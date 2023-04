Enfermos y familiares urgen a sacar adelante la ley de ELA tras más de un año en el cajón

En marzo de 2022, el Congreso aprobó, por unanimidad, tramitar la proposición de Ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Más de un año después, esta propuesta continúa en el cajón, debido a que se han ampliado, hasta en más de 40 ocasiones, los plazos para presentar enmiendas. Pacientes y familiares de afectados por esta dolencia neurodegenerativa, devastadora, cruel e incurable, urgen a sacar adelante una normativa que garantice, entre otras medidas, el “cuidado experto continuado”. “La ELA no tiene cura, pero sí tratamiento, y es personal humano”, proclaman.

En este contexto, una representación del Consorcio Nacional de Entidades de la ELA (ConELA), que agrupa a 15 asociaciones de toda España (incluida la gallega Agaela), registró ayer una carta en la Cámara Baja, dirigida a su presidenta, Meritxell Batet, en la que reclaman el desbloqueo del trámite normativo. Lo hicieron a las 10.22 horas, en homenaje a las 1.022 personas que fallecieron de ELA en 2020, una cifra similar a los enfermos a los que “podrían haber ayudado a decidir sobre su vida libremente o, al menos, a los que no generarían más estrés”, resaltan. Hace poco menos de un mes, ya consignaron otra misiva similar, pero la Mesa del Congreso únicamente respondió que la habían recibido. En el escrito de ayer trasladan a Batet, y al resto de integrantes de esa Mesa, que “la situación clama al cielo”. “Quien abandona a sus ciudadanos, poco merece gobernar”, sentencian.

“La ELA es una enfermedad poco frecuente, pero no tan infrecuente como se tiende a pensar, lo que sucede es que su esperanza de vida es muy breve. En la actualidad, hay unos 4.000 pacientes en España, pero en los últimos 20 años han fallecido unas 23.000 personas debido a esta dolencia. La incidencia es bastante elevada para su gravedad”, subraya el presidente de ConELA, Fernando Martín, quien sostiene que “en la ELA, hay un problema de base, como en otras pocas enfermedades sin cura”, y es que el hecho, precisamente, de que no tengan solución, hace que “queden apartadas del sistema de salud, proyectado para salvar vidas y curar a enfermos”. “Enfermos que no se pueden curar, son vidas que no se pueden salvar. Lo único que les queda a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, por tanto, son los cuidados. Y este es el punto principal de la ley de ELA. Llamada así, o como sea. Lo que importa es que el 95% del millar de ciudadanos diagnosticados de ELA, cada año, en España, no pueden permitirse costear los cuidados que requiere su enfermedad. Se supone que estamos en un estado de bienestar, en una democracia avanzada, pero no sé en qué punto podemos ubicar a estas personas. Nadie tendría que decidir morir o vivir en función del coste que plantea su dolencia”, advierte Martín, quien incide en que “hay una serie de enfermedades, entre ellas la ELA, que requieren de unos cuidados expertos continuados”, tal y como “plantea el punto 1 de la ley” que permanece paralizada en el Congreso.

“Cuidado experto continuado”

“En ese punto tenemos que seguir redundando. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo una frase en el Foro de Davos que se me quedó grabada: ‘Europa está en deuda con los más vulnerables, y es el momento de solucionarlo”. Pues una manera de hacerlo es aprobar dar el tratamiento necesario a los ciudadanos que, a día de hoy, están apartados del estado del bienestar. Que se convierten en enfermos domiciliarios, y que permanecen en sus casas o en sus habitaciones, convertidos en un ‘hospital’, con una serie de máquinas (conforme avanza la enfermedad, cada vez más), pero les falta algo. A mí me gusta mucho una frase de Emilio Servera, neumólogo del Hospital La Fe de Valencia ya jubilado, quien decía que las personas con ELA ‘necesitan tecnología y cariño’. La tecnología se ‘receta’ desde los hospitales, pero faltan expertos que sepan trabajar en los domicilios con esa tecnología, como pueden ser los tosedores, etc…”, reitera.

El presidente de ConELA considera que “uno de los puntos más limitantes” a la hora de que pueda salir adelante una ley como la de ELA es “el componente de ser una ley ad hoc”. “Estamos hablando, también, de que unos ciudadanos, ad hoc, quedan apartados del estado del bienestar, que se les niega un tratamiento porque los beneficios no redundan en una farmacéutica o en un laboratorio, sino en generar unos puestos de trabajo, que se enfocan como un coste mayor, cuando realmente no debería ser así”, apunta Fernando Martín, quien, no obstante, reconoce que, durante el último año, desde el consorcio de entidades que capitanea han mantenido “una serie de reuniones con el Gobierno”, de las cuales “han salido cosas positivas”.

“A día de hoy, la situación de los enfermos de ELA en España es mejor que hace un año, de esto no nos cabe la menor duda. Se ha conseguido que tengan acceso a los sistemas alternativos de comunicación completos en todas las comunidades autónomas. También se ha obtenido la financiación de un fármaco, la toxina B, enfocado para los problemas que genera la ELA conforme avanza, y estamos buscando que se haga lo mismo con otros para el humor bulbar, la espasticidad (tensión y rigidez muscular) y la sialorrea (hipersalivación). Además, la inversión en investigación básica en ELA ha pasado del máximo que se había concedido, 330.000 euros, a 2 millones. No es una cantidad exagerada, pero sí en torno a un 600% más. Asimismo, hemos logrado que la incapacidad laboral se dé a los enfermos en un plazo máximo de 15 días desde que la solicitan ellos, un punto mucho mejor que el que viene desarrollado en la ley de ELA, porque si se da a todas las personas por su diagnóstico, puede que a una de 60 años le vaya bien, pero a otra de 30, que todavía puede trabajar, quizás no, al generarle un problema en base a cotizaciones. Y estamos trabajando en otros proyectos, sobre los que esperamos poder dar alguna buena noticia pronto”, explica, aunque incide en que “la mayor reivindicación es la mayor de las necesidades: el cuidado experto continuado”.

“Y por más que lo intentamos, no conseguimos que se plantee, ni desde una vía ni desde otra, pese a ser extremadamente primordial. Ya no para que una persona enferma de ELA viva más, sino para que tenga suficientemente satisfecha su necesidad vital principal, que es la de respirar. Para que pueda decidir, libremente y no de una manera precipitada, qué hacer con su vida. No se trata de vivir por vivir, sino de que la cuestión económica no sea el motivo por el que una persona decide terminar con su vida. La ELA no tiene cura, pero sí tiene tratamiento, y es personal humano”, remarca.

"No se trata de vivir por vivir, sino de que la cuestión económica no sea el motivo por el que una persona decide terminar con su vida. La ELA no tiene cura, pero sí tiene tratamiento, y es personal humano" Fernando Martín - Presidente de ConELA

Hace hincapié, el presidente de ConELA, en que el “cuidado experto continuado” es el “punto más importante” de la ley de ELA que permanece guardada en un cajón. “No estamos hablando de una persona que acompañe al enfermo a hacer la compra, sino de un profesional que, en el momento en que haya que extraerle una flema, sepa hacerlo. O que sepa movilizarlo. Por eso hablamos siempre de cuidados expertos continuados, porque llega un momento en que la necesidad es 24 horas, siete días a la semana”, apunta Fernando Martín.

“Cuidados expertos continuados” que los pacientes con ELA sin una red de apoyo en su entorno “precisan exactamente igual, pero en un centro residencial”. “Sería muchísimo mejor, y también mucho más fácil para el Estado”, considera el presidente de ConELA, y prosigue: “Y también está la parte de las necesidades de terapia. Las personas enfermas de ELA no disponen de las terapias más básicas, como la fisioterapia respiratoria, la psicología o la logopedia. En la actualidad, de hecho, los hospitales españoles no les proveen de un servicio de psicología ni siquiera en el momento diagnóstico de la enfermedad, después de lo que les acaban de decir. Los afectados por enfermedades de gravedad mantenida, como la ELA, no tienen acceso a nada de eso, porque el sistema sanitario está enfocando a que haya una recuperación”, concluye.