Galicia supera las 1.400 cirugías y 28.600 consultas anuladas por la huelga de médicos

La huelga convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en Galicia llevaba suspendidas un total de 1.421 intervenciones quirúrgicas, 2.314 pruebas y 28.611 consultas externas desde su arranque, el 11 de abril, y hasta la mañana de ayer, una semana después. Son cifras ofrecidas, por la tarde, por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), después de que en el turno de mañana se anulasen otras 198 operaciones, que suponen el 31,83% con respecto a la media habitual. En cuanto a las pruebas pospuestas en la jornada de ayer, ascendieron a 340, lo que implica el 2,46%; y las consultas externas 4.888, el 24,79%.

El Sergas también ofreció datos de seguimiento de la huelga en el turno de tarde, que rebajó hasta el 3,87%. El área que más la secundó fue la de Ourense, mientras que en el resto osciló entre el 4,79% de la de Lugo y el 1,83% de la de A Coruña y Cee. El sindicato CESM y Sanidade se sientan hoy en Santiago a negociar el fin de la convocatoria de huelga indefinida. Un encuentro en el que los convocantes esperan que la Consellería les presente una propuesta que “acoja sus demandas” . Además, a través de un comunicado, CESM apuntó directamente a la Administración sanitaria, al demandarle que “deje constancia por escrito y con fechas concretas” propuestas que eviten “más molestias innecesarias a los pacientes”.

A la inversa de la postura de Sanidade, el sindicato médico asegura que, si de este encuentro del comité de huelga no sale un acuerdo, quedará “en evidencia que quien no quiere negociar es la Xunta” e incluso “intensificará” sus movilizaciones. En este contexto, CESM insiste en que “serán las más altas instancias” de la Consellería y los interlocutores que tengan en esta reunión “los únicos responsables de los daños que se están causando a la ciudadanía por no querer o no saber negociar para poner fin a una huelga indefinida cuyo único objetivo es defender la dignidad de los profesionales sanitarios y la seguridad de sus pacientes”.

Este pasado lunes varios dirigentes de CESM apuntaron a la posibilidad de desconvocar, aunque fuese “temporalmente”, el paro

Los colegios de facultativos respaldan el paro

El Consello de Colexios Médicos de Galicia mostró ayer su apoyo a los facultativos que siguen la huelga convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), ya que asegura compartir las reivindicaciones que motivan esta protesta. Unas reivindicaciones que, “ya hace años” demandan a la Consellería de Sanidade, “obteniendo escasa respuesta y, en general, insuficiente y tardía”, recordó en un comunicado. Asimismo, el Consello de Colexios Médicos afirmó que también comparten el diagnóstico de la situación de la sanidad en Galicia, “sufriendo una merma en la calidad asistencial prestada”, motivada por diversos factores y acontecimientos, como “el aumento de la demanda asistencial, falta de profesionales en distintas especialidades, jubilaciones producidas por la elevada media de edad del colectivo o el impacto producido por el COVID”. Por todo ello y, “como no puede ser de otra forma”, apoya a sus compañeros en “la búsqueda de mejoras y soluciones para los graves problemas que afectan el desempeño profesional médico y a la calidad de la asistencia a los pacientes”. El Consello de Colexios Médicos apuntó, en el mismo comunicado, que “si bien el artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga de todos los trabajadores para la defensa de sus intereses”, su profesión es “poco conflictiva”, ya que, argumentó, “hay que remontarse quince años atrás para hablar de la última huelga de este colectivo”, que “no está predispuesto a la realización de las mismas por el compromiso con los pacientes, con la profesión, y el carácter vocacional de esta”.