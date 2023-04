Unha vintena de plataformas integradas no movemento SOS Sanidade Pública volveron onte ás rúas doutras tantas localidades galegas, incluída A Coruña, para denunciar a situación da Atención Primaria en Galicia —con “esperas” para unha consulta co médico de familia que, “nalgúns centros de saúde da área sanitaria coruñesa”, aseguran, “roldan a semana”— e amosar, de novo, o seu respaldo á Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) en defensa da sanidade pública, e en particular dese nivel asistencial, rexistrada hai un par de meses no Parlamento, que o próximo 9 de maio discutirase nesa mesma Cámara, no Pazo do Hórreo, en Santiago. Para esa xornada, SOS Sanidade Pública ten convocada outra protesta, ás portas da sede parlamentaria, coincidindo co debate la ILP.

“Saímos de novo a concentrarnos nas rúas dunha vintena de localidades de Galicia, por un lado, para apoiar a ILP de fortalecemento da Atención Primaria que se vai presentar no Parlamento, o próximo 9 de maio; por outro, para denunciar a situación dese nivel asistencial, porque a realidade é que nada cambiou. Pode parecer ‘cansino’, porque sempre estamos co mesmo, pero non o podemos deixar. Ao producirse un acordo sindical, a semana pasada, despois da folga convocada en solitario polo sindicato médico CESM, pode dar a sensación de que hai solucións aos problemas, pero non é así. Houbo un incremento retributivo, pero non hai aumento de persoal; a organización é a mesma; as listas de espera para a cidadanía, cando piden consulta, son as mesmas tamén; nos centros de saúde segue habendo sobrecarga... non hai cambios. Non temos ningún motivo para parar as mobilizacións, senón todo o contrario”, subliña o doutor Ramón Veras, portavoz de SOS Sanidade Pública na Coruña e médico de familia no centro de saúde San Xosé, quen insiste en que os pactos alcanzados nos últimos días, tanto entre a Consellería de Sanidade e o sindicato CESM, impulsor da última folga, como na mesa sectorial —onde están representados os sindicatos CIG, CCOO, UXT, CSIF e Satse—, non supoñen ningunha novidade para a cidadanía. “Cero, esa é a realidade”, reitera.

“Por outra parte —continúa o doutor Veras—, temos un empeoramento tamén nos hospitais, onde as listas de espera, a 31 de decembro de 2022 (os últimos datos publicados, hai apenas un mes, pola Consellería de Sanidade, na súa páxina de internet, corresponden a esa data), son significativamente peores”, advierte o portavoz de SOS Sanidade Pública na Coruña, quen chama a atención sobre o feito de que “aumentaron as listas de espera de cirurxía”, e “tamén de consultas”.

“Eu tería dúbidas sobre como se miden, pero as de Radioloxía, por exemplo, son moi difíciles de crer. Que a demora media para facerse un TAC sexan 73 días... ti pides na túa consulta un TAC ou unha resonancia normal, e a espera, desde logo, supera esas xornadas. Son moitísimas máis. E para unha ecografía abdominal, na nosa área sanitaria, igual estamos nos seis meses de demora media, como mínimo. Sen embargo, na listaxe colgada na páxina web de Sanidade poñen 118... e iso, ao peche do ano pasado. Non é como están agora as listas de espera do hospital, despois da folga, que seguro estarán moito peor”, sinala, e sentencia: “Non hai cambios, non hai motivos para parar as mobilizacións e a Consellería segue tendo os deberes sen facer. Este é o motivo destas novas concentracións”.

O portavoz de SOS Sanidade Pública na Coruña, e médico de familia no centro de saúde San Xosé, lembra que a ILP promovida por ese movemento, rexistrada no Parlamento de Galicia o pasado mes de febreiro co apoio de máis de 50.000 firmas, e que se debaterá nesa Cámara o próximo 9 de maio, inclúe, entre outras medidas para o fortalecemento da Atención Primaria, “que se garanta a atención presencial nas consultas; que a atención telefónica sexa levada a cabo por parte de profesionais, non dun robot; mellorar os servizos de ambulancias; incrementar o persoal; garantir estabilidade laboral, precisamente, para que non perdamos profesionais; dotar de autonomía de xestión a Primaria, é dicir, recuperar a xestión propia deste nivel asistencial, cousa que desapareceu desde a creación das xerencias de área; garantir a participación cidadá, que non está nada desenvolvida como tal, pese a recollerse nas leis; e acabar coas listas de espera nos centros de saúde”.

Con respecto a esta última cuestión, o doutor Veras considera que a recente folga de médicos, que se prolongou durante pouco máis dunha semana, non afectou ás listas de espera en Atención Primaria, dado que o seguimento do paro, nese nivel asistencial, foi anecdótico. “Incidiu pouco nas consultas dos centros de saúde. O seguimento foi algo maior na área de Pediatría, pero en Medicina de Familia foi moi baixo, igual seis o sete compañeiros en toda a demarcación sanitaria coruñesa”, apunta o portavoz de SOS Sanidade Pública na Coruña, quen asegura que a demora media para as consultas co médico de familia “pouco teñen variado” nos últimos meses, de modo que, mentres “algúns compañeiros están con menos de catro días de espera —dentro, polo tanto, dos obxectivos do Servizo Galego de Saúde (Sergas)—”, en “moitos outros casos” a media é “dunha semana”.