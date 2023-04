“Cando se saiba o que pasou en Mariupol, será o Nuremberg ou o Auschwitz desta guerra”

O xornalista galego Marcos Méndez Moreira (Lugo, 1976), afincado na Coruña, onde da clases na Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso, vén de gañar o Premio José Couso de Liberdade de Prensa, organizado polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e o Clube de Prensa de Ferrol, pola súa cobertura da guerra de Ucraína. Atende a LA OPINIÓN por teléfono, desde a capital dese país, Kiev, e, ao inicio da conversa, descúlpase por se vai “un pouco lento”. “É que estou en cama, con febre”, recoñece, antes de confesar o “orgullo” que sente por recibir ese galardón e, sobre todo, por que o seu nome “asóciese” ao do cámara ferrolán, asasinado por tropas estadounidenses durante a guerra de Iraq, con quen coincidiu “hai moitos anos”, cando traballaba en Telecinco.

Como recibe o Premio José Couso de Liberdade de Prensa?

Eu agora estou cubrindo a guerra de Ucraína como freelance para Telecinco, pero hai moitos anos traballei en Atlas Galicia, nesa cadea, e que, dalgún modo, asóciese o meu nome ao de José Couso, é un orgullo, e tamén unha responsabilidade. O premio o recibo con moitísima humildade, porque xa só nesta guerra de Ucraína, coa de compañeiros e compañeiras xornalistas que traballaron... que recoñecesen o meu labor é, sen dúbida, un orgullo.

Hai xa 14 meses que viaxou por primeira vez a Ucraína para cubrir a guerra desencadeada pola ocupación rusa dese país. Onde se atopa agora e como están as cousas por aí?

Desde que comezou a guerra de Ucraína, debo levar máis da metade do tempo entrando e saíndo do país. Sobre sete meses calculo estiven por aquí neste ano largo. Agora atópome na capital, Kiev, e podo dicir que é, probablemente, a época máis tranquila. Estamos nun momento de impás, de ver que pasa. Espérase a contraofensiva ucraína, pero non sabemos se será xa, ou máis cara ao verán, que é o que penso eu.A batalla continúa librándose nas frontes, pero tamén hai que facer ver á xente que Ucraína é un país que segue funcionando e tirando para adiante, a pesar de estar en guerra. Hai uns días, facendo unha reportaxe cuns técnicos de fútbol españois que traballan aquí, dicíanme que é moi difícil facerlle ver á xente, por exemplo, que en Kiev ou en Leópolis ás veces non son capaces de reservar mesa no restaurante ao que queren ir porque está todo cheo. Agora a guerra está moi concentrada nunhas posicións, na fronte do sur o do este, e o resto do país o que fai é tentar tirar para adiante.

"Sempre quixen cubrir unha guerra, creo que é algo que case todos os xornalistas temos idealizado na facultade, pero xa non contaba con que me fose a tocar unha destas"

Vostede xa estivera noutras zonas de conflito, pero nunca nunha guerra, informando desde a fronte. Que lle levou a estrearse en Ucraína?

Sempre quixen cubrir unha guerra, creo que é algo que case todos os xornalistas temos idealizado na facultade, pero xa non contaba con que me fose a tocar unha destas. Cando ás 5 da madrugada do 24 de febreiro do ano pasado entraron os tanques rusos en Kiev, recordo perfectamente como me chamaron da Televisión de Galicia (TVG) para ofrecerme se quería irme para alí. Eu estivera antes en Canarias e, cando había algo pola zona que lles interesaba, chamábanme para cubrilo, por iso pensason en min neste caso. Como son profesor na Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso, expúxenlle á directora se habería a posibilidade de collerme un permiso para marchar a Ucraína, con tan pouca antelación. Déronme todas as facilidades do mundo, e así comecei.

Como viviu a chegada a Ucraína, e as primeiras semanas naquel país, baixo os bombardeos, cando nunca antes se tiña visto nunha desas?

Non foi tan de golpe. A primeira semana estiven na fronteira con Polonia, cubrindo a saída dos refuxiados do país, fundamentalmente mulleres e nenos, despois trasladámonos a Leópolis… digamos que fomos aos poucos ata chegar a Kiev, no peor do seu asedio, a mediados de marzo. E o que para unha cousa é o peor, para outra é o mellor, xa que a min, profesionalmente, saíume redondo chegar á capital nese momento.

"Ten algo isto da guerra, de adrenalina... que engancha. Algo que te chama. Tamén son moi consciente de que non se pode estar moito tempo seguido aquí. Podes estar tres, catro meses, pero logo tes que descansar"

Marchou a Ucraína sendo un novel na guerra. Que aprendeu en todo este tempo?

Vinme a Ucraína pensando que sería só para unhas semanas, pero ao ver que o conflito se prolongaba, tiven que pedir unha excedencia na Pablo Picasso para poder continuar aquí. Porque cando volvín, a primeira vez, e estaba a dar clases na Coruña ou visitando aos meus pais en Lugo, dicíanme que a cabeza non a tiña aí. Pensaba sempre en que estarían a facer os meus compañeiros en Ucraína. Ten algo isto da guerra, de adrenalina... que engancha. Algo que te chama. Tamén son moi consciente de que non se pode estar moito tempo seguido aquí. Podes estar tres, catro meses, pero logo tes que descansar.

¿Por saúde mental?

Si, e tamén polo tema físico. Cando estás na fronte, tes que ter oito sentidos...

Vostede foi un dos primeiros en chegar a Bucha. A matanza perpetrada nesa localidade é o peor que viu nesa guerra?

O peor que eu vin si, aínda que todos sabemos que non é o peor que sucedeu en Ucraína. Cando se saiba o que pasou, e o que está a pasar, en Mariupol... esa cidade si será o Nuremberg ou o Auschwitz desta guerra. Pero e que en Bucha non lles deu tempo a facer nada. Marcharon as tropas rusas, e entramos nós. Eu fun dos primeiros en chegar a esa cidade aquela mañá. Estabamos un equipo turco e nós, e logo por detrás viñeron os outros. Despois daquilo, tiven que volver a casa [silencio]. De Bucha trasladeime a Irpin, e logo marcheime uns días para poder seguir.

Informar desde Ucraína é agora máis difícil que ao comezo da guerra?

Cando chegamos aquí, non se falaba doutra cousa. Marzo e abril do 2022 foron meses moi intensos, laboralmente falando. Estabas a facer conexións, desde a primeira hora da mañá, ata a última da tarde. Eu agora hai semanas nas que só entro una vez. Isto dáche a posibilidade de facer outro tipo de cousas, de feito, a idea coa que vin esta última vez foi esa: facer máis reportaxes humanos. Intentar profundizar un pouco máis alá das breaking news do ataque, do misil e do directo, vaia. Iso foi evolucionando. A guerra de Ucraína xa non interesa tanto noutros países e, por outro lado, aquí teñen feito un máster en menos de ano e medio, no sentido de que xa non se informa coa facilidade coa que se facía ao principio. Agora hai zonas que están vetadas para os xornalistas.

"Ou eu teño moi claro o que vin, e o que vivín, para contalo ben, ou o robot de propaganda ruso, desde unha fábrica de 'bots' de San Petersburgo, desfarame toda a narrativa"

Por exemplo?

Xa non se pode ir a Jersón, nin eu nin ningún compañeiro. Á maioría da zona da fronte só podes ir se vas acompañado por un grupo militar. Estanse poñendo a cousas difíciles para informar desde aquí, e isto pode facer a Ucraína caer nun perigo, a nivel de opinión pública. Como comece a poñer moitas trabas aos xornalistas, ou como empecen a marchar moitos compañeiros de aquí… Esta guerra demostrou que os xornalistas teñen que estar no lugar dos feitos, e teñen que ver o que está pasando alí. Os militares loitan no campo de batalla, pero nós estamos loitando todos os días contra a desinformación. Ou eu teño moi claro o que vin, e o que vivín, para contalo ben, ou o robot de propaganda ruso, desde unha fábrica de bots de San Petersburgo, desfarame toda a narrativa.

Está a contarse ben o conflito?

Creo que se está contando bastante ben. Ao principio quizais houbo moitísima información, moi difícil de asimilar... logo foi baixando… e está claro que é imposible cubrilo todo. Cando estás en Galicia, na casa, a xente o que che pregunta, e o que quere saber, é que comes ou onde durmes cando estás na fronte. Entón é cando lles explicas que hai hoteis, supermercados… e dinche: ‘Como sodes, que só contades o malo!’. Pero é que hai tanto malo que contar nunha guerra que o bo, como que haxa un restaurante aberto, non é noticia, aínda que a ti sexa algo que che rompe os moldes. Dito isto, penso que, a pesar de que os españois temos a peor situación a nivel de apoio económico, empresarial, etc... logo somos os que mellor calidade informativa temos.

En Ucraína aínda queda guerra para rato?

Parece que si.

Que plans ten vostede?

En maio estarei en Ferrol para recoller o Premio José Couso, e en setembro teño que reincorporarme ás clases na Pablo Picasso, así que teño o tempo que me queda ata entón para seguir indo e vindo. Tamén para terminar un libro que estou a escribir, onde recollerei todo o vivido nestes meses. Algo así como as memorias dun correspondente de guerra.