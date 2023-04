Tres años sin síntomas de la hemofilia tras probar una nueva terapia en A Coruña

“En apenas tres décadas, el tratamiento de la hemofilia ha evolucionado muchísimo”, destaca la doctora Fernanda López Fernández, jefa del Servicio de Hematología del Chuac, quien sitúa el inicio de esa revolución “en 1984, cuando se clonó el gen del factor VIII de la coagulación”. “Unos años más tarde, se haría también lo mismo con el gen del factor IX. Así se fue pasando de utilizar derivados del plasma que se concentraban para el tratamiento de la hemofilia, a usar productos recombinantes, lo cual facilitó no solo ya el manejo de los episodios hemorrágicos, sino también su prevención, administrándolos varias veces por semana”, explica.

“Un avance grandísimo”, prosigue la doctora López Fernández, que “permitió que se continuase investigando y se empezasen a hacer algunas modificaciones del gen del factor VIII”. “Así, se vio que había una parte de ese gen que no tenía actividad, que se retiró, y fue la base para el inicio de la terapia génica”, subraya la jefa de Hematología del Chuac, e incide: “Estamos tan evolucionados en el tratamiento de la hemofilia, primero, porque se clonó el gen del factor VIII; segundo, porque cualquier beneficio que se haga por mantener unos niveles de coagulación más altos del cero por ciento disminuye muy significativamente las hemorragias; y, además, porque los resultados de ese tratamiento se pueden medir fácilmente”, subraya.

La responsable de Hematología del Chuac sostiene que, toda esa “evolución”, dio pie a que, en el año 2000, “se empezase con la terapia génica”. “Al principio, se administraba directamente en el hígado o en el músculo, pero se alcanzaban unos niveles muy bajos del factor VIII de la coagulación y enseguida perdía la efectividad. Entonces, apareció la terapia génica con genes modificados, a los que ponen unas sustancias para que vayan al tejido donde hay que implantarlo, se introduce dentro de un virus —en este caso, adenovirus asociados— y se infunde, mediante un solo pinchazo en una vena. Del sistema circulatorio pasa al hígado, donde se simplifican, habitualmente, los factores VIII y IX de la coagulación. Una vez asentado en ese órgano, a las dos o tres semanas, empieza a producirse el factor VIII, cuyos niveles aumentan mucho al principio, aunque luego van disminuyendo lentamente”, refiere.

Pendientes de financiación por su altísimo coste

La terapia génica contra la hemofilia de tipo A ensayada en el Chuac, Roctavian, ha sido la primera en salir al mercado para el factor VIII de coagulación. “Hay otra para el factor IX (hemofilia B), Hemgenix, que también ha sido aprobada ya por la EMA, sin embargo, la sanidad pública española aún está negociando la financiación de ambas con los laboratorios, porque tienen unos precios elevadísimos. El Roctavian se espera que cueste más de un millón y medio de euros, mientras que el Hemgenix podría superar los 3,6 millones. En ambos casos, por tratamiento”, apunta la jefa de Hematología del complejo hospitalario coruñés, quien considera que las administraciones “tendrán que llegar a acuerdos con los laboratorios” para su comercialización en España, “por ejemplo, mediante el pago por resultados”. “O bien que se abone el tratamiento a la compañía farmacéutica mientras los pacientes a los que se ha administrado tengan niveles adecuados de coagulación, es decir, hasta que ‘pierdan la expresión’, que es como nos referimos a cuando los niveles de factor VIII o IX disminuyen hasta el punto de prácticamente haber desaparecido”, detalla.

En el caso de los cuatro pacientes con hemofilia de tipo A en seguimiento en el Chuac, especifica la doctora López Fernández, lo que han constatado “hasta la fecha, prácticamente cuatro años después” de infundirles la terapia génica, es que “el factor VIII de coagulación sube muy rápido al principio, y luego baja lentamente”. “De los dos enfermos de Galicia a los que administramos la terapia génica en nuestro hospital, uno está con una hemofilia moderada, en este momento, y el otro con una hemofilia leve. La diferencia es que, en este último grado de severidad, los pacientes prácticamente no sangran: solo lo hacen al someterse a intervenciones quirúrgicas o cuando sufren grandes traumatismos. Los afectados por una hemofilia moderada pueden tener complicaciones hemorrágicas con traumatismos más pequeños o cirugías menores, y los que tienen hemofilia grave sufren hemorragias espontáneas”, aclara.

La terapia génica, en la actualidad, está limitada a “un número muy concreto” de pacientes con hemofilia, “generalmente adultos jóvenes y que no tengan anticuerpos frente al adenovirus antes de su administración”, explica la jefa de Hematología del complejo hospitalario coruñés, quien refiere que “el adenovirus es bastante frecuente”, pues está detrás de “algunos catarros de estos que, a veces, ni siquiera sabemos a qué son debidos”. “Si a enfermos con hemofilia que han tenido infecciones por adenovirus les infundes el gen del factor VIII dentro de una cápsula de estos virus, reaccionarán contra él y lo invalidarán, de ahí que no se pueda recurrir a este tratamiento en pacientes con anticuerpos. Este es, de hecho, uno de los problemas que tiene, en la actualidad, la terapia génica. No obstante, ya se está investigando utilizar otro tipo de virus o, en su lugar, células endoteliales (las que recubren el interior de los vasos sanguíneos o linfáticos), mesenquimales (células madre adultas)… para sortear este obstáculo”, señala la doctora López Fernández, e incide: “Lo que tenemos ahora entre manos es, por así decirlo, la ‘primera generación’ de terapias génicas contra la hemofilia, pero vendrán más”.

Hace hincapié de nuevo, en este punto, la responsable del Servicio de Hematología del complejo hospitalario coruñés en que, “constantemente, se están abriendo nuevos ensayos clínicos” de terapias génicas contra la hemofilia —“en la actualidad, hay más de una decena en marcha”, destaca—, y avanza que el Chuac “está pendiente de entrar en alguno” de esos estudios. “Nos lo han ofrecido ya, debido a nuestra experiencia en su administración”, desvela la doctora López Fernández, quien resalta la “enorme evolución” experimentada, “en poco más de 30 años”, en el tratamiento de la hemofilia.

“Antes, muchos pacientes con hemofilia necesitaban usar silla de ruedas, por el desgaste que las continuas hemorragias les causaban en las articulaciones. Hoy, vas por la calle y no sabes distinguir quién tiene esa dolencia, y quién no. Lo que sucede es que esto se ha logrado a costa de pincharse tres veces a la semana, en el caso de la hemofilia de tipo A, o ponerse el factor recombinante, dos veces a la semana”, apunta la jefa de Hematología del Chuac, quien recuerda que la esperanza de vida de los afectados por esa dolencia, antes de todos estos avances, era muy baja, “se morían de hemorragias intracraneales”. “Ahora, estamos hablando de que su esperanza de vida es prácticamente similar a la del resto de la población, siempre que hagan adecuadamente los tratamientos. Y, en cuanto a calidad de vida, han pasado de tener que ir casi en silla de ruedas a, por ejemplo, poder jugar todos los niños al fútbol, con absoluta normalidad”, destaca.

La cura de la enfermedad, un futuro “no tan lejano”

Lo mejor, sin embargo, aún está por venir. “En el futuro, la terapia génica va a ser superada por la edición génica, consistente en ‘reparar’ los genes causantes de la enfermedad y que ya se está ensayando en modelos animales, con buenos resultados”, avanza la doctora López Fernández, quien especifica que la edición génica, “en realidad, sería la cura de la hemofilia”. “Porque no es otra cosa que quitar la parte alterada del gen, y poner uno nuevo”, refiere la especialista coruñesa.

Un futuro que la jefa de Hematología del Chuac prevé “no tan lejano”. “Cuando nosotros entramos en el ensayo clínico del Roctavian, se estimaba que esa terapia génica estaría disponible en unos diez años. Han pasado cuatro, y ya ha sido aprobada por la EMA”, destaca la doctora López Fernández, quien reivindica con énfasis, en este punto, el “papel primordial” de los pacientes que participan en los ensayos clínicos. “Agradecemos enormemente su implicación a los dos pacientes gallegos a los que infundimos la terapia génica contra la hemofilia en el Chuac, igual que a los otros dos a quienes también hacemos el seguimiento en nuestro complejo hospitalario, ya que hemos aprendido de todos ellos un montón. La calidad de vida de los cuatro ha mejorado muchísimo, al menos mientras se mantengan en unos niveles buenos del factor VIII, pero no son los únicos beneficiarios de todo esto. Su contribución permitirá el desarrollo de nuevas ‘generaciones’ de terapia génica y de otros avances contra la hemofilia, y favorecerá que estos tratamientos, al final, puedan hacerse universales para todos los afectados por esa dolencia, puesto que ahora no lo son”, señala.

“En mi caso, tuve la suerte de que, justo al terminar la residencia, me metieron en Hemostasia. Sospecho que, en aquel momento, nadie quería ir para allí, porque era la época dura del sida. Fue una etapa horrorosa, de hecho, el 80% de los pacientes que teníamos ‘censados’ en aquel momento acabaron falleciendo”, recuerda la doctora López Fernández. “Sin embargo —continúa la jefa de Hematología del complejo hospitalario coruñés —, ahora me voy a jubilar habiendo participado en el primer ensayo de terapia génica contra la hemofilia, habiendo visto cómo estos cuatro pacientes de nuestro hospital, en los últimos tres o cuatro años, han tenido una calidad de vida rigurosamente normal... y esto, a nivel profesional, supone una alegría tremenda y una gran satisfacción . ¡Pena no poder continuar dedicándome a esto para ver cómo todos los pacientes con hemofilia se benefician de la terapia génica! Pero tampoco voy a ser eterna”, concluye, entre risas.

Iván Torcal | Vecino de A Laracha, es uno de los dos pacientes a los que se infundió la primera terapia génica contra la hemofilia de tipo A aprobada por la EMA, durante la fase de ensayo clínico, en el Chuac

“Este tiempo ha sido un regalo; he podido hacer vida normal y mis venas no han sufrido nada”

“Estos tres años largos, durante los cuales he podido llevar una vida normal y mis venas no han sufrido absolutamente nada, porque no he tenido que pincharme, han sido un regalo”. Iván Torcal González, barcelonés de 38 años afincado en A Laracha desde 2015, es uno de los dos pacientes con hemofilia de tipo A que testaron la primera terapia génica contra esa dolencia, aprobada ya por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), durante su fase de ensayo clínico, en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). “Nací con hemofilia de tipo A grave, de las peores que hay ahora mismo, y tengo antecedentes familiares, puesto que dos tíos y dos primos míos padecían también esta enfermedad. De todos ellos, solo me queda uno de los primos, que vive en Barcelona”, refiere Iván, quien resume, del siguiente modo, en qué consiste su dolencia: “No coagula la sangre, de modo que, ante cualquier corte o golpe, sangras bastante más de lo normal. Incluso sangrados internos que, en nuestro caso, son mucho más peligrosos que en cualquier otra persona. Sobre todo, si se producen en la cabeza”.

Su infancia la recuerda “muy, muy, muy sobreprotegida”, algo que considera “normal”, teniendo en cuenta su enfermedad. “Mi madre se pasaba el día detrás de mí, pidiéndome que no jugase al fútbol, pero yo en eso era lo peor, porque jugaba todo lo que quería y más, aún teniendo una rodilla como un melón o los tobillos fastidiados. ¿Cómo convences a un crío, de 5 o 6 años, de que no haga su deporte favorito, no monte en bicicleta, no corra, no salte o no se dé golpes? Es imposible”, sostiene Iván, quien reconoce que “todo lo disfrutado de pequeño” y “todos los problemas” de aquella etapa, los está “pagando de adulto”. “Cada sangrado en los tobillos, en los codos, en las rodillas... desgasta hueso. Por eso, ahora tengo pérdida de movilidad en todas esas articulaciones, desgaste en los huesos de los tobillos y los meniscos, bastante tocados”, explica este vecino de A Laracha, quien reitera que “los sangrados abundantes, y espontáneos (sin motivo)”, son “el principal síntoma de la hemofilia grave”, que describe así: “Estás tan tranquilo en casa, por ejemplo, y quizás en media hora, te empieza a molestar un codo y, en otra media hora, ya lo empiezas a tener un poco hinchado, sin haber hecho nada. Esto sucede porque la articulación ha empezado a sangrar internamente, sin ningún tipo de esfuerzo ni mal gesto”.

Cuenta Iván que, antes de probar la primera terapia génica contra la hemofilia de tipo A (Roctavian) en el Chuac, hace ya casi cuatro años, el tratamiento de su enfermedad se basaba en “profilaxis”. “Dependiendo de los episodios de sangrado, la edad, el peso y demás, tenía que ponerme dos o tres inyecciones por semana. Justo antes de infundirme el Roctavian, me estaba pinchando todos los lunes y jueves, y así iba tirando”, indica este vecino de A Laracha, quien recuerda que la posibilidad de entrar en el ensayo clínico de esa terapia génica surgió a través de la doctora Fernanda López Fernández, jefa de Hematología del Chuac, quien ha estado llevando su caso desde que llegó de Barcelona. “Siempre le decía que contase conmigo si surgía cualquier opción de este tipo... ¡y lo que me he llevado! Tres años y pico sin ponerme medicación. Sin pincharme, ni nada”, resalta, antes de detallar cómo le administraron la terapia génica en el complejo hospitalario coruñés.

“Te citan en el hospital, te ponen una inyección bastante grande y pasas varias horas allí tumbado, porque se infunde muy lentamente. Cuando termina y te quitan la vía, estás otro par de horas más allí, para constatar que no sufres ningún efecto secundario. Pasado ese tiempo, si está todo bien, te marchas para casa y solo tienes que volver para los controles de seguimiento”, explica Iván, quien asegura que el efecto del Roctavian “se empieza a notar con el paso de los días”, hasta ser consciente de que “las molestias, el dolor y la hinchazón” en las articulaciones “ya no están”.

“Pasas de preocuparte por los golpes o los cortes a tener una vida normal. El cambio es muy grande”, subraya este vecino de A Laracha, quien admite que, casi cuatro después (los hará en agosto), en su caso, el efecto de la terapia génica “está remitiendo bastante”. “Estoy ya con una hemofilia moderada, volviendo a la vida que tenía antes de recibir ese tratamiento. Lo llevo con pena, ojalá hubiese sido más tiempo, pero si antes del ensayo clínico me llegan a decir que iba a pasar tres años largos así, sin rastro de la hemofilia, no me lo hubiese creído. Es más, si en el futuro surgiese cualquier otra opción, me ofrecería el primero”, concluye.