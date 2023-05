Cando en 1985 as Cortes Xerais aprobaron por abrumadora maioría (máis de 200 votos favorables no Congreso) a primeira lei do aborto en España, ou lei de supostos, os directores dos hospitais públicos recibimos a instrución do Goberno de implementar a IVE (Interrupción Voluntaria do embarazo). Chegado ese momento atopámonos coa oposición frontal —belixerante, mesmo agresiva nalgúns casos— dos xinecólogos e xinecólogas, das matronas, anestesistas, e gran parte das enfermeiras. No noso hospital Materno-Infantil só dous xinecólogos, de vinte e catro, non foron obxectores, mais na práctica só un, o doutor Segrelles, mostrouse disposto a lévalas a cabo. Isto non solventaba todas as dificultades, porque os anestesistas do Complexo Hospitalario, menos un, todas as matronas, todas as enfermeiras de quirófano do Teresa Herrera, declaráronse igualmente obxectoras na práctica (algúns e algunhas non o eran ideoloxicamente, pero sucumbiron á presión). Co empuxe militante do director médico do Materno Infantil, Ánxel Vázquez de la Cruz, coa participación dun só anestesista, cristián por certo, dunha familia coruñesa moi coñecida, e moi involucrado en diversos programas de voluntariado no eido social, como a Cociña Económica, e de dúas enfermeiras do quirófano de cirurxía cardíaca, militantes de CCOO, puidemos levar a cabo os primeiros abortos.

Hoxe é difícil comprender a tremenda presión social que dende certos sectores se exerceu para evitar que a lei se puidese levar a cabo, unha presión ao final contra o Parlamento. A presión era tal que o doutor Segrelles foi expulsado do Sanatorio privado onde tamén exercía a súa profesión. Esta actitude de moitos e moitas profesionais da sanidade foi xeral no país (en Galicia só se fixeron algunhas interrupcións no hospital público de Ourense), o que obrigou ao Goberno a concertar, a promover en definitiva, as clínicas de saúde reprodutiva para realizar as IVE, o que na práctica solucionou o problema satisfactoriamente para atender este dereito das mulleres, gratuíto para elas, sempre pagado polo Estado. O doutor Segrelles impulsou unha destas clínicas na cidade, que satisfixo este dereito a milleiros de mulleres durante todos estes anos. Nesa clínica gañou, ao parecer, lexitimamente, moitos cartos, o que desatou críticas cínicas e hipócritas entre algúns colegas. Pero eu penso que Quique Segrelles, un home heterodoxo en moitos aspectos, xeneroso, alegre, simpático, progresista, é merecedor do agradecemento das mulleres coruñesas.