Médicos avanzan una primavera ‘suave’ para los alérgicos en A Coruña tras un invierno seco

“La temporada de alergia primaveral depende mucho de cómo han sido el otoño y el invierno previos, y de las precipitaciones y temperaturas. Cuando son lluviosos, las primaveras suelen ser peores para los alérgicos, porque se favorece el crecimiento de las plantas y, al llegar la nueva estación, aumenta la polinización. Aquí, este último invierno ha sido seco, y se estima que suceda lo contrario. Por tanto, se prevé una primavera leve y moderada para ese colectivo de pacientes, aunque también dependerá de la propia climatología de la estación”, explica la doctora Alicia Cosgaya Ceballos, médica adjunta del Servicio de Alergología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), quien avanza que, “si a partir de ahora llueve mucho”, se ‘frenaría’ la polinización”, lo cual beneficiaría también a los alérgicos. “Cuando los granos de polen no pueden estar en suspensión por la lluvia, permanecen en el suelo y no producen síntomas de alergia. Sin embargo, si la primavera es seca, ascenderán de la superficie, los alérgicos los inhalarán y tendrán más sintomatología. No obstante, esta primavera se estima suave. A priori, debería ser así”, reitera.

Alergia primaveral, ¿cómo afecta a nuestros ojos? La doctora Cosgaya Ceballos sostiene que la alergia primaveral “varía mucho” en las diferentes zonas de España, de hecho, los alérgicos al polen gallegos pueden considerarse, “en cierto modo”, unos “privilegiados”. “En la comunidad gallega, el principal alérgeno no es el polen, sino los ácaros del polvo, pero este tipo de alergia se manifiesta durante todo el año”, señala la médica alergóloga del Chuac, quien una vez aclarado este punto, y ciñéndose a la alergia propia de la actual estación, refiere: “Los niveles que estamos viendo ahora son de abedul, y muchísimo de parietaria. No obstante, más hacia el centro de la Península, las ‘reinas’, por así decirlo, son las gramíneas, seguidas del olivo y el plátano de sombra. Aquí la alergia a las gramíneas también se ve, pero la temporada empieza más tarde, y tampoco es tan desesperante para los afectados como en otros puntos de España, donde hay más polen de esa planta herbácea”, refiere. “Dentro de Galicia”, sin embargo, “también hay diferencias”, apunta la doctora Cosgaya Ceballos, quien indica que “la parietaria se da, sobre todo, en la costa”. “En las provincias de interior se ve poco, pero en A Coruña su presencia es una cosa espectacular, de ahí que, cada año, veamos a más pacientes con alergia al polen de esta planta. De hecho, su temporada de polinización comienza cada vez antes y termina más tarde, así que podría decirse que ha dejado de ser estacional. Cierto es que la primavera continúa siendo la peor época para los afectados”, considera la médica alergóloga del complejo hospitalario coruñés. ¿Salir a la calle con mascarilla puede ayudar a aliviar los síntomas de la alergia? ¿Alergia, gripe o COVID? El inicio de la temporada de alergia primaveral coincide, este año, con una inusual incidencia de la gripe —que no da tregua—, y también con el COVID, lo que puede llevar a dudar entre los síntomas de una y otras dolencias. “Es cierto que continúa habiendo bastantes casos de gripe, algo que a estas alturas no suele pasar, pero esta enfermedad acostumbra a manifestarse como un cuadro muy agudo, con fiebre y mucho malestar general. Y lo mismo sucede con el COVID. Sin embargo, la fiebre no es un síntoma de los alérgicos, como sí lo son la rinorrea (secreción nasal), el moco líquido, el picor de ojos, el lagrimeo y los estornudos en salva (repetitivos), que tampoco son tan frecuentes con la gripe. Por otro lado, las alergias ceden con antihistamínicos y tratamiento sintomático; el COVID y la gripe no. Además, es muy habitual que los alérgicos al polen presenten astenia primaveral, en forma de un cansancio extremo que no saben a qué atribuir”, detalla la doctora Cosgaya Ceballos. 10 afirmaciones sobre la alergia que siempre hemos creído... pero no son ciertas Los afectados por la alergia primaveral, “normalmente, permanecen varios meses con sintomatología, durante el tiempo que dura la polinización de las plantas a las que son alérgicos”. “Cierto es que un paciente que ‘debute’ con alergia, por ejemplo, esta primavera, puede llegar a confundir los primeros síntomas con una enfermedad respiratoria”, prosigue la médica alergóloga del Chuac, quien especifica que toda alergia “requiere una sensibilización previa” a la sustancia que desencadena esa reacción, “ya sea un factor ambiental, un medicamento, un alimento...”. "En cualquier momento de la vida se puede desarrollar cualquier tipo de alergia. Hay niños alérgicos porque quizás tienen una base genética o una predisposición, pero también depende del ambiente en el que uno viva" "En cualquier momento de la vida se puede desarrollar cualquier tipo de alergia. Hay niños alérgicos porque quizás tienen una base genética o una predisposición, pero también depende del ambiente en el que uno viva. De hecho, puede 'debutarse' con una alergia al polen, por ejemplo, a los 60 años. Y, una vez que esto sucede, lo más habitual es continuar siendo alérgico, en mayor o menor medida, dependiendo de la polinización y del tratamiento que cada uno haga", apunta la especialista. Opciones de tratamiento Tratamiento que puede consistir en el uso de fármacos —antihistamínicos, 'sprays' nasales, colirios (con antihistamínicos también), etc.—, cuando los síntomas del paciente con alergia primaveral son “leves y llevaderos”; o en la administración de vacunas, “si se prolongan durante muchos meses” (o todo el año), condicionan “su calidad de vida” y “no se alivian con medicamentos”. “Los fármacos moderan los síntomas en el momento, pero no los eliminan. Las vacunas sí, aunque requieren constancia. Son un tratamiento mensual, durante 3-5 años, pero resultan realmente efectivas, aún pudiendo fracasar en algún caso puntual. Los pacientes a los que se les administran notan una gran mejoría en los primeros días, les aportan una calidad de vida tremenda y dejan de depender de estar tomando medicamentos cada dos por tres”, destaca. Usar gafas de sol, evitar secar la ropa al aire libre y subir las ventanillas del coche La alergóloga Alicia Cosgaya Ceballos ofrece una serie de consejos para minimizar los síntomas de la alergia primaveral. “Sobre todo, en los días en que haga mucho calor, se desaconsejan las actividades al aire libre, especialmente a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, cuando los niveles de polen son más elevados. Justo ahí, lo ideal sería no salir de casa o evitar lugares en los que se está más expuesto, como el campo”, apunta la especialista del Chuac, quien también recomienda “el uso de gafas de sol”, porque “son una barrera”, igual que lo fueron, en su momento, las mascarillas, que “los alérgicos agradecieron muchísimo”. “Evitar secar la ropa al aire libre”, es igualmente aconsejable, refiere la doctora Cosgaya Ceballos, quien también recomienda “poner filtro en el aire acondicionado del coche y subir las ventanillas”. “Todas estas medidas hacen que los síntomas de la alergia primaveral disminuyan, o que se lleven mejor. Y, quizás, que los afectados no tengan que tomar el antihistamínico, inmediatamente, al llegar a casa”, refiere.