La pandemia de COVID ‘engorda’ las ‘superbacterias’

Son microscópicas, no se ven, pero pueden matar y, con el paso de los años, se han ido haciendo más fuertes por el mal uso (y abuso) de los antibióticos. Las bacterias multirresistentes, que no responden a los tratamientos habituales, son una “pandemia silenciosa” que “viene de lejos” y que preocupa en el ámbito sanitario. “El de la resistencia bacteriana a los antibióticos es un tema candente desde hace varios años, sobre todo, desde que, en 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su primer informe sobre esta cuestión. Un documento que dio lugar a un cambio de mentalidad a nivel social, no en la comunidad médica y científica, que ya era muy consciente, desde hacía mucho tiempo, de la gravedad del problema”, resalta Germán Bou, jefe del Servicio de Microbiología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) y responsable del área de Investigación de Genética, Microbiología y Medicina Molecular del Instituto de Investigación Biomédica coruñés (INIBIC), quien recuerda cómo “incluso la portada” de aquel estudio de la OMS “ya advertía de que, ojito en el siglo XXI, porque infecciones que hasta entonces eran tratables, podrían dejar de serlo y que, por tanto, era posible que entrásemos en una época difícil para la Medicina, donde infecciones banales no se podrían curar”.

“Para los que trabajamos en esto, los médicos en general y los microbiólogos y especialistas en Enfermedades Infecciosas en particular, la resistencia antimicrobiana es una problemática que está ahí, siempre lo ha estado y no tiene visos de desaparecer. De hecho, en todos los foros científicos de nuestras especialidades, siempre hay simposios y mesas redondas que ponen de manifiesto que la situación, lejos de aminorarse, se incrementa, dado que no estamos hablando de una amenaza que haya irrumpido bruscamente, como sucedió en su momento con el SARS-CoV-2, que nos explotó en la cara”, señala. ‘Superbacterias’, la pandemia que no cesa “Sobre la resistencia a los antibióticos”, apunta el doctor Bou, “es muy difícil recoger datos para determinar el impacto atribuible y directo en mortalidad”, de hecho, “le llaman la pandemia silenciosa” porque, “se habla de ella porque existe en el día a día”, pero “no es tan mediática como la del COVID”, aunque “ahí está, de manera soterrada, causando daño”. “En 2022, la prestigiosa revista científica The Lancet sí publicó un estudio sistemático muy bueno, con datos de los cinco continentes, sobre el impacto real de esta problemática en el mundo, y la fotografía que se extrae de ese informe es impresionante: se habla de 4,95 millones de muertes asociadas a la resistencia bacteriana a los antibióticos, y de 1,27 millones atribuibles a esa problemática en un año, 2019, que es cuando se llevó a cabo ese análisis. Desgraciadamente, estos fallecimientos se concentran en los países más subdesarrollados, que siempre se llevan la peor parte, por el menor acceso de su población a la sanidad en general, a los antibióticos, a los procesos diagnósticos precisos etc. El África subsahariana está muy afectada por la problemática que nos ocupa, y muchas de las defunciones se localizan allí”, explica, e incide: “La resistencia a los antibióticos impacta a nivel mundial, en todos los sitios, pero se ceba especialmente en los países con menos recursos”. Aunque el SARS-CoV-2 es un virus, y los antibióticos son fármacos destinados a combatir infecciones causadas por bacterias, estos tres años de pandemia de COVID han impactado en la problemática de la resistencia, hasta el punto de que “ha aumentado en algunos microorganismos”, asegura el jefe de Microbiología del CHUAC, basándose en datos reportados por el Servicio de Medicina Preventiva del área sanitaria de A Coruña y Cee, que así lo corroboran. “Por ejemplo, en 2020, se detectaron en el ingreso hospitalario un total de 128 nuevos casos de pacientes portadores de organismos multirresistentes; en 2022, fueron 246. Y, en números totales, en toda la demarcación sanitaria, se pasó de 598 a 737, en esos dos años. Sin embargo, estos datos no son discrepantes respecto a los de otras áreas geográficas españolas que se obtienen de estudios a nivel nacional, como el EPINE. El incremento es claro”, subraya el doctor Bou, y especifica: “A nivel de resistencia, por ejemplo, durante la pandemia se administraron ceftriaxona, azitromicina... antibióticos a los que se recurrió en exceso, especialmente en 2020, para tratar infecciones bacterianas secundarias al COVID. La comunidad científica quería cubrir las posibles infecciones bacterianas, se asumía un posible efecto de la azitromicina de inmunomodulador, y se administró de manera casi general. Esto impactó sobre los gérmenes a los que se dirigen esos antibióticos, por ejemplo, el neumococo, un agente que causa infección invasiva grave en niños y adultos. En 2019, su tasa de resistencia a la penicilina era del 8% en nuestra área sanitaria, mientras que, en 2022, estaba ya en el 22%. Y, en el caso de los antibióticos macrólidos, la resistencia a la eritromicina pasó del 9%, a dispararse hasta el 30% en infecciones invasivas del torrente sanguíneo, en el mismo periodo”, desvela, y apunta que, en el 33º Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, celebrado hace un par de semanas en Copenhague (Dinamarca), a donde él mismo acudió, “se ofrecieron datos muy similares” a los de la demarcación coruñesa “en neumococo”. “Por tanto, lo que vemos aquí es lo mismo que sucede en otras áreas de nuestro entorno, y es que la pandemia sí ha impactado en la resistencia a los antibióticos por distintas razones”, reitera. "En los últimos 5-6 años, han llegado al mercado fármacos nuevos, algunos con un mecanismo de acción novedoso frente a microorganismos Gram positivos, y especialmente frente a Gram negativos, que combaten muy bien las resistencias en este momento" Germán Bou - Jefe de Microbiología del CHUAC Insiste el doctor Bou, en este contexto, en que “una cosa son los datos globales, que uno analiza para entender las causas de la problemática de la resistencia bacteriana a los antibióticos, y otra las soluciones”. “Y de igual manera que traslado estos datos, también me gustaría transmitir, con absoluta franqueza y realidad que, afortunadamente, vivimos un buen momento en el mundo de los antibióticos. En los últimos 5-6 años, han llegado al mercado fármacos nuevos, algunos con un mecanismo de acción novedoso frente a microorganismos Gram positivos, y especialmente frente a Gram negativos, que combaten muy bien las resistencias en este momento. Otra cosa es que dentro de 5, 10 o 15 años, como sucede siempre, se generen también resistencias a estos medicamentos y necesitemos otros nuevos. Algo que ha sucedido siempre, de forma cíclica, desde el descubrimiento de la penicilina, en 1928, hasta la actualidad. No obstante, hoy tenemos capacidad terapéutica para combatir las infecciones multirresistentes, y este es un mensaje que hay que destacar”, subraya. “Al hilo de esto”, continúa, “lo que tiene que hacer un área sanitaria, un hospital o un laboratorio de Microbiología, es detectar, lo más pronto posible y de forma precisa, esos microorganismos resistentes, para poder dar el antibiótico adecuado. Si no se identifican tempranamente, se corre el riesgo de administrar fármacos no eficaces (o con mucha menor actividad), y ahí está el problema. A mayor demora, mayor mortalidad, especialmente en infecciones graves como la sepsis”, recalca el doctor Bou, quien insiste en que la detección temprana del problema permitirá “ponerle soluciones, y las hay muy buenas”. “De ahí, el papel clave y pivotal de la Microbiología en el aspecto diagnóstico, conforme actuamos frente al COVID en su momento, también ahora, para detectar a los pacientes que portan gérmenes de ese tipo”, señala. Sobre esas “soluciones” ya existentes, el especialista refiere: “Desde 2014, han salido al mercado nuevos antibióticos, pero es que además hay otro grupo de fármacos de ese tipo en fases clínicas avanzadas (en fase II, y muchos de ellos, en fase III), que vienen a cubrir el vacío que dejará lo que tenemos en la actualidad. El mensaje ha de ser, por tanto, de esperanza y positividad”, hace de nuevo hincapié el jefe de Microbiología del CHUAC, quien insiste, también, en que “la resistencia antimicrobiana no es solo un problema de hospital”. Virus para combatir ‘superbacterias’ “Esto hay que dejarlo claro, porque hace años se pensaba que las bacterias multirresistentes solo estaban en los centros hospitalarios, y no es así. Para poder combatir esta problemática, conviene abordarla desde una visión más holística, en el sentido del concepto One Health (Una Salud), que significa que todo está interconectado. Todos los ecosistemas en los que vivimos: los hospitales están conectados con el medioambiente, las granjas de animales, las plantas de tratamientos de aguas residuales, las piscifactorías... y, de alguna manera, las bacterias multirresistentes se encuentran en todos esos sitios, donde hay antibióticos que se excretan. Por tanto, no solo es lo que ocurre en un hospital. Cuando se administra un antibiótico a un animal enfermo, o en una granja, por ejemplo, también influye en la resistencia antimicrobiana”, resume. Investigación coruñesa frente a un problema de salud pública global El doctor Germán Bou hace especial hincapié en reivindicar el trabajo que desarrollan los investigadores del INIBIC-CHUAC en el campo de las resistencias bacterianas a los antibióticos. “Tenemos contratos con empresas, de modo que intentamos buscar perfiles de actividad adecuados, mejorar las posologías, modelos animales... hemos colaborado en el desarrollo preclínico de algún antibiótico nuevo con un novedoso mecanismo de acción. Buscamos aplicar la nanotecnología a los antibióticos, intentamos desarrollar vacunas frente a bacterias multirresistentes... Nuestro grupo de investigación en Microbiología está haciendo muchas cosas en esta línea, y esto es algo que conviene resaltar también, porque el ámbito de la investigación —no solo del conocimiento, sino también de la innovación— es sumamente importante para encontrar soluciones a este problema de salud pública global”, resalta. Con respecto a lo que, “a nivel individual, cada uno de nosotros podemos hacer”, el jefe de Microbiología del CHUAC apela al “sentido común” y aconseja “evitar la automedicación y seguir siempre las recomendaciones facultativas para el consumo de antibióticos (tiempo entre tomas y cantidad)”, entre otras medidas. “De hecho, yo evitaría tener ese tipo de fármacos en casa, para no caer en la tentación de tomarlos cuando no nos los ha pautado el médico”, sugiere.