unidad de disfagia de Párkinson Galicia-A Coruña es el de Nutrición, a cargo de Uxía Rodríguez Lavandeira, quien se incorporó a la asociación con la puesta en marcha de ese proyecto. Rodríguez Lavandeira subraya que los usuarios de la entidad han de ser “plenamente conscientes de que hay determinados alimentos o líquidos con los que pueden comenzar a tener síntomas de disfagia”. “Por ejemplo, si notan que empiezan a toser al comer arroz, o al ingerir el líquido de ciertas frutas, es aconsejable que nos lo transmitan, porque podría ser un signo de disfagia. No hay que pasar por alto las señales”, resalta la nutricionista, quien avisa de que, “en ocasiones, no solo es la tos o el atragantarse”. “Notar que se tiene algo en la garganta ya es un signo de disfagia, igual que el típico ‘carraspeo’, que puede parecer una tontería, pero a veces no lo es. Por eso hacemos muchísimo hincapié en que nos comuniquen todas estas situaciones para que, en caso de que tener ya disfagia o estar ‘a punto de’, iniciar cuanto antes rehabilitación con logopeda o tener cuidado con determinadas texturas de los alimentos”, destaca.

Uxía Rodríguez Lavandeira explica que “lo primero que suele dar más problemas” a los afectados por la disfagia “son los líquidos”. “Existen unos polvos espesantes, no obstante, si no les gustan, intentamos adaptarnos a las texturas y líquidos que les resulten más agradables, controlando siempre que se mantenga la hidratación. Cuando el párkinson evoluciona más y afecta también a la deglución de los alimentos sólidos, es fundamental garantizar, además, los requerimientos de todo tipo de nutrientes, de ahí que nuestras estrategias vayan enfocadas, en estos casos, a adaptar la alimentación a los gustos de cada paciente para que continúe siendo variada y equilibrada”, refiere.