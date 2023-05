“Estamos en la tercera guerra entre festivales, ahora entre multinacionales”

¿Pueden llegar a condicionar las marcas patrocinadoras la programación de un festival?

Un festival consolidado no creo que atienda peticiones concretas, aunque me consta que algún intento ha habido. Otro tema es cómo las marcas influyen en mayor o menor medida en el gusto general y en la percepción que tenemos de qué grupos son interesantes. Cualquier tipo de patrocinador, al poner dinero en unos festivales que programan a determinados artistas y no en otros, genera un abismo entre música patrocinable y música no patrocinable. Ejemplo extremo: ¿qué banco estaría dispuesto a patrocinar un festival de trap gitano? Contraejemplo: ¿qué cervecera está encantada de patrocinar un festival en el que aparezcan Love of Lesbian, The Strokes o Manel? Hay grupos que no generan ningún conflicto a una marca y hay artistas y géneros que no encajan.

¿Cómo hay que interpretar que el Primavera Sound celebre este año su primera edición en Madrid solo un mes antes del Mad Cool de la multinacional Live Nation?

Mi interpretación es que el Primavera Sound quería consolidar un formato de festival de dos semanas en Barcelona y ante la negativa del ayuntamiento, histórica, no le quedó otra que hacer una edición paralela en Madrid. Obviamente tenía que ser una semana antes o una semana después que la de Barcelona, lo cual la ubica un mes antes que el Mad Cool. A nivel de calendario no creo que haya ninguna estrategia. Esto es lo que intuyo. Aunque el ánimo expansionista del Primavera Sound está más que constatado.

¿Y cómo hay que interpretar que Live Nation organice en Madrid los conciertos de Beyoncé y Guns N’Roses de manera simultánea o casi al Primavera Sound?

Cabe añadir las cuatro fechas de Coldplay en Barcelona poco antes del Primavera Sound de la ciudad, también de Live Nation. Es una guerra abierta para ver quién consigue colocar mejor sus fichas cara a hacerse dueño del pastel del ocio musical de grandes dimensiones en este país. El tema de la guerra entre festivales es cíclico. Primero fue entre el FIB y el Doctor Music. Luego fue una guerra a tres bandas: FIB, Summercase y Primavera Sound. Ahora estamos en la tercera. El fallecido José Cadahía, director del Summercase, en plena segunda guerra de festivales, decía que lo que estaba pasando no era nada comparado con lo que estaba por venir, que sería la guerra entre empresas internacionales. Y eso que aún no habían entrado en juego los fondos de inversión [como los que tienen acciones del Primavera Sound y el Sónar]. Ahí estamos.

¿Nos debe escandalizar que el Ayuntamiento de Madrid aúne en una concejalía Turismo, Cultura y Deporte?

Me temo que no es el único. La mayoría de los festivales se conciben a sí mismos como empresas generadoras de turismo y eso convierte la cultura en un producto cuyo objetivo al parecer tiene que ser generar turismo. Este es el discurso que venden la mayoría de los empresarios con un proyecto de festival, ya no en Madrid o Barcelona sino en cualquier ciudad de más de 30.000 habitantes: “Yo te voy a montar un festival y te voy a traer a tanta gente que se va a gastar tanto dinero; así que dame dinero público”. Es una perversión del potencial que puede tener la cultura, mucho mayor que atraer turismo.

Los festivales, cuenta, están diseñados para sacar al asistente tantos euros como sea posible. ¿Un paradigma de esa ingeniería?

Obvio, pero definitivo: los precios de las bebidas y la comida. La multiplicación de precios de lo que se consume ahí dentro no se da en muchos sitios más.

Al parecer abundan los ayuntamientos que se consideran exentos de hacer política cultural tras haber subvencionado un festival.

La excusa que pondrán es que han gastado un montón de dinero en cultura. El problema es que lo habrán destinado a un solo evento que dura tres días, olvidando que los años tienen 365 y que puede haber gente que quiera disfrutar de la música de una manera no condensada. Días atrás hablaba con técnicos de Cultura de municipios de Barcelona y me contaban que el hecho de que haya tantos festivales también les afecta. Muchos grupos están pidiendo cada vez más dinero a las fiestas y se encuentran con que están dedicando un porcentaje elevadísimo del presupuesto cultural a pagar a los artistas de la fiesta mayor. Eso es un modelo de política cultural que considero devastador. Deja el resto del año convertido en un secarral.

¿España, con unos 900, tiene una cantidad exagerada de festivales en comparación con otros países o está en el estándar?

Más que comparar la cantidad con otros países, hay que justificarla en el propio territorio. ¿España tiene un volumen razonable de festivales teniendo en cuenta las salas de conciertos que hay en el país? No. Tiene un volumen desmedido. ¿España tiene un volumen de salas de conciertos desmesurado en función de su consumo musical? Seguramente también. Esta es la paradoja de España: un país que nunca ha sido un gran comprador de música y donde nunca ha habido un circuito de salas suficientemente musculado para que los grupos puedan estar girando todo el año, es justamente uno de los países donde más rápidamente ha crecido el circuito de los festivales. Se tiende a decir que los festivales enriquecen el tejido cultural y fomentan el hábito del consumo musical. No se ha demostrado de ninguna manera que suceda.

¿De verdad hay grupos españoles para los que se ha diseñado un sonido festivalero?

Hace más de una década que se habla de bandas de sonido festivalero, y simplemente hice la pregunta a productores [Guille Mostaza y Paco Loco]. Me lo explicaron como lo cuento: grupos que llegan al estudio y dicen: “Queremos tocar en el Sonorama, pero nuestro sonido de garaje no nos sirve, hay que darle volumen”. Hay una arquitectura sonora para hacerlo, como hay una arquitectura de todos los sonidos.

La conciencia ecológica avanza y los festivales intentan tranquilizarla, aunque parece un flanco débil por mucho vaso reutilizable que vendan. ¿Pueden llegar a niveles de sostenibilidad aceptables?

Hay una cosa clara: en torno al 75% de la huella de carbono que generan festivales lo genera el público. Cualquier festival destinado a público no mayoritariamente del sitio donde se celebra está condenado a ser siempre agresivo a nivel ecológico. Eso no hay manera de resolverlo, ya se pueden plantar árboles donde sea. Creo que en este terreno lo macro siempre es conflictivo, y el desplazamiento de personas también.

En España, los festivales tal y como los conocemos empezaron a forjarse en la segunda mitad de los 90, asociados a músicas minoritarias. Cómo ha cambiado, ¿no?

Había al menos una excepción: el Doctor Music, que se planteaba como un festival generalista y que en la pugna con los festivales de nicho acabó fracasando. En ese momento lo que se consolidó fue el modelo de tres días, que se ha expandido a todo tipo de géneros: metal, reguetón, pop ultramainstream… Algunos macrofestivales actuales se parecen más al Doctor Music que al FIB. Alguien dijo que se ha producido una sanferminización de los festivales, en referencia a que son un sitio al que ir y no siempre con la música como razón principal. Una cosa que intento explicar es que los festivales han acabado expulsando a melómanos.

¿Cómo condiciona el formato festival la experiencia del directo?

Pone al espectador contra las cuerdas, física y mentalmente. Te obliga a consumir un montón de conciertos de una forma muy rápida, muy concentrada y no siempre con las mínimas calidades de visibilidad y de acústica. Un problema de que haya tantos festivales es que se está asentando o se ha asentado ya la idea de que esta es una manera razonable de consumir música. Lo rechazo de plano.

Millones de españoles van cada año a festivales y se lo pasan bomba. ¿Por qué deberían querer conocer la trastienda de los festivales?

Por la misma razón por la que es interesante conocer la trastienda de la banca, las grandes superficies comerciales o el deporte de élite. Es un entramado lo bastante poderoso y omnipresente como para empezar a hacernos preguntas y cuestionarnos en qué se está convirtiendo nuestro ocio musical. La cultura es un espacio más de la batalla en la que lidiamos como personas, pero da la sensación de que como es un espacio en el que principalmente se disfruta no hay por qué cuestionar el contexto cuando se encienden los focos. A pesar de esa imagen de oasis de paz y diversión, los macrofestivales son espacios que fomentan y perpetúan muchas de las disfunciones del capitalismo: desigualdades sociales, abusos de poder, negacionismo climático.