“El sarcoma día a día es un relato de ‘aventuras’, porque cuenta las peripecias de cinco pacientes y cuatro familiares buscándose la vida para encontrar fármacos o ensayos clínicos para una enfermedad rara para la que no hay tratamiento”, explica Iara Mantiñán, coruñesa con sarcoma y presidenta del colectivo nacional Asarga (Asociación Sarcomas Grupo Asistencial), en víspera de la presentación, esta tarde (19.00 horas, Teatro Colón, con entrada gratuita hasta completar aforo), del documental homónimo, basado en el libro e impulsado por la misma Asarga y la Diputación de A Coruña. Un largometraje dirigido por Carlos Babío, con guión de Carlos Ares; protagonizado por la propia Iara Mantiñán, Carolina Castiñeiras, Carmen María Marín, María José Díaz, Raquel Albert, Raquel Rubio (madre de Juan Antonio López), Susana Márquez (madre de Izarbe Gil), Gloria Cerezo (hermana de Carolina Cerezo) y Patricia Valero (hermana de Fernando Valero); y en el que participan, también, la doctora María D. Mayán, jefa del grupo de investigación CellCOM del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic), y Arabia Paredes, trabajadora social de Asarga.

“Estamos muy contentos, porque es el primer documental que recoge testimonios de pacientes con sarcoma, en este caso, de todas partes de España. Han sido casi dos años de recorrido, entre que escribimos el libro El sarcoma día a día, lo autopublicamos para destinar todo el dinero recaudado con su venta [se puede adquirir a través de la página de internet de Asarga, www.asarga.es] a la beca de investigación Carolina Cerezo, y la Diputación de A Coruña se ofreció a financiar esta pieza audiovisual. Dos años de insistir, persistir y nunca desistir. De pelear por sueños que se acaban cumpliendo”, resalta Iara Mantiñán, quien reconoce que los integrantes de Asarga son “un poco activistas”.

“Lo llamamos ‘la revolución del empoderamiento del paciente’. Eso de llegar al médico y que decida por ti… no va con nosotros”, apunta la presidenta de la asociación, y detalla: “A todos nos han enseñado que hay que hacer la declaración de la renta, pero nadie nos enseña a hablarle a un facultativo, qué es la secuenciación genómica o cómo buscar un ensayo clínico. Sin embargo, cada uno de nosotros, como pacientes de sarcoma, podemos coger la delantera, y más cuando nuestra enfermedad es un cáncer raro (afecta al tejido conectivo) de modo que, muchas veces, ni el propio oncólogo sabe qué tratamiento ponernos, porque no ha visto un caso en su vida. Conoce qué fármacos o terapias se administran en su hospital, pero no los que te pueden ofrecer, por ejemplo, en Barcelona”.

La presidenta de Asarga incide, en este punto, en la “necesidad” de establecer “un sistema nacional de datos” que permita determinar “cuántos pacientes con sarcoma hay en España”, algo que, a día de hoy, se desconoce. “Se calcula que entre 3.000 y 6.000, pero no se sabe con exactitud”, advierte Iara Mantiñán, quien urge, también, un “protocolo” para la derivación de los pacientes con sarcoma a los centros de referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como “la financiación de nuevos medicamentos, aprobados ya en otros países europeos”, para el tratamiento de la enfermedad, entre otras medidas.

El documental 'El sarcoma día a día' se estrenará, esta tarde (19.00 horas), en el Teatro Colón de A Coruña, con entrada gratuita, hasta completar el aforo

“Sólo existen siete CSUR de sarcoma en toda España —tres en Cataluña, dos en Madrid, uno en Andalucía y otro en Valencia—, pese a que una derivación precoz a ese tipo de centros mejora las perspectivas de los pacientes con esta dolencia”, remarca, antes que explicar que Asarga ha trabajado, con el Grupo Parlamentario Socialista, en “la creación de una proposición no de ley (PNL) para un nuevo abordaje del sarcoma en el SNS”, presentada hace un mes en el Congreso. Un documento que insta al Gobierno a “evaluar los protocolos de derivación a los CSUR” de casos de esa dolencia, así como a “establecer criterios comunes a nivel interterritorial” de esa enfermedad.

“A día de hoy, el paciente con sarcoma tiene que enterarse de que existe un centro de referencia, luego comunicárselo a su oncólogo, este a su vez se ha de informar sobre cómo derivarlo y, una vez que lo hace, tiene que pagarse los gastos y buscarse un acompañante para desplazarse hasta allí. Porque cuando te operan, por ejemplo, las piernas (como fue mi caso), es prácticamente imposible llegar por tu propio pie a un CSUR”, subraya Iara Mantiñán, quien incide en que el SNS “no está preparado para el traspaso de pacientes entre comunidades autónomas”.

“Y esto, a los afectados por el sarcoma, nos perjudica, ya que es imposible que un hospital sepa de todas las enfermedades y cánceres raros. Tiene que haber una especialización, más ahora que los tratamientos van a depender de la secuenciación genómica. La ciencia avanza y el actual sistema de competencias sanitarias transferidas, para este tipo de dolencias, quizás no funciona”, reitera.

En este contexto, la presidenta de Asarga insta a “cualquier paciente con sarcoma de España, que se sienta solo y perdido”, a que “se ponga en contacto con la asociación”. “Aunque hay mucho desconocimiento por parte de los médicos, nosotros estamos aquí. Hay opciones, tenemos que pelear, pero se puede seguir adelante. Insistir por nuestras vidas, por nuestras reivindicaciones y seguir cumpliendo sueños y proyectos, como el documental que presentamos hoy. Cambiar las cosas para que la siguiente Iara, Carolina o Gloria lo tenga más fácil y no pase por el mismo calvario que nosotras”, concluye.