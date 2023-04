A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) elixiu ao economista Manuel Colmeiro y Penido (Santiago de Compostela, 1818-Madrid, 1894) como Científico Galego do Ano, converténdose no primeiro científico social que recibe esta distinción.

A institución destaca que “non só foi un académico sobresaínte, polifacético, fecundo e recoñecido, cunha obra que influenciou a múltiples economistas, xuristas e historiadores. Foi tamén unha forza de cambio económico e social en Galicia e España”. Aínda que o acto académico central da homenaxe será o 4 de outubro no marco do Día da Ciencia en Galicia, durante todo o ano programaranse diversas actividades para dar a coñecer a súa figura e as súas contribucións ao conxunto da sociedade.

Desde a RAGC subliñan que “boa parte das análises de Colmeiro seguen a ser útiles para a comprensión da época na que viviu e, en moitos casos, as súas observacións e razoamentos conservan toda a súa validez.