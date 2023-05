Marcos Méndez recibía onte o XIX Premio José Couso de Liberdade de Prensa no Teatro Jofre de Ferrol. O galardón está organizado polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) e o Club de Prensa de Ferrol, coa colaboración do Concello ferrolán.

O freelance lugués, que nestes momentos está a cubrir a Guerra de Ucraína, afirmou que, para el, “é unha honra e unha grandísima responsabilidade” que o seu nome estea “ligado, para sempre, ao de José Couso”.

O programa de actos arrincaba ás 11.30 coa ofrenda floral nas Ás Ceibes do Cantón de Molíns, onde a xornalista Verónica Vázquez deu lectura ao manifesto elaborado por ela mesma, no que denunciou que “a precariedade e o intrusismo son dous males que semellan non ter cura” para o xornalismo, “un enfermo que resiste, parece, o que lle boten”, dixo.

Vázquez aproveitou “para pedir respecto ao traballo do xornalista, para difuminar calquera intento de presión durante as xornadas frenéticas que agardan” na campaña electoral. Posteriormente, o decano do Colexio de Xornalistas, Francisco X. González Sarria, e a presidenta do Club de Prensa de Ferrol, Xulia Díaz Sixto, depositaron a ofrenda ante a estatua do escultor Manuel Patinha.

De seguido realizouse no primeiro piso do Teatro Jofre a recepción do premiado por parte do alcalde, Ángel Mato Escalona, e o resto da Corporación municipal. O premiado asinou no libro de honra da cidade, onde escribiu que “para un de Lugo estar en Ferrol é sempre coma estar na casa, máis cando un pasa a maior parte da súa vida fóra do noso país”.

Posteriormente daba comezo no escenario do Jofre a cerimonia de entrega do premio, presentada por Marta Corral. O premiado participou nun coloquio coa xornalista Rebeca Collado García, onde repasou a súa experiencia como correspondente de guerra en Ucraína. Méndez manifestou que “hai guerras desde sempre e espero que sempre haxa xornalistas para contalas” e denunciou que, aínda que el é “freelance por decisión propia”, moitos dos informadores que se atopan nesa situación non teñen outra opción. Para combater a precariedade, defendeu que “hai que facer ver á xente que a nosa é unha profesión moi bonita, pero que non se pode exercer gastando os aforros”. Desde un plano máis persoal, o xornalista dixo sentirse especialmente tocado pola crónica de cando entrou en Bucha e asegurou que “temos que ser o máis obxectivos posíbel pero eu asino as miñas crónicas co meu nome e apelidos e parte do que é Marcos está nelas”.

Méndez Moreira leu a continuación o Manifesto con motivo do Día Internacional da Liberdade de Prensa, da súa autoría, e recibiu de mans da presidenta do Club de Prensa de Ferrol, Xulia Díaz Sixto, e do decano do CPXG, Francisco X. González Sarria, o XIX Premio José Couso, un galardón que asegurou recibir no seu nome e tamén no dos seus compañeiros. Tras o discurso do alcalde, quen agradeceu á organización promover a entrega deste premio na cidade de Ferrol e lembrou que é “vital pelexar por ter liberdade de información”, pechou o acto a actuación musical de Abril Fado Atlántico.

O premiado

Marcos Méndez Moreira naceu en Lugo en 1976 e é licenciado en Comunicación Audiovisual pola Universidad de Navarra, ademais de ter o mestrado en Produción Audiovisual pola Universidad Complutense e o mestrado de Industrias Creativas na Universidade de Santiago de Compostela. Realizou o seu doutoramento cun traballo audiovisual sobre o tratamento en TVE do VIH durante os 30 primeiros anos da pandemia.

En 1996 comeza a incorporarse aos medios de comunicación, exercendo como xornalista en Localia Telelugo, Atlas Galicia (Tele5), Antena3 e TVE. Desde 2010 traballa como xornalista freelance en medios como a Televisión de Galicia, a Radio Galega, laSexta, Tele5, Cuatro, Alianza Informativa Latinoamericana e Tv Caracol. O seu labor xornalístico lévao aos cinco continentes, desde onde informou de acontecementos como as Olimpíadas de Sydney, a declaración da Muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade ou a erupción do volcán Cumbre Vieja na Palma. Dende o 25 de febreiro de 2022, é correspondente na guerra de Ucraína.