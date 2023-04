La Fundación Barrié ha hecho pública la resolución de la 34ª edición de su Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero para la realización de estudios de Máster en centros académicos de todo el mundo, en un amplio abanico de especialidades de relevancia e impacto para Galicia. La entrega de las credenciales a los diez nuevos becarios tendrá lugar el 23 de junio en la sede de la Fundación Barrié en A Coruña.

El Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero cuenta con una reconocida trayectoria y es uno de los más reputados entre la comunidad universitaria y científica internacional. Las becas se otorgan a través de un proceso de selección altamente competitivo, basado en la excelencia académica, el potencial profesional y el compromiso personal con la comunidad y el futuro de Galicia. La tasa de éxito del proceso de selección es inferior al 10%.

La Fundación Barrié destaca que desde el inicio del programa en el año 1990, hasta la convocatoria de 2023, ha destinado más de 51 millones de euros en la formación de 734 estudiantes gallegos, con el triple objetivo de:

facilitar el acceso al conocimiento de las mejores técnicas, métodos y procedimientos;

proporcionar experiencias vitales en un entorno internacional y multicultural; y

fomentar los vínculos académicos y profesionales de titulados universitarios gallegos o vinculados a Galicia

Resultados de la convocatoria de 2023

En la convocatoria de 2023 se han otorgado diez becas a candidatos de las siguientes áreas del conocimiento: Ciencias Experimentales (6); Ciencias Sociales (2); Humanidades (1); Ciencias de la Vida (1). Destaca la Fundación que "se afianza una tendencia creciente en el número de solicitudes del área de Ciencias Experimentales, que incluyen especialidades como la inteligencia artificial, el machine learning y la computación cuántica. Esta tendencia se traslada también al porcentaje de solicitudes seleccionadas relacionadas con esta área".

Respecto a la procedencia, todos los becarios mantienen una vinculación con Galicia, ya sea por ser hijo/a de gallegos (1) o por nacimiento (9): Santiago de Compostela (2); Ferrol (2); Boiro (1); Muros (1); Santa Comba (1); Trazo (1); Vigo (1). La media de edad es de 24 años.

Seis becarios han cursado sus estudios universitarios en Galicia, 2 en Madrid y 2 en el Reino Unido. La Universidade de Santiago de Compostela (6) encabeza la lista con mayor número de becarios, seguida por la Universidad Pontificia de Comillas - ICAI (1); la Universidad Carlos III de Madrid (1); la Universidad King’s College London en Reino Unido (1); y la Universidad de Glasgow en Escocia, Reino Unido (1). La media académica de los estudios universitarios de los becarios es de 8,82 sobre 10.

En relación con el destino, Reino Unido (7) se consolida como país de preferencia, seguido por Estados Unidos (2) y Suiza (1). Las instituciones académicas donde realizarán los estudios son: University of Cambridge (3); University of Oxford (2); University College London (2); Columbia University (1); Stanford Graduate School of Business (1); y ETH Zurich (1).

La dotación económica de la beca es de un máximo de 50.000 euros anuales y puede aplicarse total o parcialmente a los siguientes conceptos: matrícula del programa; dotación inicial única de 1.000 euros en concepto de viaje; y asignación de 1.600 euros mensuales en concepto de manutención. La beca se concede durante un curso académico, si bien es prorrogable para un segundo curso cuando la duración de los estudios así lo requiera.

Asociación de Becarios de la Fundación Barrié

La Asociación de Becarios de la Fundación Barrié, pionera en Galicia, constituye una verdadera red de contactos que reúne ya al millar de personas, todas ellas beneficiarias de los programas de becas para la investigación y realización de estudios universitarios o posgrados en España y el extranjero. Este valor añadido convierte al Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero entre los más demandados de Galicia y entre los más prestigiosos de España.

La Asociación nace en 1996, gracias a la iniciativa de un grupo de becarios liderados por Carlos Lema Devesa, Presidente de Honor de la Asociación y Secretario del Patronato de la Fundación Barrié. Su misión es fomentar el aprendizaje continuo de sus asociados, facilitar el contacto con instituciones de referencia autonómica, nacional e internacional y canalizar voluntades de colaboración con la Fundación Barrié el desarrollo de sus fines, de manera que la formación adquirida durante el transcurso de sus estudios e investigaciones trascienda el ámbito de la mejora personal y revierta en el avance de la sociedad gallega.

(http://becarios.fundacionbarrie.org)