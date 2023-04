Cuatro de cada diez personas con soledad no deseada son jóvenes, el doble que jubilados

Casi el 40% de las personas que sufren soledad no deseada son jóvenes, un porcentaje que dobla al de los mayores de 65 años, según un estudio impulsado por SoledadES, el observatorio creado por Fundación ONCE en colaboración con otras entidades para abordar el problema que supone el aislamiento involuntario en la sociedad actual. El trabajo, realizado por expertos de las universidades de A Coruña y Vigo, en colaboración con Nextdoor, detalla que los costes provocados por la soledad no deseada ascienden cada año en España a 14.141.088.527 euros, una cifra que se obtiene de la suma de los gastos sanitarios, las pérdidas de productividad, la reducción de la calidad de vida y las muertes prematuras. Son los costes tangibles, los sanitarios directos e indirectos (6.101.440.763 euros), y los intangibles, reducción en la calidad de vida provocada por el sufrimiento físico y emocional (8.039,6 millones de euros).

Se trata del primer estudio que mide los costes de la soledad no deseada, que alcanza al 13,4% de la población —más a las mujeres— y con una media de seis años en esa situación. Titulado El coste de la soledad no deseada en España, el estudio es obra de un equipo de académicos especializados en la medición de costes sociales de las dos universidades gallegas y se dio a conocer ayer en un acto que contó con la presencia de la presidenta de SoledadES, Matilde Fernández; el presidente del Grupo Social ONCE, el gallego Miguel Carballeda; la que fuera alcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019, Manuela Carmena; la directora del sur de Europa de Nextdoor, Marta Álvarez, y dos de los investigadores que han participado en el estudio: Berta Rivera y Bruno Casal, ambos de la Universidade da Coruña (UDC). “Queremos ayudar a paliar la soledad de las personas, sabemos muy bien de esta situación, lo aprendimos en la calle”, afirmó Carballeda. El 38,4% de las personas de entre 16 a 34 años convive con la soledad, una cifra que se eleva al 51,6 si se amplía esa franja de edad a los 44 años; tienen este sentimiento el 20% de los mayores de 65 (sobre todo a partir de 75 que alcanza al 12,2), el 13,2% de entre 35 a 44 y el 12,1% entre 45 a 54 años. Afecta más a las mujeres, el 14,8%, frente al 12,1% de los hombres, según Bruno Casal. El principal motivo: la falta de convivencia o apoyo familiar o social que declaran el 57,3 % de los encuestados (más de 4.000) a los que se les formula preguntas sobre el padecimiento de soledad y sus causas. Respecto a la frecuencia de la soledad, un 22,9% de las personas se sienten solas durante todo el día; casi el 20,9% percibe este sentimiento durante los fines de semana; el 17,7% solo por el día y el 16% por la noche. Por término medio, las personas en situación de soledad no deseada llevan aproximadamente seis años en esta situación. El exceso de trabajo que recorta el ocio, los cambios de trabajo, la jubilación o el acoso laboral, causan el 11,1% de la soledad no deseada. Pero el principal motivo es la ausencia de apoyo familiar —el 57,3%— porque los familiares viven lejos, falleció una persona próxima, siente falta de comprensión del entorno o por no tener hijos. Otro 8,6% lo atribuye al aislamiento del entorno (por problemas económicos o por situación geográfica) y el 2,1%, por cuidar a otras personas dependientes.