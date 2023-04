Los profesionales del Sergas reducirán su jornada laboral a 35 horas semanales en 2025

Los 43.000 profesionales del Sergas se beneficiarán de una reducción de su jornada laboral a un total de 35 horas semanales —frente a las 37,5 que trabajan ahora— y que se aplicará de forma progresiva desde julio de este año hasta completar el recorte de horas en 2025. Es una de las medidas pactadas entre la Consellería de Sanidade y los sindicatos con representación en la mesa sectorial —CIG, CC OO, UGT, CSIF y Satse— tras una intensa reunión que se prolongó el jueves desde las 10.00 de la mañana hasta las 23.00 de la noche.

“Es el acuerdo más importante de los últimos años junto con la carrera profesional”, subrayó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que se implicó personalmente en unas negociaciones que arrancaron con el malestar de los sindicatos por el acuerdo que un día antes había suscrito el Sergas con CESM —que no tiene representación en la mesa sectorial— para que desconvocara la huelga. Ese encuentro se cerró con subidas en el importe que se paga por las guardias a los médicos y un plus de al menos 720 euros para los facultativos del Sergas que trabajan en la privada.

Las centrales mayoritarias se quejaron, sin embargo, de que eran medidas puramente económicas y reclamaron a la Xunta una mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales del Sergas. “Yo no quiero ser el más rico del cementerio”, esgrimió Javier Martínez, de UGT.

De hecho, los sindicatos de la mesa sectorial advirtieron que iniciaron las negociaciones con “una huelga convocada sobre la mesa”. Con este clima el principal punto de fricción fue precisamente la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales.

Sanidade se resistió alegando el déficit de médicos y enfermeras, pero los sindicatos rebatieron ese argumento. “No hay profesionales porque las condiciones son penosas, si las mejoramos haremos más atractivos esos puestos”, esgrimió el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel González Moreira.

Pero al reducir la jornada a 35 horas, ¿cómo se va a garantizar entonces la cobertura de la atención sanitaria en un contexto de déficit de profesionales sanitarios? “Al paciente hay que darle solución”, deja claro Javier González, de CCOO. Es decir, si los profesionales del Sergas trabajan menos horas, tendrán que cubrir esos huecos con más contrataciones. Y si no encuentran personal disponible, entonces deberá hacerse cargo el personal de plantilla pero, eso sí, esas horas de trabajo computarán como extras y, por lo tanto, se pagarán aparte.

¿Y cómo se aplicará esta reducción de jornada? En total se reducirán 112 horas anuales de trabajo. Este año se empezará con 21 horas menos, lo que equivale a trabajar tres sábados menos. En 2024 se recortarán otras 49 horas, el equivalente a 7 días anuales, y en 2025 se eliminarán otras 42 horas (seis días de trabajo), alcanzando así la jornada semanal de 35 horas.

Pero no fue el único acuerdo. El incremento del importe de las guardias para los médicos pactado el día anterior por CESM se extenderá a todas las categorías del Sergas. El aumento retributivo será del 7,9% de las guardias médicas en días laborables y del 15,61% si son en domingo y festivo. Además se subirá también un 7,9% el complemento por nocturnidad y un 15,6% el complemento por festividad en la atención continuada. El 50% de estos incrementos se aplicará a partir del 1 de julio de este año y el resto en 2024.

Una novedad importante es que las noches de los viernes se considerarán “prefestivas” y, por lo tanto, se pagarán más. Esto se hace por las dificultades que estaba encontrando el Sergas para cubrir estos turnos. Los días 24 y 31 de diciembre también se abonarán como festivos, lo que beneficiará a los profesionales de Atención Primaria que hasta ahora los trabajaban dentro de su jornada ordinaria y, por lo tanto, sin retribución.

Primaria se beneficiará también de un nuevo complemento. Los profesionales de los centros de salud que trabajen en turno de tarde o tengan que rotar entre la mañana y la tarde cobrará el plus de turnicidad, que hasta ahora solo cobraban en los hospitales, y que además se incrementará un 7,9% en 2024.

Además, Sanidade se compromete a hacer un estudio para comprobar si se cumplen los descanso reglamentarios tras las guardias y que afecta, sobre todo, al personal residente.

El conselleiro de Sanidade destacó que con estas mejoras retributivas Galicia pasará a ser la cuarta comunidad que mejor paga por atención continuada y la séptima con mayor importe por hacer guardias.

En una visita a A Coruña, el nuevo ministro de Sanidad, José Miñones, valoró además la desconvocatoria de la huelga en Galicia: “todo lo que sea acuerdo y diálogo es algo positivo”.

Manifiesto

Sin embargo, no todo el colectivo está satisfecho con los acuerdos que los sindicatos están pactando con el Sergas. Un grupo de profesionales están haciendo circular un manifiesto y recogiendo firmas para expresar su malestar con el acuerdo suscrito por CESM para desconvocar la huelga. Se sienten “traicionados” porque consideran que solo se pactaron aspectos “puramente económicos” y que no redundan en la calidad de vida de los trabajadores ni en una mejor atención sanitaria. Reclaman un aumento de plantilla, que se marquen límites en las listas de espera o un tope de 30 pacientes diarios en consultas. Avanzan que se constituirán en plataforma y no descartan movilizaciones.