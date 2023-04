Iván Torcal: “Este tiempo ha sido un regalo; he podido hacer vida normal y mis venas no han sufrido nada”

“Estos tres años largos, durante los cuales he podido llevar una vida normal y mis venas no han sufrido absolutamente nada, porque no he tenido que pincharme, han sido un regalo”. Iván Torcal González, barcelonés de 38 años afincado en A Laracha desde 2015, es uno de los dos pacientes con hemofilia de tipo A que testaron la primera terapia génica contra esa dolencia, aprobada ya por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), durante su fase de ensayo clínico, en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

“Nací con hemofilia de tipo A grave, de las peores que hay ahora mismo, y tengo antecedentes familiares, puesto que dos tíos y dos primos míos padecían también esta enfermedad. De todos ellos, solo me queda uno de los primos, que vive en Barcelona”, refiere Iván, quien resume, del siguiente modo, en qué consiste su dolencia: “No coagula la sangre, de modo que, ante cualquier corte o golpe, sangras bastante más de lo normal. Incluso sangrados internos que, en nuestro caso, son mucho más peligrosos que en cualquier otra persona. Sobre todo, si se producen en la cabeza”.

Su infancia la recuerda “muy, muy, muy sobreprotegida”, algo que considera “normal”, teniendo en cuenta su enfermedad. “Mi madre se pasaba el día detrás de mí, pidiéndome que no jugase al fútbol, pero yo en eso era lo peor, porque jugaba todo lo que quería y más, aún teniendo una rodilla como un melón o los tobillos fastidiados. ¿Cómo convences a un crío, de 5 o 6 años, de que no haga su deporte favorito, no monte en bicicleta, no corra, no salte o no se dé golpes? Es imposible”, sostiene Iván, quien reconoce que “todo lo disfrutado de pequeño” y “todos los problemas” de aquella etapa, los está “pagando de adulto”. “Cada sangrado en los tobillos, en los codos, en las rodillas... desgasta hueso. Por eso, ahora tengo pérdida de movilidad en todas esas articulaciones, desgaste en los huesos de los tobillos y los meniscos, bastante tocados”, explica este vecino de A Laracha, quien reitera que “los sangrados abundantes, y espontáneos (sin motivo)”, son “el principal síntoma de la hemofilia grave”, que describe así: “Estás tan tranquilo en casa, por ejemplo, y quizás en media hora, te empieza a molestar un codo y, en otra media hora, ya lo empiezas a tener un poco hinchado, sin haber hecho nada. Esto sucede porque la articulación ha empezado a sangrar internamente, sin ningún tipo de esfuerzo ni mal gesto”.

Cuenta Iván que, antes de probar la primera terapia génica contra la hemofilia de tipo A (Roctavian) en el Chuac, hace ya casi cuatro años, el tratamiento de su enfermedad se basaba en “profilaxis”. “Dependiendo de los episodios de sangrado, la edad, el peso y demás, tenía que ponerme dos o tres inyecciones por semana. Justo antes de infundirme el Roctavian, me estaba pinchando todos los lunes y jueves, y así iba tirando”, indica este vecino de A Laracha, quien recuerda que la posibilidad de entrar en el ensayo clínico de esa terapia génica surgió a través de la doctora Fernanda López Fernández, jefa de Hematología del Chuac, quien ha estado llevando su caso desde que llegó de Barcelona. “Siempre le decía que contase conmigo si surgía cualquier opción de este tipo... ¡y lo que me he llevado! Tres años y pico sin ponerme medicación. Sin pincharme, ni nada”, resalta, antes de detallar cómo le administraron la terapia génica en el complejo hospitalario coruñés.

“Te citan en el hospital, te ponen una inyección bastante grande y pasas varias horas allí tumbado, porque se infunde muy lentamente. Cuando termina y te quitan la vía, estás otro par de horas más allí, para constatar que no sufres ningún efecto secundario. Pasado ese tiempo, si está todo bien, te marchas para casa y solo tienes que volver para los controles de seguimiento”, explica Iván, quien asegura que el efecto del Roctavian “se empieza a notar con el paso de los días”, hasta ser consciente de que “las molestias, el dolor y la hinchazón” en las articulaciones “ya no están”. “Pasas de preocuparte por los golpes o los cortes a tener una vida normal. El cambio es muy grande”, subraya este vecino de A Laracha, quien admite que, casi cuatro después (los hará en agosto), en su caso, el efecto de la terapia génica

“está remitiendo bastante”. “Estoy ya con una hemofilia moderada, volviendo a la vida que tenía antes de recibir ese tratamiento. Lo llevo con pena, ojalá hubiese sido más tiempo, pero si antes del ensayo clínico me llegan a decir que iba a pasar tres años largos así, sin rastro de la hemofilia, no me lo hubiese creído. Es más, si en el futuro surgiese cualquier otra opción, me ofrecería el primero”, concluye.